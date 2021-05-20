وزيرة الدفاع بحكومة مدريد تزيد مستوى التصعيد بين إسبانيا والمغرب

صعدت الحكومة الإسبانية لهجتها بخصوص أزمة تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة؛ فقد اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، اليوم الخميس، المغرب بـ”ابتزاز” بلادها “وانتهاك أعراف القانون الدولي”.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية إن بلادها “لن تقبل الابتزاز على الحدود مع سبتة أو التشكيك في السلامة الإقليمية للأراضي الإسبانية”، وفق تعبيرها، مضيفة أن “سلامة إسبانيا غير قابلة للتفاوض، وسنستخدم كل الوسائل اللازمة لضمان وحدة الأراضي ومراقبة الحدود”.
ويعتبر تصريح وزيرة الدفاع الإسبانية تصعيدا جديدا تجاه ملف سبتة ومليلية المحتلتين؛ وذلك بعد الخطوة الاستفزازية التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية من خلال زيارته إلى سبتة المحتلة ودعوته كذلك للملك فيليبي السادس من أجل القيام بزيارة الثغر المحتل.
واعتبرت وزيرة الدفاع الإسبانية، في تصريح صحافي اليوم، أن “ما فعله المغرب برمي القاصرين هو أمر بالغ الخطورة من وجهة نظر القانون الدولي”، مشيرة إلى أن “الهجوم على سبتة هو اعتداء على إسبانيا والاتحاد الأوروبي”.
وأردفت المسؤولة ذاتها قائلة: “مع إسبانيا لن يكونوا قادرين على ابتزازنا”، وزادت أن “المغرب بلد صديق وجار؛ لكن عليه إعادة النظر في ما فعله”.
ولم يعلن المغرب عن أي موقف رسمي بخصوص تداعيات أزمة المهاجرين غير النظاميين في المعبر الحدودي البحري لسبتة المحتلة، فيما لمح وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إلى أن هذا الحادث جاء ردا على استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي.
وقال المسؤول الحكومي المغربي محذرا إسبانيا: إن “من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف حجم معاناته من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة به غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه”.
من جانبها، أكدت كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة المغربية في إسبانيا، في تصريح صحافي سابق: “في العلاقات بين الدول، هناك أفعال لها عواقب يجب تحملها”، في إشارة إلى قرار إسبانيا تقديم الرعاية الطبية لزعيم جبهة “البوليساريو” وعدم تقديم أجوبة مقنعة بعد ذلك.
وأضافت السفيرة المغربية أن هناك “مواقف لا يمكن قبولها”، وشددت على أن “العلاقات بين الدول المجاورة والأصدقاء يجب أن تقوم على أساس الثقة المتبادلة التي يجب العمل عليها ورعايتها”.
ويأتي تصعيد الحكومة الإسبانية لهجتها تجاه المغرب بعد الانتقادات الكبيرة التي تواجهها على مستوى الداخل وصلت إلى حد مطالبتها بتقديم استقالتها، بسبب سوء تدبير ملف العلاقات مع جار شريك وإستراتيجي.
وأرجع بابلو كاسادو، زعيم الحزب الشعبي الإسباني، المشاكل التي تتخبط فيها سبتة إلى تراكم “الأخطاء الدبلوماسية” للحكومة المركزية بمدريد منذ فوز الحزب الاشتراكي بالانتخابات التشريعية؛ وهو ما أفضى إلى “الأزمات” التي يعيشها الثغر المحتل، بحسبه.
ثمن صعود كقوة اقليمية هذاحالها الضباع وثعالب الخارج والداخل تخرج من جحورها لوقف الصعود الدول التي لها تاريخ عميق هذا قدرها الصراع ثم الصراع
على إسبانيا طرد مليون مغربي لي تيعيشو فيها وعدم إعطاءهم عقود شغل والتوقف عن إستيراد منتوجات مغربية باش يتعلم المخزن عدم إستعمال الهروي في البوزات الخاوية
على المغرب تقوية الجبهة الداخلية بمحاربة الفساد و إصلاح القطاعات الإجتماعية (التعليم، التشغيل، الصحة) عندئذ يمكننا مواجهة الأسوأ.
الحل في نضري هو اغراق هدا البلد بالمهاجرين.
نريد قطع العلاقات مع هدا البلد سبب كل المشاكل اللتي يتخبط فيها المغرب
على المغرب أن يستعمل سلاح(حرية الإنسان في التنقل ) و يترك الإسبان يواجهون أمواج المهاجرين الأفارقة فزمن لعب دور الدركي قد ولى وإسبانيا لم تكن في مستوى الجار المحترم…!!!
ماذا عسى بورقعة أن يفعلوا المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس والأيام بيننا.
يجب على كل وزراء إسبانيا ان يحترمو الاراضى المغربية سبتة ومليلية سبحان الله من يبزو من اليس إسبانيا هية البادية ب إستقبال المجرم رائس المنظمة الارهابية المرتزقة فى مستشفياتهم وب اوراق مزورة اين العيب إدان اما بخصوص المهاجرين المغاربة فقد ذخلو الى اراضيهم وليس ارض إسبانيا
سي بوريطة سد عليهم الروبيني ديال الغاز لي جاي من جمهورية الموز، و حل الروبيني ديال الهجرة واحد جوج سوايه.
ترجموا وقولوا لها أن سبة ومليلية ليست اسبانية وسيأتي الذي يسترجعها ابناؤها الاشاوس الذين يرفضون الذل والمهانة فقط يبقى على الحكومة الآتية ان تهتم بالشباب من حيث الدراسة والصحة وتخلق مشاريع لأولائك الذين لم يفلحوا في دراستهم حتى يبقى الشباب متعلقا بوطنه لان التقصير في الحماية كان منهم وليس منا لهذا هجم شباب طائش ربما يرى في الهجرة حلا لمشاكله
السلام عليكم صافي وصلنا لوزارة الدفاع… اذن على المغرب ان يحرك جيشه الى الشمال باش نشوفو هاذ الجبهة ديال هاذ الاسبان لي كايتعناو باروبا… غير لي كايتعنا بشي واحد يجي يخلعنا بيه… الجزاءر بروسيا وايران وحزب الله واسبانيا باوروبا… ان شاء الله نهزموكم كلكم.
هذه فرصة لتحرير الثغور المحتلة يجب على المغرب أن يقوم بالتصعيد..
كذلك على المغرب الرد انه لا يقبل الابتزاز في قضاياه الوطنية ولي بغى الحرب مرحبا ولي بغى شي حاجة اخرى حتى هي مرحبا
قل للمغنيين و موازين و المهرجانات يجيو يدافعو عليك فالوقت لي كان عليك تعلم الشعب و تقوي الترسانة العسكرية و تصنع سلاحك بنفسك كنت تخسر فلوسك فالزهو و الشطيح و الرخص الٱن حتى واحد ما ولا يقيمك و لا يخاف منك غي لي جا يطيح منك و يشوهك و يذلك
وفي المغرب رغم الفضيحة العالمية لن يساءل احد ولن يقدم استقالته لان البلد ليس دولة المؤسسات والحق والقانون وتحمل المسؤولية امام صناديق الاقتراع!! من اصدر الاوامر بتقديم الاطفال لتخطي الحدود لا يهمه المخاطرة بالمستقبل السياسي ولا يهدده القرارات العشواءية بموقعه في اعلى المسؤوليات !! لانه غير معني بالانتخابات والتصويت وارادة الشعب !!
لقد حان الوقت لكي يطالب المغرب بخروج الاستعمار من سبتة و مليلية المغربيتين
واش نسيتي اشريفة بان سبتة ومليلية اراضي مفربية مستعمرة من قبل دولتكم .حلان الدرقوش معندنا منظيرو بيع نسدو عليكم غير الصيد البحري نخلفقو لكم ازمة فبلادكنم وراكم جربتو سدي فمك احسن ليك
ca confirme que vous êtes de corrompus
c’est la seule interprétation que je trouve a ce comportement qui signifie et sens la corruption
le Maroc doit faire de sorte a rendre la France et d’autre pays au pic des archanges
aussi arrêter le gaz algérien qui passe par le royaume en provenance de l’Algérie et causer a l’Espagne un problème
le Maroc doit demander sebta et melila a l’ONU et c’est justifié
SBTA et MELLILA sont marocaine
il faut aussi ainsité les citoyen des deux ville de faire des manifestation et demander l’admission au maroc
مغرب الأمس ليس مغرب اليوم و مرحبا بالحرب
حان الوقت لتحرير سبتة و مليلية من الجار الخائن
انتم و فرنسا أسباب المشاكل التي يعيشها معظم الدول الإفريقية
كبرها تصغار ! يجب على المغرب فتح حدوده للمهاجرين و المطالبة رسميا باسترجاع سبتة ومليلية ولي ليها ليها وافضل ما فخيلها تركبو اسبانيا.اما ان نعيش بشرف او نموت بشرف .
صراحة مشيت لسبتة فرق كبير بين سبتة والرباط غي خليوها ليهم.
أزمة سبتة فيها ربح وخسارة بالنسبة للمغرب: الأرباح: -التأكيد على دور المغرب في حماية أوروبا- توجيه صفعة للنفاق الإسباني- تدني شعبية الأحزاب الإسبانية الداعمة للإنفصال- تسليط الضوء على أن سبتة محتلة وتتواجد جغرافيا فوق التراب المغربي- تمريغ أنف وزيرة الخارجية الإسبانية التي طلعت للجبل رغم أنها ساعدت القائد الوهمي للصنادلة على العلاج بوثائق مزورة.
أما بالنسبة للخسارة فهي تأكيد الاتحاد الأوربي على إسبانية سبتة بسبب تواجد وزير خارجية إسباني بصفته ممثل الاتحاد الأوربي ومن باب أنصر أخاك الأوروبي ولو كان ظالما- وخسارة أخرى وهي إعطاء الانطباع لدى الصحف العالمية على أن المغرب يعاني من البطالة والفقر. وسائل الإعلام المغربية لم تسلط الضوء على حجم الأفارقة بينهم واكتفت فقط بأخذ تصريحات شباب مغاربة و يافعين منهم من اجتاز الحدود بدافع الفضول فقط . الصحف الإسبانية الآن كلها تقول أن المغرب ضسر لأنه مسخن كتافو بأمريكا هههه المهم زمطنا السبليون إنهم يريدون السلة بلاعنب
كلام من اجل الاستهلاك ، هذه المخلوقة لا تعرف المغرب والمغاربة ، نحن شعب التحدي وعندما يتعلق الامر بالمصالح العليا للمملكة ، فان المغاربة اسود ، فويل ثم ويل لمن يعاديهم ،
قطعو على بورقعة اتفاقية الصيد البحري والامن وتفكروني
شكتسناو هاد المسؤوليين يعطيونا الضوء الاخضر لاسترجاع سبتة ومليلية.. ديروا هاد القرار نعرفوكم رجال
حان الوقت لاسترجاع المدينتين السليبتين من جارة السوء الٱن أو أبدا .
انها الوقاحة تستعمر مدن مغربيه ونطلب منه حمايتها ،المغرب اليوم ليس مغرب الامس ،لهاذا يجب التعامل الكلي مع إسرائيل بدل الدول الإسلامية التي لا يرجى منها خير ،جيران اشرار حظ المغرب الحبيب
القوي يأكل الضعيف تري لمذا لم نسمع هذه اللهجة من طرف المحتل الإسباني عندما قالت بريطانيا انها لن تتنازل عن جبل طارق وأنها مستعدة لخوض الحرب بشأنه الخونة المغاربة لا يريدون أن يعلموا ان اسبانيا الاستعمارية العدو التاريخي كل ما يقع لكم اليوم تستاهلون اكتر و اكتر هذا جزاء كل خاءن عاش الشعب المغربي و لا عاش من خانه ما زلنا ننتظر رد الحكومة المغربية ام أن الصمت سيد الموقف كما جرا في فيكك عندما يحس المواطن المغربي أن ليس لديه ظهر يحميه و يدافع عنه ينتهى الكلام تم لا تستغربو في مواصلة إذلال بواسطة المال وكأن المغرب أصبح زريبة اه اه اه كم اتمنى ان يكون لنا حكام وطنيين الوطنية لا تشترا و لا تباع بهذلتونا قدام العالم يجب المحاسبة
هههه سبحان الله ملي يكون الامر كيهمكوم كتحركو بكل ماتملكون هاذو قاصرين هم لي مشاو بمحض ارادتهم وقراب منكم ماشي المغرب لي صيفتهرم حيث حنا راقيين بزاف من ناحية احترام الجوار العيب فيكم وعليكم ومنكم لي خرقتو القانون واستضفتو مرتزق البوليساريو باوراق مزورة وفضحتو انفسكم امام العالم برمته وكون جات عليا شخصيا نقطع عليكم الحوت ومطيشة وكاع لي كنصدر لكم ومنكم كثار ولكن مافهمت علاش بلادي شاد فيكم وانثم كطعنوه
قرار التحرش بالقضية الوطنية الاولى بالنسبة للمغرب وهي قضية لا تقبل القسمة،لا يوازيه رد فعل الطبيعي للمملكة عبر التخلي عن حراسة ثغري سبتة ومليلية.المغرب اصبح كبيرا يجب على اسبانيا أن تعلم هذا .
