وزارة الصناعة تذكر بتاريخ سحب "الجوطون"

وزارة الصناعة تذكر بتاريخ سحب "الجوطون"
صورة: هسبريس
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:22

في إطار تتبع القرار القاضي بمنع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ”الجوطون” بجميع أشكالها، ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مُصنّعي ومهنيي صباغة المباني بأن المهلة الممنوحة لسحب أي نوع من هذه الأقراص ستنتهي بتاريخ 30 أبريل 2021.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الممارسة “تتعارض مع الجهود الرامية لحماية المستهلكين، وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع ثقافة الشفافية”.

وأشادت الوزارة بانخراط المهنيين والصناع وامتثالهم للتدابير المتخذة في هذا الصدد، المتمثلة في التوقف عن وضع أقراص الصباغة في أوعية الصباغة منذ 8 مارس 2021، وبيع الصباغة بالأقراص منذ فاتح أبريل 2021، وكذا سحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق قبل 30 أبريل 2021، وإعلان عدم استبدالها بمبالغ مالية.

وجددت الوزارة التأكيد في الأخير على التزامها بالتعاون مع ممثلي القطاع من أجل توفير الظروف الملائمة للنهوض به، معلنة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المخولة لها قانونا لفرض احترام قرار التوقف النهائي لممارسات أقراص الصباغة. 

اقراص الصباغة الجوطون المقاولة المغربية وزارة الصناعة والتجارة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • youssef
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:45

    المشكل لي عندنا في المغرب هو أن ثمن السلع و الخدمات غير تيصعد متينزلش. بحال دابا سطل ديال الصبغة 30 كيلو فيه جوطون ب 100 درهم، غادين احيدو جوطون و يبقى ثمن السطل تابث.

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أبو كريم
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:52

    وعليه يجب أن ينخفض ثمن الصباغات على الأقل بمبلغ الجوطون ليستفيد منها المستهلك

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • casa
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:56

    أحسن عمل قام به سي العلمي حيت انقذنا وإنقد حثي البيءة من كثرة السطول ديل الصباغة اللي كانت تمشي هبءا طمعا في الجطون

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
منازل الروح: كيف تعيش راضيا
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 17:00

منازل الروح: كيف تعيش راضيا

صوت وصورة
منابع الإيمان: أرقام من القرآن
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 14:00 1

منابع الإيمان: أرقام من القرآن

صوت وصورة
رمضان عائلة مغربية في كندا
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 10:59 3

رمضان عائلة مغربية في كندا

صوت وصورة
تربية طائر السمان بأولاد عياد
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 00:25 8

تربية طائر السمان بأولاد عياد

صوت وصورة
مع المخرج إدريس الروخ
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 21:30 11

مع المخرج إدريس الروخ

صوت وصورة
بيبليوغرافية الإعاقة بالمغرب
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 19:34

بيبليوغرافية الإعاقة بالمغرب