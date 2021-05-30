وزراء يتراجعون عن تبادل الزيارات مع إسرائيل

تراجع بعض الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني عن برامج “زيارات عمل وتعاون” كانت مقررة نحو إسرائيل، على خلفية اتفاقيات التعاون الثلاثي الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.

ولم تعد تطورات القضية الفلسطينية تساعد على إجراء هذا النوع من الزيارات. كما أن تفعيل هذه البرامج من طرف وزراء محسوبين على الأغلبية، وغير منتمين إلى حزب العدالة والتنمية، قد يساهم في خلق أزمة سياسية، وفق مصدر هسبريس.

يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلق جدلا كبيرا بـ”تناقضه” بين الخطاب والممارسة، حيث وقع اتفاقيات التعاون الثلاثي قبل أشهر، فيما أعلن مؤخرا دعمه وتهنئته لحركة “حماس”، على خلفية توقف المعارك مع المقاومة الفلسطينية.