دبا حنا بحلا ش غنواجهو اسبانيا لاتعليم لاصحة لاثيقا بين الشعب شي حاسد شي شي خايف من شي معندنا وحدة وطنية كل واحد كيشوف فدارهم الوطن فميمتو العالم تاعو بحلاش غنواجهو الصعاب بحلاش غنكونو دولة شعب متاحد علا لحلوة والمرة
يجب وقف نشاط الاسبان بالصيد البحري وخنق التغرين حتى يعترفوا بمغربية الاراضي الصحراوية المغربية. ومستعدون لاي سيناريوهات. لقد ابانوا عن نزعتهم الاستعمارية التي حنوا اليها:::/
اسبانيا لقات دابا فين اتشد باش اتغطي على الخيانة اديالها ولكن يجب على الحكومة ان تشفي غليلنا بالرد على الخونة
أين دعم الدول العربية الإسلامية من هذا ?? أليست سبتة ومليلية أراضي إسلامية?? الجزائر تدفع بالصليبيين لمواجهتنا.. أتفهم المظاهرات اليومية من أجل فلسطين لكن أليس البلد أولا .. يجب قطع العلاقات مع إسبانيا وطرد سفن الصيد الإسبانية من مياهنا والتحالف مع بريطانيا لأنها خرجت من الإتحاد الأوربي وأمريكا التي اعترفت بالصحراء المغربية… يحيا الأسد المغربي
يجب أن يكون جواب هاذ الوزيرة بمثل لهجتها راه المغاربة لا يكثرتون للخطاب التهديدي و الإعلامي نحن إذا قالوا لنا أدخلوا إلى سبتة والله سندخلها عبر البر وتحت البر و عبر السماء و تحت الماء غير يقول لنا الملك سبتة ملك الشعب و سندخلوها
احسن شيء ان لا يرد المغرب او يقوم بتصريح حول الموضوع فذلك يتير غيضهم .اتوقع اتصالا هاتفيا من العاهل الاسباني لجلالة الملك .و اتوقع خروج زعيم البوليزاريو من اسبانيا بدعوة انه شفي من مرضه
خاصها دخل سوق راسها المغرب ماشي حيط قصير ختصها تعرف كلشي نختالفو فيه نحن المغاربة الا الوحدة الترابية من طنجة الا الكويرة بما فيها سبة ومليلية والجززر عاشت المملكة المغربية
حكومة اسبانية تصعد من لهجتها وحكومة مغرب تصعد في سكوتها على رد. أين عثماني وحكومته أنتم
من حرضتم وفتحتم حدود شباب وشياب وأقحمتوهم في صراعكم. عليكم برد على ما نسمع أن سبتة ومليليا
اراضي أوربية واش بعتوهم والشعب ما سيق لخبار
هذا انذار لا غير، الانذار الثاني معناه الورقة الحمراء ، وليس ابتزازا، بل تنبيه، حتى تتعرفوا على ما قد يحصل لكم في المستقبل، هاته ورقة واحدة، وهناك عدة اوراق مازالت لم تستعمل، كتسهيل مرور المخدرات
من الطبيعي ان تصعد اسبانيا فهي تابعة للاتحاد الاوروبي المتماسك وهي دولة اقتصاد اقوى من المغرب بعشر مرات وجميع الدول لها مصالح معها اما المغرب مازال مشغول بالتضامن مع دول عربية وافريقية وهي دول في الاصل لاتستحق التضامن حتى ولو بكلمة طيبة المغرب اصبح يتبع سياسة يدفع تمنها الحراگةً
سبتة و مليلية مدينتان مغربيتان و لن نتنازل عنهما و المغرب في الطريق الصحيح ، الدبلوماسبة المغربية جد ممتازة ، ولان نحن في حرب بدون عنف بل حرب سياسية و المغرب عندو من الامكانيات التي تفرض على اسبانيا الرضوخ لطلباته.
