وزارة الصحة تُدخل أدوية المساعدة الطبية على الإنجاب "قائمة التعويض"

وزارة الصحة تُدخل أدوية المساعدة الطبية على الإنجاب "قائمة التعويض"
صورة: و.م.ع
الخميس 31 دجنبر 2020 - 16:00

أصبحت الأدوية التي تدخل في علاجات المساعدة الطبية على الإنجاب ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمغرب؛ وهو مطلب طالما رفعه عدد من الأزواج الذين يعانون من ضعف الخصوبة.

وتضمنت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 6946 الصادر الأسبوع الجاري، قراراً لوزير الصحة أدخل هذه الأدوية ضمن القائمة، وضمنها الخاصة بالجهاز البولي والتناسلي والهرمونات الجنسية ومنشطات التبويض.

ومن هذه الأدوية نجد “Cetrorelix acétate”، و”Choriogonadotrophine alpha” و”Follitropine alfa”، إضافة إلى دواء “Lutrophine alpha” و”Follitropine afla/ Lutropine”، وكلها تدخل ضمن الأدوية الخاصة بضُعف الخصوبة.

ومعروف أن أسعار هذه الأدوية مرتفعة جداً حسب الجرعات المتوفرة، فعلى سبيل المثال يتراوح ثمن دواء “Follitropine alfa” من 284 درهماً وصولاً إلى 2835 درهماً. وبموجب القرار الجديد، سيخضع استرداد أسعار هذه الأدوية للنظام نفسه المعمول به بالنسبة إلى جميع الأدوية الأخرى.

ورحبت الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة بهذا القرار الجديد، حيث قالت في بلاغ لها “هنيئاً لنا جميعاً بإدراج الأدوية الخاصة بعلاجات ضعف الخصوبة والمساعدة الطبية على الإنجاب ضمن التغطية الصحية”.

ووجهت الهيئة المدنية ذاتها “شُكرها إلى جميع الحالمين بالأمومة والأبوة على صبرهم ونضالهم وكسرهم الطابو وتعبيرهم عن المسكوت وجهرهم بضُعف خصوبتهم أمام عموم الناس”. كما حيّت، بالمناسبة ذاتها، وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي على مساهمتها في الوصول إلى هذه النتيجة.

وتنادي الجمعية، منذ سنوات، بتوفير تغطية صحية إجبارية على جميع الفحوصات والعلاجات الطبية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب لجميع الأسر غير المنجبة، إضافة إلى وضع مخطط صحي وطني للعناية بالصحة النفسية والعضوية للزوجين في وضعية عقم أو ضعف الخصوبة، ودعمهم ومساندتهم اجتماعيا لضمان استقرارهم الأسري.

كما ترفع الهيئة المدنية مطلب فتح مراكز طبية جهوية لتشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بالعقم وخدمات المساعدة الطبية على الإنجاب، ناهيك عن وضع إستراتيجية للرصد المبكر لمسببات العقم وصعوبات الإنجاب لدى فئة الأطفال والمراهقين والشباب.

وحسب الجمعية، تتراوح القيمة الإجمالية للعلاجات الخاصة بالمساعدة على الإنجاب ما بين 30 ألف درهم و45 ألف درهم للمحاولة الواحدة، وتغطي التشخيصات الطبية والبيولوجية والفحوصات الإشعاعية والأدوية وتقنيات المساعدة الطبية على العلاج والجراحة بالنسبة لبعض الحالات.

المساعدة الطبية على الإنجاب ضعف الخصوبة نظام التأمين الإجباري وزير الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

8
  • حقوقي مزور
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 16:08

    نقلة نوعية لهذا الملف الذي عشش طويلا مزيد من الحرية و الإنفتاح للعقول

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ويجعل من يشاء عقيما .
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 16:14

    صحيح أن العلاجات ساعدت الكثير من الأسر على الإنجاب ولكن هناك حالات مستعصية أو مستحيلة العلاج نظرا لصعوبة حالات المانع من الإنجاب كأن تكون المرأة بلا رحم أو يكون الرجل لايتوفر على الحيوانات المنوية أو تكون ميتة رغم تدفقها من الإحليل .

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سامي
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 16:16

    هل عمليات اللقاح و اطفال الانابيب مدرجة في اللائحة التعويضات؟

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ادريس
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 16:47

    اليس جديرا اددراج جميع الادوية في قائمة التعويض

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ismail
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 17:01

    اللهم ارزق كل من ليس له الدرية بنات و بنين اللهم لا تحرمهم كلمة ابي و امي و يجب مساعدة اطفال انابيب و كل ما يتعلق مساعدة الإنجاب و الله على كل شيء قدير و الله المستعان

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إسماعيل
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 17:09

    السلام عليكم لماذا لا يتم تعويض أصحاب الأمراض الجلدية علما أن تكلفة العلاج باهضة الثمن. وحينما يدفع المؤمن ثمن الأدوية يرفضون تعويضه بحجة أنه يدخل في ميدان التجميل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Saad
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 17:13

    كل الأدوية التي يصفها الطبيب لا تقبل التعويض لانها ليست ضمن القائمة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rachid
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 17:18

    اهلا و سهلا بكل ما سيحسن مستوى المواطنين. هده هي الدولة التي نريد .تأخد الضرائب لكن فى المقابل تفكر في المواطن.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة