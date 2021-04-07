وزارة التجارة تعد بصرف "تعويض رمضان" لشغيلة المطاعم والمقاهي

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماعا عقد، أمس الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للتجارة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع أرباب المقاهي والمطاعم، بخصوص مطالب المهنيين؛ وعلى رأسها تخفيف التدابير المتخذة من لدن السلطات الحكومية في شهر رمضان، وقرار الإغلاق ليلا.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الاجتماع المذكور أكدت من خلاله الوزارة سالفة الذكر، التي يقودها مولاي حفيظ العلمي، أن السلطات الحكومية تبني قرار الإغلاق على الخلاصات التي تقدمها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وعدت ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بتقديم دعم للمهنيين، لتخفيف تبعات قرار الإغلاق ليلا في شهر رمضان؛ وذلك للتقليص من الخسائر المنتظرة.
وخيم على هذا اللقاء النقاش حول الإضراب الذي دعت إليه الجمعية المذكورة يوم الجمعة المقبل، حيث طالبت الوزارة المهنيين بالتراجع عنه وتفهم الوضعية الراهنة التي تمر منها البلاد.
وشددت مصادر الجريدة على أن المهنيين يرفضون التراجع عن هذه الخطوة الاحتجاجية؛ وذلك إلى حين تلقي وعود مطمئنة تتجاوب مع مطالبهم، من خلال عقد لقاء مشترك يضم مختلف الوزارات الوصية على القطاع بما فيها وزارة الداخلية.
وأكد مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم، وفق المصادر نفسها، أن الإضراب لم يكن ممكنا الوصول إليه لولا عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم، وعلى رأسها تخفيف التدابير الاحترازية وإعفاؤهم من الضرائب.
وينتظر أن يتم، اليوم الأربعاء، عقد لقاء بين مهنيي القطاع وبين المدير العام للضرائب، على أن يعقد فيما بعد لقاء مشترك يضم وزارة الصناعة ووزارة التشغيل والمديرية العامة الضرائب، إلى جانب والي الجماعات المحلية، قصد التوصل لحلول مشتركة تنقذ القطاع.
وأكدت العديد من التنظيمات المهنية عزمها الدخول في خطوات تصعيدية ضد الحكومة، بدءا بالإضراب المزمع تنظيمه من لدن أرباب المقاهي والمطاعم الجمعة المقبل.
في المقابل؛ بعض أرباب المقاهي والمطاعم على مستوى مدينة مراكش عبروا عن رفضهم الدخول في الخطوة التصعيدية والإضراب يوم الجمعة، مؤكدين تشبثهم بلغة الحوار والالتزام بقانون الطوارئ، وتجنب عدم الامتثال للقرارات الإدارية المحددة لمواقيت الإغلاق.
جدير بالذكر أن الحكومة قررت، اليوم الأربعاء، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان الأبرك؛ وأعلنت عن ذلك عبر بلاغ رسمي يحدد سريان القرار من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.
ووفق عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم فإن هذا الإجراء يعني، إذا ابتغوا الاشتغال خلال الشهر الفضيل، أنه ليس بمقدور هذه الفضاءات إلا تقديم وجبات الإفطار مع ارتفاع أذان صلاة المغرب.
للتذكير .. الدول الأوربية في رمضان العام الماضي سمحت للمسلمين بإقامة صلاة التراويح في المساجد رغم حالة الإغلاق الصارم الذي كانت تعيشها تلك الدول حينها ! و في بلادنا و بعد عام ولا زال التعنت سيد الموقف لدى الحكومة المحكومة ..
هاد الحكومة قهراتنا ف صحتنا وقهراتا ف جيوبنا الله ياخد فيهم الحق ..
الله يخلصكم دونيا واخرة وكلنا عليكم الله …
كيف تصرف التعويض لهاته الفئة مع العلم ان الأغلبية الساحقة ليس مصرح بهم وخصوصا في المدن النائية…؟
hhhhhh عن اي تعويض تتكلمون السخرية على الشعب 2000 dh و الوزير يتقاضى5 milon
يقال أن الفقر فقر الأخلاق كلام منطقي و سديد لكن حتى الافتقار المادي يجلب المأساة و يحول حياة الفرد لجحيم لا يطاق…اللهم إنا نعوذ بك من الهم و الفقر من غلبة الدين و قهر الرجال آمين يارب العالمين..
