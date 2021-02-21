وزارة الصحة توسع الاستفادة من التلقيح ضد كورونا

أنهت وزارة الصحة إلى علم كافة المواطنات والمواطنين أنها قررت، ابتداء من يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة.

كما ستشمل العملية، وفق بلاغ للوزارة، “الشريحة الأولى للأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة، بما فيها أمراض الأورام، والذين يتوفرون على أنظمة التغطية الصحية الإجبارية (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وكذا نظام (راميد)، وذلك بالموازاة مع تلقيح الفئة المستهدفة حاليا التي تهم الفئات البالغة من العمر 65 سنة فما فوق”.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني، “بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية للتمكن من الحصول على موعد ومكان التلقيح”.

كما شددت الوزارة على الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة ببلادنا.