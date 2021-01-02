وزيرة إسبانية: مدريد تقرر من يدخل إلى جبل طارق

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليز لايا إن إسبانيا ستكون لديها الكلمة الأخيرة حول من سيدخل منطقة جبل طارق، بموجب اتفاق مبدئي بشأن الترتيبات الحدودية لمنطقة جبل طارق، المتمتعة بالحكم والتابعة للمملكة المتحدة، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
وأضافت: “مسؤولية الإشراف على بنود اتفاق شينجن الجديد، الذي يلغي جوازات السفر، للدخول لميناء ومطار جبل طارق، كما نص عليه الاتفاق، ستكون من اختصاص أسبانيا”، وتابعت: “من الواضح أنه يجب أن يكون هناك وجود إسباني لتنفيذ الحد الأدنى من مهام مراقبة شينجن”.
وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق، الخميس، توصل بلادها مع بريطانيا إلى اتفاق مبدئي يتم بموجبه انضمام منطقة جبل طارق.
وأوضحت الوزيرة أنه بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة أمكن منع اعتبار الحدود بين إسبانيا ومنطقة جبل طارق الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ايبريا منطقة حدود خارجية للاتحاد الأوروبي غير مسموح بتجاوزها اعتبارا من مطلع العام الجديد.
وستجعل هذه الخطوة جبل طارق أكثر ارتباطا بإسبانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل، وكان 96% من سكان جبل طارق البالغ عددهم 33 ألف نسمة قد صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجرته المملكة المتحدة صيف 2016.
كانت مدريد ولندن قد أجريتا مفاوضات تحت ضغط الوقت بشأن إيجاد قاعدة تنظم العلاقة مع منطقة جبل طارق التابعة لمناطق أعالي البحار البريطانية، والتي لا تُعَدُّ جزءا من الاتفاقية التي توصلت إليها بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليلة عيد الميلاد بل إن المحادثات الثنائية بشأنها كانت قائمة بين إسبانيا من جانب وبريطانيا وجبل طارق من جانب آخر.
حلال عليكم وحرام على المغرب ان يتكلم على سبتة ومليلية
نحن المغاربة الخارج مستعدون الى مسيرة اخرى الى سبتة ومليلية
سنتفاوض نحن المغاربة مع الاسبان لتحرير سبتة ومليلية من الاستعمار الاسباني. إسبانيا تريد تحرير جبل طارق من بريطانيا ولاتريد إرجاع سبتة ومليلية إلى المغرب. حلال عليها حرام علينا قمة الظلم والأنانية .سترجع سبتة ومليلية إلى المغرب في المستقبل القريب أن شاء الله لأننا أصحاب حق
انت ايتها الوزيرة ……..حينما سمعتم الاعتراف بالصحراء المغرغية من طرف الولاية المتحدة الامريكة وانت هازة ملابسك فالصاك تجري عند بايدن ….هبهات هبهات. لقد فات الاوان عليكم …..لقد جاء دوركم لكي تعترفو بالصحراء مغربية انتابهو جيدا …مصالح اسبا نيا فالمغرب كاها امنة لحد الان وما على الوزيرة الا النهوض بالاعتراف
حلال حرام….
ما تفعلون في جبل طارق الانجليزي حلال عليكم. و ما نطلب به نحن باسترجاع المسلوب و الثغور حرام… حب لجارك ما تحب لنفسك
المسموح ليهوم بالدخول الى جبل طارق هل يدخلوها بصباطهم او يقلعو الصبابط و يخليوها من ورائهم
لا تنضج بعض القضايا الا بعد نضج أهاليها.
و مادام ثيار الهجرة من الجنوب نحو الشنال فان هذا النضج لازال لم يثمر.
الا ان التعاون شمال جنوب يظل متأرجحا بين أيدي ساسة الشمال رغم كل ما تقدنه دول الجنوب…..