لا حول ولا قوة إلا بالله واش هذو بغونا بيعو حويجنا انا خدام في مقهى وليس لذي اي تغطية أجتماعية وأمر بأزمة ماذا يردون منا ننتحر ولا أهاجر عبر بحر انا أب طلفلان الله على كل شيئ قدير
انا عامل كمنظم طاكسيات ليس لدي مساعدة من الدولة انا معيل لي 3 اطفال ارجو منكم المساعدة المالية عندي الكراء والمصاريف على الدراري 3 الله اخليكم ساعدوني واخة غير دبروليا فى شي خدمة وشكرا
نفرضو هدا كورونا بلانا الله بيها و البشرية جمعاء على فعايلنا…او هيا بداية لنهاية العالم…و الفيروس معندو دواء…؟ واش غنبقاو سادين علينا الا متى؟راه واحد تيكون مريض بصح مرض عادي و لا بقا في الفراش غيزيد يمرض…خص الواحد مابقاش تيقلب على الفيروس فين كاين…راه غيلقاه …راه ميمكنش شي حد في العالم ممكن يبيد الحشرات ديال الكون بمبيذات حشرية …حيت الطبيعة تتنتج الفيروسات و الامراض و حتى الدواء…غداء يخرج شي فيروس اخر تسدو علينا 4 سنين…الله يعفو…
بعد الغلق عليكم وفرض حجر التجول خلافا لبعض الدول التي تحترم شعوبها ننصحكم بعد الافطار التجمع ومتابعة القنوات التلفزيونية الجزائرية وما تقدمه من برامج تسلية ومضحكة للترويح عن انفسكم ولا سيما قناة سميرة تيفي الرائدة عالميا وماتقدمه من برامج في النهار والسهرات المباشرة ليلا والتمتع بذوق رمضان الجزائري الاصيل ولا سيما صلاة التروايح المنقولة على المباشر عبر قنوات العمومية وخصوصا صلاة التروايح من المسجد الاعظم.هذا اقل ما يمكننا المساهمة به كجيران للتخفيف من التكرفيس الممارس ضدكم للعام التاني على التوالي.وصح رمضانكم.
بادرة زوينة. ايوا خاص التعويض لمن قلوبهم معلقة بالمساجد.
اشمن تعويض يستحقون !!!!!!
و فتحوا المساجد الله يهديكم، راكم عيقتوا ولات حرب صريحة على الدين.
واش غدي يحبسو التنقل بين المدن..؟
المغربي لا يمكن فهم تفكيره
لا يستعمل الكمامة و لا التدبير وقائية و يقولون الوباء مؤامرة عالمية على الاسلام .
بصراحة وصل المواطن المغربي الى درجة الحهل الذي لا يحتمل ، يرى بام عينه كيف لدول كبرى و ذات موارد وقفت عاجزة مع الوباء ، و نحن بفضل الله احسن حالا منهم بكثير و مع ذالك يتهم المسؤولين المغاربة بالفشل يخيل المغرب يسجل 500 حالة يوميا و اقل من 10 وفيات في اليوم بينما بريطانيا و ما ادراك من بريطانيا اكثر من 40 الف حالة و اكثر من 1400 حالة وفاة يومية و مع ذالك نحن فاشلون .
دول كبرى اقررت الحجر الصحي الكامل و نحن فقط بعد المغرب اليس هذا انجاز كبير و يجب علينا ان نحمد الله على ذالك .
الحمد لله ان سيتم تعويض عمال المقاهي و المطاعم و هي خطوة كبيرة جدا .
اما عن صلاة الترويح فاغلب من يتكلم هو اصلا لا يصلي في رمضان و اصلا جاهل باحكام الدين نهائيا و لا يعلم محافظة على النفس مقدمة على كل العبادات و لا يمكن القاء النفس الى التهلكة من اجل سنة غير مؤكدة لم يسنها الرسول الكريم و انما سنها سيدنا عمر ، و ان اتباعنا لسيدنا عمر جاء بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث امرنا باتباع نهج الخلفاء من بعده. لهذا لا يمكن ان نعطي الامر اكثر مما يستحق صلي في منزلك جماعة مع اهلك و لك اجر عظيم ، اما من يقول لا احفظ القران تلك مشكلتك لانك مطالب بحفظ القران اكثر من مطالبتك بصلاة التراويح ، كما ان اغلب علماء الامة اباحو استعمال المصحف في صلاة الترويح .
لا يجب علينا ان نكون مثل بني اسرائيل عسروا فعسرى الله عليهم .
قرار حكيم .العديد من المواطنين سيتخلون عن بعض العادات السيئة .
والله لا شديدو شي ريال .غير المغرب هدا او كلنا عارفين آش واقع .بحال صحاب السياحة قالوليهم كل شهر تاخدو تعويض ديال 2000 درهم .3 شهور مايشدوش او شهر ايشدو.و الدليل هو اخر تحويل كان يوم 8 فيراير.تعويض عن شهر دجنبر
الإضراب في ما يخص المقاهي والمطاعم
لا يشكل وسيلة ضغط ببساطة لأنها لا تقدم خدمات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على
الحياة العادية للمواطن. لا شك أن هؤلاء
الحرفيين وكل من يشتغل في هذا القطاع
تضرر من جراء الإغلاق في الشهور الأولى
للجائحة ثم بعد ذالك من إجراءات التقنين
الوقائية، ومع ذالك يجب التفكير في وساءل أخرى أكثر ملائمة تساهم في الحفاظ على الشغل وفي نفس الوقت تأخد بعين الاعتبار الحفاظ على الصحة العامة.
