وزارة الصحة توصي بمواصلة استعمال لقاح أسترازينيكا

أوصت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح “أسترازينيكا” في حملات التلقيح على صعيد ربوع المملكة، وذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية.
وجاء في بلاغ للوزارة أن اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية عقدت، اليوم، اجتماعا بمقر مديرية الأدوية والصيدلة لدراسة وتقييم الأعراض الجانبية المتمثلة في حالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين للقاح أسترازينيكا المستعمل لتطوير المناعة ضد فيروس كوفيد-19.
وتابع المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة أكدوا بالإجماع أن “فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، وليس هناك أية صلة مباشرة بين هذه الأعراض الجانبية واستعمال لقاح أسترازينيكا. ولذلك فهي توصي بمواصلة استعماله في حملات التلقيح على صعيد ربوع المملكة”.
وحرصت الوزارة على التشديد على “أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في المملكة بشكل مستمر، من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليا ودوليا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.
وحسب البلاغ، فإن الوزارة تحث جميع المواطنات والمواطنين والممارسين الصحيين على إبلاغ “المركز الوطني لليقظة الدوائية” عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا https://www.liqahcorona.ma/ar/evenements_indesirables
من جهة أخرى، تؤكد وزارة الصحة أنه إلى حدود الآن “لم تسجل أية وفاة ضمن المستفيدين من لقاح أسترازينيكا نتيجة مضاعفات الأعراض الجانبية للقاح، كما أن حماية سلامة وصحة جميع المواطنات والمواطنين هي من أولوياتها ولن تدخر أي جهد لتحقيق ذلك”، مضيفة أنه “في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيعلن عنها من خلال القنوات الرسمية لها، وداعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة”.
خلعتونا بديك عاجل سحابني لقاو فيه شي حاجة و أنا درت تلقيح أسترازينيكا
الولدين ديالي الاثنين عملو التلقيح ما جرا ليهم حتى شي مشكل و قبل سألنا الطبيب كون الوليدة جرات عملية جراحية مؤخرا قال لينا ممكن تعملو و الان معندهم حتى مشكل
نحن نثق بالدول العظمى الراىدة في المجال وليس بكم
اللجنة العلمية والتقنية المخول لها تسويق وتدبير اللقاح في المغرب،ليسوا بعلماء ولا خبراء لتحديد نجاعة اللقاحات،هذه المجموعة العلمية التي تدعيها الوزارة مجرد(مندوبين مبيعات) لا أكثر،همهم الوحيد العمولة في ترويج السلع……حذاري ثم حذاري. لا حول ولا قوة إلا بالله.
شخصيا ما عنستعمل لا أسترازينيكا ولا سينوفارم ولا سبوتنيك-في ولا حتى واحد. علاش؟ بكل بساطة حيت ما كاين حتى شي لقاح لي نقدروا نقولوا أنه آمن 100%. حيت هاذ اللقاحات لي كاينة دبا حتى واحد فيها ما دوز مدة التجارب الكافية. اللقاح خصو على الأقل ثلاث سنوات باش نتأكدوا أنه آمن.
السلام عليكم
كنت أعاني من آلام مبرحة في القلب منذ الولادة
وعندما أحس بالغضب أشعر بوجع شديد في القلب وعندما أمارس الرياضة تزداد سرعة دقات القلب واختناق بسبب عدم وصول الدم والأوكسيجين إلى القلب وبعد تلقيحي بلقاح أسترازينيكا مرتين اختفت الآلام بشكل مفاجئ وأصبح بمقدوري ممارسة الرياضة بدون أية مشكل وأصبحت صحتي ممتازة، أنا أسكن بإحدى المدن الأكثر تلوثا في المغرب وكنت أعاني من نوبات الربو وبعد أخذ هذا التلقيح لم أعد أمرض بالأمراض الموسمية الحمد لله أنا في أفضل حال وصحتي جيدة، هذا اللقاح هو فعلا معجزة ونعمة ربانية أثبت نجاعته في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا وله فوائد على القلب والشرايين، يجب الاستمرار في تلقيح المواطنين المغاربة بهذا التلقيح الرائع.
انا و لله الحمد و والدتي 90 سنة و اختي الكبرى 64 سنة تلقينا الجرعة التانية من نفس اللقاح و بدون أعراض جانبية رغم داء السكري بالنسبة للوالدة . رغم مرور ما يقارب 20 يوما و الحمد لله . اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين