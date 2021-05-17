وزارة الصحة تواصل نشر الحصيلة اليومية لـ"كوفيد"

أفادت وزارة الصحة بأنه “بعد استحسان المتتبعين، ستستمر في نشر الحصيلة اليومية المكتوبة لوباء كوفيد-19 في نفس الموعد، أي في الساعة الرابعة مساء”.

وأضافت الوزارة، في إخبار موجه إلى عموم المواطنين والمواطنات، أن “نشر الحصيلة اليومية المكتوبة سيتم بنفس الموقع الرسمي لوزارة الصحة في البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب“.

من جهة أخرى، أهابت وزارة الصحة بكافة المواطنات والمواطنين الاستمرار في احترام التدابير الوقائية والحاجزية بكل جدية ومسؤولية.