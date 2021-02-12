"وزارة النقل" تنفي تغيير قانون "مدونة السير"

نفت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الجمعة، حدوث أي تغيير على القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميه بالقانون 116.14 الصادر في 11 غشت 2016.

وشددت الوزارة، في بلاغ تكذيبي، توصلت به هسبريس، على أن القانون المعني لم يطرأ عليه أي تغيير منذ صدوره، نافية بشكل قاطع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار “زائفة” حول مخالفات مدونة السير على الطرق 2021، مؤكدة أن المخالفات الرائجة في هذه المواقع لا تتطابق من حيث النوع والموضوع وكذا العقوبات مع المخالفات التي يتضمنها القانون سالف الذكر.

وتفاديا لكل لبس حول هذا الموضوع، ومن أجل تمكين العموم من الحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بمدونة السير على الطرق ولا سيما المخالفات والغرامات التصالحية والجزافية والمبالغ الواجب أداؤها حسب آجال الأداء، قالت الوزارة إنه يمكن الاطلاع على جداول المخالفات الصحيحة من الدرجتين الأولى والثانية والقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والقانون 116.14 الصادر في 11 غشت 2016 بموقع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.