ولا دولة عربية دعمت المغرب هههههه وما زال المستعربون تبعيين و يهربون لبلدان الغرب ولكن لن تسمع احدا هارب للسعودية او بلدان الخليج
انا ارى انه من الغباء التفكير ان المغرب باستطاعته ابتزاز او الضغط على اروبا بمسالة تدفق المهاجرين ببساطة لان انطلاقهم من المغرب و المسؤولية تقع مباشرة على المغرب لمنع الهجرة الجماعية و الا اسبانيا و اوروبا و معها الامم المتحدة ستتهم المغرب بالفشل و من ثم المطالبة نشر قوات اممية للمساعدة على بسط السيطرة على الحدود و منع الهجرة. سياسة وزارة الخارجية ابانت عن تهور و قصور في الرؤية.
وهل إستضافة المجرم بن بطوش بأوراق مزورة يعد قانونيا
إسبانيا كما أقول دوما لم ولن تنسى عقدة الأندلس 800 سنة ليست بالأمر الهين هههه
إسبانيا تعلم جيدا انها بمفردها لن تستطيع لي ذراع المغرب ولذلك في جميع جرجاتها تقحم الاتحاد الأوروبي كي تفوز بتعاطفه في مواجهة المغرب. وهو ما سيكون لها لأن القوى الاستعمارية دائما ما تساند بعضها البعض وليس من مصلحتها ان يقوى المغرب على إحداها حتى وإن اضطرت لتعزيز الحدود بجميع انواع القوة العمومية واستعمالها للعنف المفرط في حق المهاجرين غير الشرعيين. لكن هل المغرب سيجد من يدعمه؟؟؟ هي مناسبة جديدة لإعادة النظر في الصداقات مع العديد من الدول فمشكلة الهجرة ليست مشكلتنا وحدنا.
المغرب لن يعير اي اهتمام لاسبانيا سيخنق المدينتين اقتصاديا وقبل دلك أمن حدوده البحرية
حتى اوروبا ستترك اسبانيا وحيدة لانه اصلا الاتحاد تفكك وكما التحالف المغربي البريطاني سيخنق اسبانيا وسيشهد هدا التحالف تدشين نفق بحري يربط جبل طارق والمغرب سيحرر هدا النفق من الحصار الاقتصادي الاسباني على جبل طارق
المغرب بدأ اللعب منذ 2002 و الضربة القاضية بعد سنوات إن شاء الله
Je pense que la diplomatie Marocaine est sur le bon chemin , mais cette dernière action va être profiter par Borak3a sur le volet européen, le jeu diplomatique est différent selon l’adversaire, il faut met sur la table des cartes similaires, l’Espagne a beaucoup de problèmes internes avec les catalans et les basqs ainsi que d’autres minorités, faut accueillir les catalans et les séparatistes sur le territoire MAROCAIN pour des raisons humanitaires, une carte similaire à celle utilisée par eux même, je me rappelle bien du leader catalan qui a demandé l’asile politique au Maroc et le MAROC lui a refusé cette demande
سبتة و مليلية مغربيتان هذا لا يناقش . و نحن مستعدون لتحريرهما ، بأي وجه كان . ولا نخشى في ذلك لا اسبانيا و لا اوروبا
المغرب غير قادر لمواجهة اسبانيا لا سياسيا ولا عسكريا والحل الوحيد هو دفع أكبر عدد ممكن من شباب ولها الشمال الذين اصبحو في وضعية اجتماعية كارثية واستغلو وضغيتهم واستعملوهم كاءدات للابتزاز اسبانيا دولة قوية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واحتياطها تفوق 68.976.899.540
خاص المخزن يندم على إستعماله أطفال في مسرحية غبية ويتحاسب ونتمنى وقف إستيراد إسبانيا للمنتوجات المغربية
هل رد المغرب هو رمي أبنائه في البحر، أين المسؤولون المغاربة هل هم في عطلة ماذا يحدث لم نر أي مسؤول مغربي يشرح أو يعلق على ما حدث سوى الرميد الذي خرج يحذر اسبانيا، لماذا هذا الصمت أليس من حق المواطن أن يعرف ماذا يحدث، لا نريد سماع تصريحات المسؤولين الاسبان نريد توضيحات الوضعية من مسؤولينا أين العثماني و من معه ام أنه لا يجيد التحدث بالإسبانية أو لا زال يفكر في ماذا سيقول عار عليك ايتها الحكومة
نحن لكم بالمرصاد يا بنو برقع. تذكروا وادي المخازن وتذكروا الزلاقة وتذكروا الاندلس فالمغاربة رجال اشاوس شجعان بواسل لا يعرفون الخوف وسبتة ومليلية سنسترجعهما الى الوطن الام باية طريقة طوعا منكم او كرها يا بورقعة. والاتي من الايام سيريكم من هم احفاد طارق بن زياد.
