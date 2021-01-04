وزيرة الدفاع الإسبانية تستفز المغاربة في قضية احتلال مدينتَي سبتة ومليلية

يتواصل الجدل في إسبانيا بخصوص تصريحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التي أكد فيها أن المغرب عازم على فتح ملف سبتة ومليلية المحتلتين مع الجارة الشمالية للمملكة.
وبعد الموقف الذي عبّرت عنه خارجية مدريد باستدعاء سفيرة الرباط، خرجت مارغريتا روبلز، وزيرة الدفاع الإسبانية، في تصريحات مستفزة، أكدت من خلالها أن “مدينتي سبتة ومليلية إسبانيتان بالكامل، تماما مثل مدريد أو سيوداد ريال؛ أو أية مدينة إسبانية أخرى”.
ورفضت وزيرة الدفاع الإسبانية، في مقابلة نهاية الأسبوع مع وكالة “أوروبا برس”، فتح أي نقاش مع المغرب بخصوص ملف سبتة ومليلية، معتبرة أن “هذا الملف محسوم فيه وموقف رئيس الحكومة المغربية لا يعني الدولة الإسبانية في شيء”، بتعبيرها.
واعتبرت وزيرة الدفاع، في تصريحها الذي احتفت به وسائل إعلام جزائرية، أن “إقحام الجيش الإسباني في معركة سبتة ومليلية غير مطروح”؛ وذلك جوابا عن بعض أصوات اليمين المتطرف التي تنادي بـ”ضرورة دفاع قادة الجيش على الجدل الدائر حول هوية المدينتين”.
ويبدو من خلال موقف وزيرة الدفاع الإسبانية أن مدريد ترفض رفضا مطلقا فتح ملف سبتة ومليلية مع الرباط؛ وهو ما ينذر بتواصل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين واستمرار تأجيل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين المملكتين إلى موعد غير محدد.
ولم يصدر أيّ تعليق رسمي من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول استدعاء مدريد سفيرة المغرب في إسبانيا، كما لم تعقب على تصريحات وزيرة الدفاع الإسبانية المستفزة بخصوص سبتة ومليلية المحتلتين.
وكانت سفيرة المملكة المغربية أكدت، خلال استدعائها من قبل الخارجية الإسبانية، أن موقف الرباط من سبتة ومليلية لم يتغير باعتبارهما مدينتين محتلتين.
رئيس الحكومة المغربية أكد، في تصريح سابق أثار الجدل مع إسبانيا، أن “الجمود هو سيد الموقف حاليا بخصوص ملف المدينتين المحتلتين”، مؤكدا أن الموضوع ظل معلقا منذ 5 إلى 6 قرون مضت.
وردا على سؤال صحافي في هذا النزاع أوضح العثماني أن “المغرب “بما سيفتح الملف في يوم ما، ويجب أولا أن ننهي قضية الصحراء؛ فهي الأولوية الآن، وقضية سبتة ومليلية سيأتي زمانها”.
سوف نحرر سبتة ومليلية وكل الجزر رغما عن انفها وانف غيرها من اصحاب النيف.اين هي الجزائر التي تدعم الشعوب في خق اراضيها ،السنا اخوانهم في الدين ؟ما يجب ان تعلمه اسبانيا هي ان مغرب اليوم بشبابه ليس مغرب الامس ،الكل تغير والكل مستعد لاي حرب لا قدر الله مع اي بلد يعاكس وحدتنا الترابية.
الحل لسبتة ومليلية هي الحرب …ولتضرب جميع المصالح بين البلدين في الحائط…مدينتين في وسط المغرب ومحسومتين وبزاف غا ليجا باغي ياكل وشرب معنا
الحقيقة يجب تقال
الوزير الأول أخطأ في تصريحاته كيف يريد ان يفتح جبهتين في نفس الوقت
يجب اولا هزيمة العدو الكلاسيكي الشيوعي بشكل نهائي
قبل الالتفات الى الثور الإسباني الهرم
يقول الشاعر:
محاربة عدوين غباء…
وما نال الريادة ذو غباء
مادامت كلمتين قالهما السيد العثماني خلقوا جدل كبير باسبانيا فان الامر اصبح حدي و على المغرب المطالبة باسترجاع المدينتين رسميا .
ملاحظة فقط لاي كاتب او صحافي عندما يتطرق لاي موضوع يخص مملكتنا الحبيبة مع دول الجوار اكره استعمال كلمة الجارة . هل تعلم ما معنى الجوار لو كان الجوار فعلا بيننا لما كانت هده المشاكل .شكرا عاشت المملكة الشريفة .
