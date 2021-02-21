وزارة الصحة توسع الاستفادة من التلقيح ضد كورونا

وزارة الصحة توسع الاستفادة من التلقيح ضد كورونا
صورة: منير امحيمدات
الأحد 21 فبراير 2021 - 20:31

أنهت وزارة الصحة إلى علم كافة المواطنات والمواطنين أنها قررت، ابتداء من يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة.

كما ستشمل العملية، وفق بلاغ للوزارة، “الشريحة الأولى للأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة، بما فيها أمراض الأورام، والذين يتوفرون على أنظمة التغطية الصحية الإجبارية (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وكذا نظام (راميد)، وذلك بالموازاة مع تلقيح الفئة المستهدفة حاليا التي تهم الفئات البالغة من العمر 65 سنة فما فوق”.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني، “بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية للتمكن من الحصول على موعد ومكان التلقيح”.

كما شددت الوزارة على الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة ببلادنا.

عملية التلقيح كورونا كوفيد- 19 وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

5
  • كمال
    الأحد 21 فبراير 2021 - 20:35

    أصحاب أمراض السكري و ضغط الدم أقل من 60 سنة هل سيستفيدون من التلقيح !!!

    15
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  • [email protected]
    الأحد 21 فبراير 2021 - 20:40

    الله اشافي الجميع المسلمين يارب

    36
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  • Mounir
    الأحد 21 فبراير 2021 - 20:45

    يجب فتح كل ما هو مغلق اثناء عملية التلقيح لان المواطن اصبح يتسول في الشوارع ,لان المواطن ينتحر,لان المواطن تيكريسي فالشوارع,لان المواطن يموت من الجوع.
    هل تسمعوننا يا عدام الضمير?

    8
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  • abdou
    الأحد 21 فبراير 2021 - 20:47

    Chapeau et un grand merci à tous ceux qui veillent à preserver la santé des citoyens.

    17
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  • عبدالله
    الأحد 21 فبراير 2021 - 20:52

    الى كنت غادي انمشي واقولو ليك سير حتى تجي ، اللهم بلاش

    -26
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