وزارة الفلاحة تتخذ تدابير لأجل تسويق الحبوب

كشفت وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن محصول الحبوب لموسم 2020-2021 سجل مستوى جيدا جدا من حيث الإنتاج يقدر بحوالي 98 مليون قنطار، تتوزع على 48,2 مليون قنطار من القمح اللين، و23,4 مليون قنطار من القمح الصلب، و26 مليون قنطار من الشعير.

إضافة للظروف المناخية المواتية، تقول الوزارة في بلاغ لها توصلت به هسبريس، فقد تم “تحقيق هذه النتائج بفضل تضافر جهود الفلاحين والتأثير الإيجابي للاستراتيجية الفلاحية، التي تم إطلاقها خلال العقد الماضي في إطار مخطط المغرب الأخضر، ولا سيما من حيث الأصناف المختارة، وتوفر البذور المختارة، والمكننة الفلاحية، والمسار التقني، والتأمين الفلاحي، والاستشارة الفلاحية”.

ولضمان موسم تسويق جيد للحبوب وتمكين الفلاحين من تسويق محصولهم في أحسن الظروف وبأسعار مربحة، تم بقرار مشترك من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، اتخاذ سلسلة من التدابير.

من بين هذه التدابير التحفيزية لتسويق الإنتاج الوطني، يقول البلاغ، تحديد 280 درهما لكل قنطار كسعر مرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بالنسبة لجودة قياسية، وإعانة جزافية بـ 5 دراهم لكل قنطار لفائدة الكميات المسوقة من القمح اللين من الإنتاج الوطني والممتدة حتى 31 أكتوبر 2021، ومنحة تخزين بـ 2 دراهم لكل قنطار خلال أسبوعين بالنسبة للكمية الإجمالية للقمح اللين الذي تم تجميعه. وتقدم هذه المنحة لهيئات التخزين حتى نهاية دجنبر 2021.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالرسوم الجمركية بالنسبة للقمح اللين، سيتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 135٪ اعتبارا من 15 ماي 2021 بالنسبة للقمح الصلب، وسيتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى 170٪ اعتبارا من 1 يونيو 2021، وتنتهي فترة منحة الاسترداد بالنسبة للواردات في 15 ماي 2021. وقد تم إرساء هذه المنحة لضمان تزويد السوق على إثر ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، يضيف البلاغ.

وشددت الوزارة على أنه سيتم تخصيص طلبات عروض القمح اللين المخصصة لتزويد المطاحن الصناعية للدقيق المدعم مع إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني، معلنة أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة الكاتب العام لوزارة الفلاحة مع المهنيين، ولا سيما الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، الممثلة بالفدرالية الوطنية للمطاحن والفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، قصد المساهمة في التحسيس بجمع المنتوج الوطني.

وقد أعرب هؤلاء، يقول البلاغ، عن التزامهم بضمان تجميع المنتوج، مضيفا أن تحليل العينات الأولى من محصول سنة 2021 بمنطقة عبدة من قبل مختبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أسفر على أن مستوى الجودة جيد، من خلال: وزن خاص جيد جدا بحوالي 79,9 كلغ في الهكتار، أي 3 نقاط أكثر من الوزن القياسي، و82 كلغ في الهكتار كحد أقصى؛ مستوى جيد من البروتينات بحوالي 13٪.