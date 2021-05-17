وزارة الصحة تواصل نشر الحصيلة اليومية لـ"كوفيد"

أفادت وزارة الصحة بأنه “بعد استحسان المتتبعين، ستستمر في نشر الحصيلة اليومية المكتوبة لوباء كوفيد-19 في نفس الموعد، أي في الساعة الرابعة مساء”.
وأضافت الوزارة، في إخبار موجه إلى عموم المواطنين والمواطنات، أن “نشر الحصيلة اليومية المكتوبة سيتم بنفس الموقع الرسمي لوزارة الصحة في البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب“.
من جهة أخرى، أهابت وزارة الصحة بكافة المواطنات والمواطنين الاستمرار في احترام التدابير الوقائية والحاجزية بكل جدية ومسؤولية.
وزيرة التضامن و،….قالت بلي عدد الاصابات في ديور العجزة او الرعاية الاجتماعية 120 وانثم تقولون بلي الحالات انخفظت وعدد الحالات هو 79 وحنا والله ماكنفهمو والو ولكن كنحمدو ربي ونشكروه غير ماتخرج لنا شي حالة من هاذوك لي جاو من جنوب افريقيا لاقدر الله اللهم عافينا وارفع عنا غضبك ومقثك يارحيم
نرفع لكم قبعاتنا احتراما لكم وتثمينا للمجهودات الجبارة التي تقومون بها ومهما شكرناكم لن نوفيكم حقكم. فشكرا لكل من شارك من قريب أو بعيد في هذه الحملة من أجل إنجاح هذا التحدي الذي اخدته الدولة على عاتقها وقامت الوزارة بتنفيده بكل حب وتفان