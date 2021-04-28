وزارة الصناعة تذكر بتاريخ سحب "الجوطون"

في إطار تتبع القرار القاضي بمنع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون” بجميع أشكالها، ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مُصنّعي ومهنيي صباغة المباني بأن المهلة الممنوحة لسحب أي نوع من هذه الأقراص ستنتهي بتاريخ 30 أبريل 2021.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الممارسة “تتعارض مع الجهود الرامية لحماية المستهلكين، وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع ثقافة الشفافية”.

وأشادت الوزارة بانخراط المهنيين والصناع وامتثالهم للتدابير المتخذة في هذا الصدد، المتمثلة في التوقف عن وضع أقراص الصباغة في أوعية الصباغة منذ 8 مارس 2021، وبيع الصباغة بالأقراص منذ فاتح أبريل 2021، وكذا سحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق قبل 30 أبريل 2021، وإعلان عدم استبدالها بمبالغ مالية.

وجددت الوزارة التأكيد في الأخير على التزامها بالتعاون مع ممثلي القطاع من أجل توفير الظروف الملائمة للنهوض به، معلنة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المخولة لها قانونا لفرض احترام قرار التوقف النهائي لممارسات أقراص الصباغة.