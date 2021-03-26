"وزارة الفلاحة" تستبشر بجودة الموسم الجاري

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعا مع المسؤولين بالوزارة على المستويين المركزي والجهوي، خصص لتتبع حالة تقدم الموسم الفلاحي الحالي.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “متوسط التساقطات المطرية التراكمية بلغ على المستوى الوطني إلى غاية 25 مارس 2021، 271,9 ملم، مع توزيع جيد في الزمان والمكان، مقابل 286,9 ملم كمتوسط ​​الثلاثين سنة الماضية، أي بانخفاض طفيف بنسبة 5٪”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص مستوى ملء السدود ذات الاستعمال الفلاحي، فقد بلغ 6,74 مليار متر مكعب، مقابل 5,85 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، أي بمعدل ملء يصل إلى 49٪ مقابل 43٪ الموسم الماضي.

تطور جيد للموسم الفلاحي

وأكد البلاغ أن بداية الموسم الفلاحي 2020/2021 تميزت بظروف مناخية غير مواتية مع عجز مائي ملحوظ وتوزيع غير ملائم، مما أدى إلى تأخير التحضيرات المرتبطة بالزراعات الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي، فيما عرف هذا العجز في التساقطات المطرية نقصا تدريجيا خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر نونبر 2020، مع عودة الأمطار الغزيرة التي همت معظم التراب الوطني وساهمت في تسريع وتيرة أشغال التربة وعملية الزرع ومبيعات المدخلات الفلاحية، لا سيما البذور والأسمدة.

وورد ضمن البلاغ أنه كان للأمطار الغزيرة والمعممة التي سجلت في يناير وفبراير ومارس أثر جد إيجابي على تطور الموسم الفلاحي، من خلال “تحسين الغطاء النباتي بشكل عام والمراعي بشكل خاص”، و”تعزيز أعمال الصيانة (إزالة الأعشاب كيميائيا واستخدام الأسمدة النيتروجينية)”، و”تحسين حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي ومنسوب المياه الجوفية”، و”تحسين حالة زراعة الأشجار المثمرة، لا سيما النمو الجيد، وتحسين حجم ونضج أصناف الحوامض المتأخرة، فضلاً عن الأداء الجيد للأشجار المثمرة الجديدة”.

إنجازات الزراعات الخريفية وتوقعات الإنتاج

وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن الزراعات الخريفية شهدت دينامية جيدة انطلاقا من الأيام العشر الأخيرة من شهر نونبر 2020، وتميزت بهيمنة الحرث الميكانيكي الذي شمل حوالي 94٪ من المساحات المزروعة، فيما يبلغ مجموع المساحة المزروعة حتى الآن، بمجموع الزراعات الخريفية، 4,9 ملايين هكتار، 9٪ منها مسقية، تغلب عليها الحبوب (86٪) والأعلاف (10٪) والقطاني (4٪).

وأوضح المصدر ذاته أن المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية تبلغ 4,20 مليون هكتار، بنسبة 44٪ من القمح اللين، و34٪ من الشعير، و22٪ من القمح الصلب، وتعتبر الحالة النباتية لمزروعات الحبوب مرضية عموما، كما سيتوقف تطور حالة الحبوب الخريفية على الظروف المناخية (التساقطات المطرية ودرجات الحرارة) في شهر أبريل، وأعمال الصيانة التي سيقوم بها الفلاحون.

وفي ما يخص الأعلاف، أوضح البلاغ أنها تغطي مساحة 513.000 هكتار، 34٪ منها مسقية، والأصناف الرئيسية للأعلاف المزروعة هي الشعير الموجه للعلف (26٪)، الفصة (21٪)، الشوفان (18٪)، البرسيم (12٪)، الفاصوليا (9٪)، خليط الأعلاف (4٪) وغيرها (10٪.(

وعن القطاني الغذائية الخريفية، أشارت الوزارة إلى أنها تحتل حوالي 168.000 هكتار، 6٪ منها مسقية، بما في ذلك الفول (56٪) والجلبانة (20٪) والعدس (21٪) وغيرها (3٪)، مشيرة، في ما يخص الزراعات السكرية، إلى أن المساحة المزروعة بالشمندر السكري تبلغ 46.150 هكتارا، والمساحة المعدة لقصب السكر تبلغ حوالي 12.423 هكتارا، وتقدر المساحة القابلة للحصاد من قصب السكر بـ 10.260 هكتارا بإنتاج متوقع يقدر بـ 680.000 طن.

