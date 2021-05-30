وزراء يتراجعون عن تبادل الزيارات مع إسرائيل

تراجع بعض الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني عن برامج “زيارات عمل وتعاون” كانت مقررة نحو إسرائيل، على خلفية اتفاقيات التعاون الثلاثي الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
ولم تعد تطورات القضية الفلسطينية تساعد على إجراء هذا النوع من الزيارات. كما أن تفعيل هذه البرامج من طرف وزراء محسوبين على الأغلبية، وغير منتمين إلى حزب العدالة والتنمية، قد يساهم في خلق أزمة سياسية، وفق مصدر هسبريس.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلق جدلا كبيرا بـ”تناقضه” بين الخطاب والممارسة، حيث وقع اتفاقيات التعاون الثلاثي قبل أشهر، فيما أعلن مؤخرا دعمه وتهنئته لحركة “حماس”، على خلفية توقف المعارك مع المقاومة الفلسطينية.
حكومة غير منسجمة في سياستها
ورئيس الحكومة يستعمل خطابين مع إسرائيل.
والقضية فيها “إن”.
سياسة معقدة و ” مدبرة ” ، وتحتاج إلى نوع من الرزانة والنظرة البعيدة نحو المستقبل.
وليست سياسة لتمكين الإنسان إلى الحزب من النجاح في الانتخابات المقبلة بأي ثمن أو بأي مخرج.
الرجوع إلى الحق فضيلة… ولا يصح إلا الصحيح.
أتفهم انسياق هؤلاء الوزراء إلى الشعبوية فالفوز بالمقاعد في الإنتخابات أهم من مصلحة الوطن.
المغاربة عانوا التجهيل و اصبحت هذه الأجيال لا تدرك أن العالم عبارة عن تحالفات و أن المغرب شبه محاصر بأعداء على الحدود. الجزائر تسعى باستماتة إلى تقسيم المغرب و تدميره و تجوع شعبها في سبيل شراء الأسلحة حتى أصبحت ثاني أقوى قوة عسكرية في افريقيا (بعد مصر). في حالة أن قامت بقصف مدينتك فلن تنفعك حماس و لا فتح.
لا أستبعد بيبب هذا التصرف الطائش أن تمتنع أمريكا عن المشاركة في مناورات الأسد الإفريقي بالصحراء المغربية “بسبب كورونا”.
هذه هي ثمار القضية المشؤومة .
الاحزاب الاشتراكية قديما و الاسلامية حاليا يفرضونا علينا قضية فاشلة لعرب فاشلين .
مالنا ولقضية يبيع ويشتري فيها العربان و مصيدة لكل من اراد ان يتطور وفق قواعد انسانية عاليمية حقيقية .
متى نتخلص من هذا الغباء السياسي المفلس .
هرمنا من قضية باعها شعبها و استرزق بها سياسييها
قرار مجلس حقوق الإنسان بين التخوف الأمريكي والرفض الإسرائيلي والترحيب الفلسطيني
ذهب الوقت التي كانت فيه إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون دون رقابة أو مساءلة.
عبد الحميد صيام
كيضهر لي من الصورة والملاحظ أن سعد الدين العثماني وقع على الاتفاقية دون أن يطلع على محتواها …….. إلى كان هادشي صحيح اشنوا هو المعنى ديالوا ؟؟؟