حنا معندناش لصينيسص اعني هد دعم غيخدو غير اصحاب القهوي مشي العمال تقو فينا الله
الله يأخد فيكم الحق واش دبا سرباي ديال القهوا باش غادي اعيش
في الحقيقة التسخينات كانت منذ مدة… لماذا لم يمدد حتى الساعة العاشرة مساء مع تشديد شرَوط الوقاية والزجر في حق المخالفين… وما وضعية الملقحين ؟
واش هادي دولة دابا شمن تعويض واش يعوضونا عام كامل راه عام بالنسبة لي متضرر راه جيت فموقع دراوش كيجي بنادم حتى معى المغرب عاد كنقول بسم الله لديك براكة ف 8 سد حتى ليكمل الخدمة مايحب يجلس راه ماشي كاملين صحاب المقاعي خدامين ونجحلهم مشروع بالنسبة لي مالقيت حتى بديل مكرهتش نبدل مشروع ولكن الله غالب
السلام عليكم واش الفيروس كيكون ناعس بالنهار وكيفيق بالليل وفهم تسطا انشري يا هسبريس
السلام عليكم.واك واك أعباد الله.يزيدون الشحم في ظهر الحلوف.أصحاب المطاعم راكموا أموال طائلة منذ سنين مضت والآن تريد الوزارة تعويضهم عن ماذا لا أعرف أما الارامل مثلي لا أحد يتكلم عنهن لا من الحكومة ولا من الشعب.والله لا أملك ولو سننيما واحدا لبدأ صيام رمضان.منذ أن فقدت عملي بسبب هذه الجائحة لم يعد ولو سنتيم واحد يدور في جيبي ومأكلي الآن ومشربي أنا وأولادي اليتامى هو الخبز والزيت سواءا في الفطور أو الغداء أو العشاء لأني لا أملك مالا حتى أصبح اولادي ضعيفي الصحة لعدم تناولهم لأكل صحي والله على ما أقول شهيد وحتى الأنترنيت لولا جيراني اللذين يمررون لي الويفي كلما فتحوه فلن أستعمل الهاتف بتاتا ولن أعرف حتى ما يقع في هذا العالم.حسبنا الله ونعم الوكيل
البلاغ “”تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية “”
للأسف البعض يعرف من يأخد القرار لكن يحكر على العتماني الحائط القصير .
الشعب الذي لا يحتج خاصو الحجر من العصر ماشي مع التمنيا
بسم الله الرحمان الرحيم وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلتزمة مع ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بتقديم دعم للمهنيين، لتخفيف تبعات قرار الإغلاق ليلا في شهر رمضان؛ وذلك للتقليص من الخسائر الكبيرة ونشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على هذا الدعم
اما قطاع انتاج السينمائي من تقنيين وفنانين فلهم الله لا احد ينظر الى هذه الشريحة العريضة التي تضررت وبشكل كبير من تداعيات الاقفال العام بسبب الجائحة و الحكومة لا تفعل ما يمكن نقده من انكماش المعيشي لهذه الفئة و ارجو من المسؤولين و المشرفين على هذا القطاع ان يلتفو حول هذا الموضوع و شكرا
يجب على الحكومة ولجنة اليقظة التقدم ببلاغ يفيد اصحاب الشهادات المهنية للقطاع السياحي والفندقي سواء كانت الشهادة او الدبلوم من مؤسسة خاصة او حكومية مرفوقة بعدم التصريح من الصندوق للضمان الاجتماعي لكي تعم الاستفادة من التعويضات المخصصة للقطاع وليس التصريح بأشباح لم يطلهم التكوين في هذا المجال الذي بات مكسب على ظهور المبتدئين من طرف الباطرونا مالين الشكارة و السماح للمذمرين العشوائيين المتزاحمين و جعل المهنيين في الإقصاء الشديد وهذا هو الحل………
حسببا الله ونعم الوكيل حسبيا الله ونعم الوكيل
هاد حكومة قهرتنا في جيوبنا لي يخدود فيكم لحق
الله اكبر عن اي تعويض تتحدتون عوضتونا حتي في ايامها الاولى التى بركناها انا نادل مقهى ومعنديش شي حرف منغير نادل مقهي فين غنمشي نقتل رسي الا ننتاحر الله يخد فيكم الحق
عن اي دعم تتحدثون.لا زلنا نتوصل بالضرائب والجبايات لحد الان .والقطاع على حافة الافلاس .لك الله يا مواطن.قهرتونا الله ياخد الحق
و مادا عن شغيلة الحمامات و وساءل النقل لان المواطنين برمضان اغلبيتهم يتنقلون بعد الفطور