وأوضحت الوزارة أنه في ما يخص زراعة الخضراوات الخريفية، فإن المساحة التي تم تحقيقها إلى غاية 31 دجنبر 2020 هي 100.900 هكتار، والإنجازات حسب الأنواع: البطاطس حوالي 21.000 هكتار، البصل 11.000 هكتار، الطماطم 9235 هكتارا، الفاصوليا الخضراء 4900 هكتار، القرع والقرع الأخضر4100 هكتار، الجزر واللفت 15.800 هكتار.

وبالنسبة لزراعة الخضراوات الشتوية، بلغت إنجازات الأصناف الرئيسية 61.470 هكتارا، ومن المتوقع أن يغطي الإنتاج احتياجات الاستهلاك والتصدير لشهري أبريل ويونيو، فيما أكدت الوزارة أن برنامج الخضراوات الربيعية الذي بلغ 89.700 هكتار، انطلق في 13 مارس 2021، وقد بلغت الإنجازات حتى الآن 13٪ من البرنامج، ومن المتوقع أن يغطي الإنتاج الاحتياجات الاستهلاكية لموسم الصيف.

وتم تعزيز برنامج إكثار بذور الحبوب، خاصة القمح الصلب والشعير، وتم تنفيذه كليا على مساحة 51.000 هكتار لتلبية طلب الموسم المقبل وضمان تجديد مخزون البذور.

أداء جيد للصادرات

وورد ضمن البلاغ أنه في ما يخص التصدير، يحقق قطاع تصدير الخضر والفواكه أداء جيدا خلال الموسم الحالي، مضيفا أن حجم صادرات الحوامض سجل خلال الموسم 2020-2021 (من فاتح شتنبر 2020 إلى 21 مارس 2021) نموا بنحو 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2019-2020، مضيفا أنه إذا لم نحتسب حجم “Maroc Late ماروك لايت” الذي تم تصديره في غير موسمه خلال الموسم 2019-2020، فإن معدل نمو صادرات الحوامض خلال هذا الموسم سيصل إلى 16٪ (معطيات إلى حدود 21 مارس بالنسبة للموسمين).

وبالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الموسم، سجلت صادرات الخضراوات إلى حدود 21 مارس الجاري، زيادة في الحجم بنحو 3٪ مقارنة بالموسم السابق في التاريخ نفسه.

وضعية جيدة للقطيع الوطني

وفي ما يتعلق بالقطيع، المكون من حوالي 21,6 مليون رأس من الأغنام و6 ملايين رأس من الماعز و3,3 ملايين رأس من الأبقار و192 ألف رأس من الإبل، فقد تم الحفاظ على عدد الرؤوس بالرغم من تعاقب موسمين فلاحيين عرفا نقصا في التساقطات المطرية، مما أثر على موفورات الأعلاف في المراعي، وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه قطاع تربية الماشية في إطار برامج حماية الماشية الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وعن صحة القطيع الوطني، أفاد البلاغ بأن الوضع الصحي مرضٍ على صعيد جميع جهات المملكة، وذلك بفضل المراقبة الصحية المستمرة لحالة القطيع وحملات التلقيح المختلفة ضد الأمراض الحيوانية المعدية وتلك ذات الأثر الاقتصادي من قبل المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والأطباء البيطريين المكلفين بالصحة، بالإضافة إلى المجهودات التي يبذلها مهنيو قطاع تربية الماشية.