لا يهمنا تصريحك لا للعجل .كما يقول المثل المغربي غا بالمهل يتكال بودنجال بغيتو بالسياسة ولا بالقوة المغرب قادر على كل شيئ.
لو فتح المغرب حدوده الأطلسية والمتوسطية وسهل كذلك تسلق الجدران إلى الثغريين المحتليين لأسبوع واحد فقط لرأينا حكام بلاد الرقعة يتباكون ويطلبون الرحمة والغفران من بلاد المور يجب قرصة أذن للإسبان حتى يدركو مايقولون
الصحف الجزائرية احتفلت بالحدت. يا للوقاحة.
المغرب اصبح يزعج الجيران . قوته .سياسته.
الكل اصبح يهابه .اين انتم يا من تدافعون عن مصالح الاخرين لمادا ابتلعتم السنتكم.
اين انت اسي السفياني وجماعتك اخرد وندد باحتلال المدينتين. وندد بتستدعاء سفيرتنا في مدريد. وندد بالصحف الجزائرية التي احتفلت. اين الجيران.العروبة. الاسلام.
او ان هدا الملف لا يهمكم .باززززز اسيدي.
على الرغم من أنني لاأطيق حزب العدالة والتنمية وأرى أن العتماني رجل بسيط لاتناسبه قيادة الحكومة الا أنه لابد من الاعتراف بأنه رجل وطني بامتياز. وقع اتفاق اعادة العلاقات مع اسرائيل على الرغم من أن دالك كان انتحارا سياسيا لزعيم حزب وصل الى السلطة بالركوب على القضية الفلسطينية، وفجرها في وجه الاسبان بكل شجاعة معلنا أن سبتة ومليلية مغربيتين.
ان مايجمع المغاربة، هو المغرب. ليس العرق، أو الدين، أو الانتماء السياسي، بل الوطنية. ومن لايحب وطنه، لايستطيع أن يحب أي شيء، ولاتقة فيه.
السلام عليكم.لا تخافوا ياجزغئرين سننين وأنتم تحتفون بأن الصحراء للصحراويين فقط وليست للمغرب وفي نهاية المطاف فزنا بها وأصبحت مغربية مئة في المئةوالآن كذلك تكررون نفس السيناريوا بالاحتفاء بما قالته وزيرة النفاق وليس وزيرة الدفاع عن سبتة و مليلية وفي الأخير سنأخذخهما أيضا كما فعلنا مع صحرائنا المغربية.الا تستحي ياجزائر الغزي من الانهزامات التي تتلقينها من المغرب ومازلتي مصرة على الاحتفاء.لو كنت مكانك وانهزمت ولو مرة واحدة لتواريت عن الانظار أما أنت وجهك مسنطح ياربي السلامة ويقول الاغبياء لماذا التطبيع مع إسرائيل.فليسطين أولا ولم يروا بلدهم الأم اللذي يريد أن ينهشه الأعداء من الشمال والشرق وربما حتى الجنوب ولولا البحر الموجود لنهشنا حتى الأعداء اللذين سيسكنون مكانه ولكن الحمدلله.الله مع الحق والامغرب في طريقه الصحيح مادام الله بجنبه
عند الانتهاء من المشكلة المفتعلة في الصحراء المغربية سيقوم المغرب بالدفاع عن المدينتين المحتلتين.
على المغرب أن يطلق عليهم جحافل الأفارقة سواء إلى سبتة و مليلية أو إلى أوروبا. و أن و يقيم مناطق اقتصادية حرة في الشمال بالإضافة إلى المفاوضات المباشرة
سبتة وامليلية يا وزيرة الدولة الإستعمارية مدينتان مغربيتان مثل طنجة والحسيمة لا فرق وطلبهما واجب على كل مغربي ومغربية اما أنت لكلامك هذا تشهدين على نفسك بانك لك عقلية استعمارية ولصة من اللصوص لا أقل.
يجب على الدبلوماسية المغربية أن تفتح أي حوار مع إسبانيا في مسألة الهجرة السرية والمهاجرين الافارقة ، كل دولة تتكلف بحدودها ، هاكذا نضع إسبانيا في مجالها الضيق ، ونحسم أولا معها قضايا العبور والمرور والجمارك وفرض الرسوم على التنقل البضائع والاشخاص ، هاذا يتطلب رجالا وطنيين وليس منبطحين ، الصرامة الدبلوماسية ، لا نريد خونة ولا نريد المزايدة على المغرب من طنجة حتى الگويرة .
