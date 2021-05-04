وزارة الصحة تعيد "كلوروکین" إلى الصيدليات

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إعادة توفير الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين بالصيدليات، بالكميات الكافية، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح شهر يونيو القادم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه في إطار الرعاية الصحية، التي تتمثل في توفير الخدمات الصحية الضرورية وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية الكفيلة بتقديم العلاجات المناسبة للمرضى، فإنها تؤكد إعادة توفير وبالكميات الكافية الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين بالصيدليات؛ وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح يونيو المقبل.

وذكر المصدر ذاته أنه في إطار تدبير جائحة كوفيد-19 فإنه سبق وتقرر بشكل احترازي اقتصار توفير هاته الأدوية بالمستشفيات فقط؛ للتكفل بعلاج حالات الإصابة المتقدمة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البلاغ أنه “بالنظر إلى عملية التلقيح الناجحة التي تشرف عليها بلادنا والتي أظهرت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين المغاربة حسب الأولويات وتبعا لشروط الاستحقاق، فإن وزارة الصحة ارتأت مجددا إعادة توفير هاته الأدوية بالصيدليات مع إجبارية تتبع ومراقبة الاحتياطي الوطني ودرجة الاستهلاك”.

وأكدت الوزارة أنها ستسلم خصيصا تحت وصفة طبية للمرضى الذين يعانون من الحالات المزمنة المتعلقة بداء التهاب المفاصل الروماتويدي (POLYARTHRITE RHUMATOIDE)، وداء الذئبة الحمامية (LUPUS ERYTHEMATEUX)، وداء الملاريا (PALUDISME).

وأهابت وزارة الصحة بمستعملي هاته الأدوية احترام الإجراءات الصحية وتتبع نصائح الطبيب المعالج والصيدلي.