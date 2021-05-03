وزراة الداخلية تكشف تفاصيل دراسة جدوى تقنين زراعة القنب الهندي

بعد وصفها بالسرية من قبل حزب العدالة والتنمية، أفرجت وزارة الداخلية عن دراسات الجدوى التي أعدتها حول “تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية”.
وأعلنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تنظيم لقاء دراسي غداً الثلاثاء يخصص لتقديم وزارة الداخلية دراسات الجدوى حول تقنين نبتة “الكيف”، وذلك بعد الجدل الذي رافق هذا الموضوع.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية هدد بعدم التصويت على مشروع قانون القنب الهندي، مطالباً وزارة الداخلية بالإفراج عن دراسة الجدوى وتوزيعها على أعضاء البرلمان قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون “الكيف”.
واستغرب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حديث بعض النواب المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية عن وجود دراسة سرية، وهو ما دفعه إلى تخصيص يوم دراسي لتقديم جميع المعطيات المتعلقة بالدراسة المثيرة للجدل.
ورحب لفتيت الأسبوع الماضي بوضع دراسة جدوى المتعلقة بتقنين “الكيف” تحت تصرف البرلمان وتقديمها بالتفصيل في أي وقت يرغب فيه أعضاء لجنة الداخلية، وزاد: “عْمرْنا مخبّعْنا شي حاجة وْمكايْن ميْتْخبّعْ”.
واعتبرت مصادر برلمانية أن إصرار الفريق الأغلبي على كشف دراسة الجدوى يدخل في إطار “العراقيل التشريعية التي يشهرها العدالة والتنمية في وجه المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، مضيفة أن تقديم الداخلية للدراسة يأتي لإحراج “البيجيدي” بعدما لمح إلى عدم وجودها.
ومرت لجنة الداخلية بمجلس النواب إلى السرعة القصوى من أجل المصادقة على مشروع تقنين القنب الهندي، إذ أعلنت عقد جلسة بعد غد الأربعاء من أجل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 13.21 للمرور إلى مرحلة التصويت.
ويرفض فريق العدالة والتنمية المصادقة على مشروع القانون ذاته دون توسيع الاستشارات البرلمانية، ويتشبث برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة، بل أيضا المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى في الموضوع؛ غير أن تدخلات أعضاء لجنة الداخلية طالبت بإبعاد الأمور الدينية عن مسطرة التشريع.
وأكدت وزارة الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب “يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي”.
وأضافت الداخلية في مشروع القانون أن هذه الدراسات بينت أيضا أن “تطوير الزراعات المشروعة القنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة”.
اعتقد انه مشروع قانون في محله ووقته المناسب لان. القدرة الاستهلاكية للقنب الهندي كبيرة و الدولة لا تستفيذ على الاقل ان تستفيذ من عائدتتها الضريبية و تصديره للدول الاجنبية
اممم!! اكيد هناك اشياء اخرى وراء هذا الجبل الجليدي الذي يسمى تقنين زراعة الكيف هذا الهوس وهذه الهرولة والسرعة والتسرع وراء اخراج “القانون ” تنم عن وجود خلفيات سياسية ستظهر في المستقبل القريب بكل تاكيد هذه الهرولة ليست حبا في تطوير عيش سكان المنطقة !!
الجميع يعلم ان البلد يفتقد الى مختلف الاليات من مختبرات ومختصين لانتاج قيمة مضافة للنبتة ! اما اذا كان التصدير دون تحويل كتصدير الخضروات والطماطم فلا ينتظر اي مردودية !!
اكيد هناك امر ما غير ما يقال جهرا
غريب تزعم وزارة الداخلية كل مايخص هاد التقنين هي لي اقترحاتو هي لي غاتناقشو في لجنة البرلمان و عملية البيع والتسويق سيكون بإشرافها !!!!
مغرب العجائب هه
باش تعرف بلي القانون جابوه وسيفرض
رسالة الى وزير الداخلية : نحن سكان جبالة و الفلاحين لا نريد تقنين الكيف نريد بديل (حلال) يحفظ كرامتنا و في حالة المصادقة على التقنين نفهم أنه أنتم و من معكم سيستفيدون منه و ليس نحن، إذا كيف تتم هذه الدراسات و النقاشات وصلت الى حد تأسيس تنسيقية للمناطق الاصلية و نحن الفلاحة لم يستشر معنا أحد او اقترب منا أحد و سألنا ما رأيكم في التقنين؟ مادام الفلاح المعني بالحرث غير مدرج في أبحاثكم فنتائج التقنين ستعود بالفائدة و الارباح على الشركات التي تسرقه من الفلاح مثلما حدث لفاكهة الصبار (الهندية الدلاحية) حيث تم القضاء على اشجار الصبار للفلاحة البسطاء عن طريق حشرة القرمزية لنرى بعدها أن أغنياء البلد هم من أصبحوا ينتجو هذه النبتة الصبار عوض الفلاح البسيط، كل ما يدر أرباح يتم سرقته من الفلاح البسيط و إهدائه لأغنياء البلد مثلما حدث أيضا عند إغلاق باب سبتة و منع المواطنين من نقل السلع لتذهب هذه التجارة لأصحاب المال و الاعمال ليبدؤوا بإدخال كل ما كان يدخله المواطن من باب سبتة لكن بأثمنة مضاعفة هذه المرة
تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية”. و ترفيهية كذلك ، .حتى لا يتم ترك المجال للسوق السوداء ومافيا المخدرات.
نتمنى أن يتم تعديل القانون ليشمل الإستعمال الترفيهي المقنن، للقطع مع بلطجة بائعي الشيرا في الأزقة و الأحياء الشعبية، وشكرا.
ستمضي السنوات وستنجلي الحقيقة: فتات للمزارعين الصغار ومليارات لأصحاب المليارات وانتشار واسع لزراعة الكيف شمالا وجنوبا، وانتشار أكبر للتعاطي. وحينها سيندم المواطن البسيط الذي يصدق هذه الخطة حين لا يفيد الندم
هاد تجار الدين كايعرفو الدين غير فالحوايج لي فيها مصلحة البلد ، كلشي عاق بيكم الشلاهبية ، مشروع كهذا لي غادي يذر أموال على خزينة الدولة و يساهم في تنمية الأقاليم الشمالية يجب التعجيل به دون تصويت البيجيدي
طلبت اللجنة .من وزارة الداخلية بأبعاد الدين.من القضايا التشريعية. أتدرون من هو الدين المقصود . هنا.طبعا الإسلام. .
ونسأل هذه اللجنة. وما هو .دور مجلس العلمي الأعلى
اذا لم يتدخل في. مثل هذه الامور.التي تهم جميع المواطنين المغاربة. ؟
ام ان الدولة المغربية دولة علمانية لا علاقة لها بالدين.؟
بقاوا تابعين تجار الدين حتى يرجعوا المغرب للعصور ما قبل التاريخ يجب على الدولة ان تكون قوية وان لا تستشير مثل هؤلاء المنافقين الدين ياكلون مع الذئب و يبكون مع الراعي
لا شك دراسة أريد لها مسبقا أن تكون مجدية
راحنا ولاد بلاد وحدة أحنيني
حتى بيجيدي هبيل يتوقع أن تكون الدرسة سلبية أو موضوعية