مين طلعت الجبال العروي ^^^ تتبان لي سبتة و مليلية كتبري ،ݣالها المغني ديانا ،والله لأحلى مدينتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط،نتمنى ان يعودا إلى الوطن الأم قريبا .
الحل هو مواصلة خنق المدينتين و ابعاد جار السوء عنهما لانه سيحاول انقاذهما لكي لا يحول المغرب انضاره الى الصحراء الشرقية فمزيد من اليقظة و العمل الجاد سيسقط المحتل لا محالة.
الى سولنا الناس لعيشين تما سوف يقولون دعونا وشأننا واش المغرب مفيه تا مستشفى
فين يداواو
اريد ان أسأل : الجزائريون دائما يقولون لنا اذا كنتم رجال ارجعوا سبتة و مليلية الى احضان الوطن عوض الخوض في قضية الصحراء المغربية ، و نن الان قمنا بشيء إسمه إثارة ملف المدينتين المحتلتين قصد احياء هاته القضية ،و قد سمعنا أخيرا ان وزيرة الفاع الاسبانية صرحت بتصريح مستفز للمغرب و المغاربة حول المدينتين ،فأفرح ذالك اعلام الجزائر ،السؤال اين ذهب كلامهم الاول حول عدم تدخلنا لاسترجاع المدينتين ؟؟و لماذا فرحوا بتصريح الوزيرة الاسبانية؟اهاذا هو الاسلام و حسن الجوار ؟و في الاخير من هو الصهيوني بحق اسرائيل ام الجزائر ؟على الاقل اسرائيل احترمت سيادتنا على اراضينا.
يجب على الوزيرة الاسبانية ان تعرف بأن نصف الجزيرة الإبيرية الجنوبي مغربي مساجدنا لاتزال هناك مع تحويلها لكنائس وليس فقط سبتة و مليلية او جزر الخالدات . رئيس الحكومة لم يقل الى الحقيقة التي تستفزهم خصوصا بعد الضربة الموجعة باعتراف امريكا بالصحراء المغربية
اذا جبل طارق هو انجليزي كليا كما هي لندن وبرمنكهام…حلال عليهم منازعة “حقوقهم”و حرام علينا!..ان شاء الله المدينتين مغربيتين..و من يدري الاندلس كذلك يوما ما!
بصراحة حزب العدالة و التنمية تنقصه الكفاءة الدبلوماسية.
يخربون الكعكة في كل مرة، لو أنهم سكتو، الوقت غير مناسب للحديث عن سبتة و مليلية، عندما يغلق ملف الصحراء سنكون قادرين على فتح الملفات العالقة مع إسبانيا.
مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والدزر الجعفرية (الكناري) سيعودون من حيث لا تدرون وعلى طبق من ذهب كما عادت الصحراء ….
ونحن هنا لا نتحارب وانما هو حقنا المشروع وشمال المغرب قد اتخذ طريقه ال التنمية وسنتوسع ..فماذا ستفعلون؟؟؟
مظاهرات حاشدة للجالية المغربية المقيمة في الخارج ، ورفع سقف تحرك الديبلوماسية المغربية، وتوقف المغرب عن لعب دور الشرطي في الهجرة السرية وتحويل الملف إلى الجمعية العامة بمجلس الأمن والوقوف إلى جانب الشعب الكاتالوني في تحديد مصيره وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والامتيازات مع اسبانيا….هم الحل الناجع لتركيع اسبانيا دون سفك اي قطرة دم.
المتحمسون للصحراء اختفوا لما ذكر موضوع الاحتلال الإسباني. هل المعنى أن القضية فيها إسرائيل؟ يعني الغاية هي التطبيع والصحراء كانت مجرد مبرر؟ وجهكوم قاصح ايها المطبعون.
ملّي مغاديش تفتح الموضوع حاليا حتى يأتي زمنها علاش غير داوي خاوي خلينا حتى نساليو الصحراء عاد هدر انت بغيتي تعقّد الامور في الصحراء بالتصريحات ديالك اللي ما منها حتى فائدة في موضوع المدينتين
هذه السيدة ما دامت تقارن سبتة و مليلية بمدريد و اشبيلية … منخسروش ليها خاطرها… ولنطالب بكل هاته المدن دفعة واحدة فاذا كان بقاؤهم في سبتة ومليلية 5 قرون يشفع لهما شيئا ما في تخراج العينين… بقاؤنا ازيد من 7قرون في اراضي الأندلس يسمح لنا اذن بالمطالبة بجبل طارق و اشبيلية و مدريد و حتى ببرشلونة و انييستا و سيرجيو راموس
وزيرة الدفاع الإسبانية ربما تغرد خارج السرب. منطقة جبل طارق أليست موجودة في التراب الإسباني؟ لماذا دائما يفتحون ملفها؟ هل لذى إسبانيا القدرة على تحرير ها؟
يقول المثل المغربي :لي ادعى بالقوة يموت بالضعف. بريطانيا لهم بالمرصاد..
سلام.كل شيء بأوانه.سيأتي ملف سبتة و مليلية.وعندها سنعرف من صاحب الأرض.و من صاحب الحق.المغرب لا ولن يفرط في أي شبر من أراضيه.ولو بعد دهر من الزمان.و سنورث هذا لأبنائنا و أحفادنا……وسنرى أي منقلب سينقلبون(الإسبان).و دمت بلدي حرا عزيزا.ولا عزاء للحاقدين
و أنا أقول لك يا هاته : فالتعلمي أن 350000 شخص التي شاركت في مسيرة 1975، أنجبوا 35000000…. كملي من راسك … العثماني لم يصرح إلا بما سيفعله المغاربة معكم في القريب العاجل . فالتلعبوا و لتصرحوا كيفما شأتم. المهم المغاربة راهم معولين عليكم… لا تظنوا السكوت هو هوان … إن كنتم تظنون هذا فقط أخطأتم خطأ العمر مع المغاربة … يتبع
تلميح العثماني او حتى تصريحه او حتي قراره. يظن انه يكذب على الشعب المغربي. كموضوع الفقر..الاقتصاد..المشاريع…..لكن اسبانيا اخدت كلامه بجدية واستفزته .وممكن ان تستعرض عضلاتها عليه.وترد عليه برد ..يبقى العثماني و إخوانه والاحزاب المارقة الأخرى التي لا تتقن سوى نهب المال العام.تتمضغ المسكا..وساكتا. .
الموضوع كبير جدا يحتاج ترتيب رجال ..دولة…وليس كلام مهرجين منتخبين.
او نسيتم جزيرة ليلى..والفضيحة.. تحرك اسطول ..
الأمر يحتاج لسنين وعقود من التفاوض
صعب ياوزيرة الدفاع الجيل القادم من المغاربة لن يرحمكم وحسابهم معكم. ستركعون يوما لنا واعيننا على الأندلس لسى فقط عن سبة ومليلية.
قضية . سبة ومليلية المحتلاني من طرف اسبانبا….سياتي دورهما ….. الغريب في الامر هو ان الوزيرة الاسبانبة قامت بالاتصال مع. اعداء المغرب الجنرالات الكوهل الجزاءرين وصرحت لهم عن طريق جريدة او قناة جزاءرية بان سبة ومليلية جزء من اسبا نبا كما قامو الاعداء بتحريض الوزيرة على المغرب وخصوصا عاى المدينتين …س….م..
اسبانيا تريد تكسير جهود المغرب في قضية الصحراء عبر تشتيت قوى المغرب عبر فتح جبهة أخرى أي قضية سبتة ومليلية. أما تصريح العثماني فهو لاشيء سوى حجة لإسبانيا. والفاهم يفهم.
العثماني ضعيف سياسيا ولايصنف ضمن خانة القامات السياسية في الوطن العربي على الاقل . صحيح انه الرجل الثاني في الدولة بعد الملك وهذا بمقتضى ما افرزته صناديق الاقتراع ولا مجال لانكاره ، لكن السي العثماني ابان عن ضعف شخصي في قيادة الامور واتخاذ القرارات . اضف الى ذلك ان خرجاته غير محسوبة وكثيرا ما تورط المملكة في صراعات كلامية واعلامية لا داعي لها . وهذا الضعف راجع في بعض المرات الى التناقض الذي يعيشه العثماني باعتباره رئيسا للحكومة ورجل دولة كما يقال محكوم بالكثير من القرارات والاتفاقيات . ومن جهة اخرى هو امين عام حزب له مرجعية معينة وخلفية معينة تحركه ، ناهيك عن الوعود التي اطلقها حزبه ايام الحملات الانتخابية والتي تتجاوز قدرة الحزب بكامله . لو كنا في دولة اخرى السياسي بحترم فيها نفسه ومبادئه لقدم العثماني استقالته من منصبه .
الجانب الثاني لو اجرينا استفتاء شعبيا حول استرجاع سبتة ومليلة او الابقاء على الوضع كما هو سيصوت اغلب المغاربة لاجل ابقاء الوضع على ماهو عليه للاعتبار الاقتصادي والدخل . وهذا تحدي آخر امام الدولة لا اعتقد انها تستطيعه في الوقت الحاضر