المغرب أفقر الشعب وجعل المواطن يعيش العوز والحاجة والان يضغط بهم على أوربا هو لا يضغط بطبقة الميسورين بل بالطبقة المهمة. كل هذا بدون خجل من مسؤولي الدولة
يقول المثل المغربي:العود اللي تحقروا يعميك.
هذا يدل على الارتباك داخل دولة قشتالة، آخر واحد خرج في خطاب مرتبك الشكل هكذا كان هو القذافي حين قال سنطهر ليبيا شبر شبر، دار دار، زنݣة زنݣة.
كل ما رأيت شخصا يصعد في الخطاب الشفوي أعرف أنه مرتبك و مرعوب. الكلب اللي ينبح ما يعض
أعجبني قولها: “… وسنستخدم كل الوسائل اللازمة لضمان وحدة الأراضي ومراقبة الحدود”.
على أساس أن المغرب وحدة أراضيه غير زايد ناقص
الجيش الإسباني الملقب ببورقعة لا يجد حتى اللباس ليلبسه لباسه كله مرقع من عورته حتى ذراعيه لنفرض أن الحرب قامت بين العسكر الملكي والعسكر الإسباني المرقع العسكر الملكي سبدمر اسبانيا في يوم واحد لأن اسبانيا أمام الهدف العسكري المغربي ستكون الصواريخ كلها في إسبانيا ونحن الشعب مستعدين لحمل السلاح إذا استدعتنا إدارة القوات المسلحة الملكية للحرب ضد اسبانيا وساحارب بكل قوة وبكل شجاعة بالنسبة لي اسبانيا ضعيفة وهذا كلام أجدادنا الله ارحمهم كانو يقولون الإسباني معروف بالخوف والهلع
حكومة فاشلة بإمتياز ، لم نشاهد أي خرجة رسمية على ناطقها تطلع الشعب المغربي حول ما يجري في سبتة.
ربما الشعب المغربي ليس شعب الحكومة !!!!!!
كل أوروپا الصناعية عينها الآن على جبل تروپيك والتحكم في الأراضي المجاورة له همها ليس غالي أو شنقريحة أو الصحراء أو إسپانيا ولكنها تستعملهم كورقة ضغط للوصول إلى جبل الكنز أو مفتاح صناعة المستقبل.
وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
تعودتم لغة المستعمر و التعالي مع كل ما هو افريقي تعتقدون انكم افضل منا و اقوى منا سبتة و مليلية مغربيتان و ستعودان الى الوطن الكل يعرف الا الجهلاء طبعا ان اقتران عودة طارق لكم مقارن بعودة المدينتين لنا و ايضا عليكم ان تعلموا انكم بتعاملكم مع مرتزقة في وقت المغرب احترمكم كدولة يوه استقبال الكطالان بالمغرب.
انتهت امجاد اوروبا يا بورقعة
تتهم المغرب برمي القاصرين للهجوم على سبتة المحتلة ههههه
اوا ومن بعد? اليست سبتة فعلا محتلة? و كيف تكون سبتة حدود اوروبا و هي في افريقيا?
بل على المغرب حشد الالاف المؤلفة من المغاربة للهجرة نحو المدينتين المحتلتين
المغرب درويش يريد فقط أجوبة “مقنعة”، لايهم الباقي..
لم يعد المغرب والمغاربة كما تتصورهم اسبانيا . فهو الان شريك قادر على رفع التحديات.، وربح الرهان بعون منه تعالى. . فما عليها الا. ان تعيد ترتيب أوراقها وتلعب البساطة أمام أسد مجاور اسمه المغرب .( العود اللي تحكريه اعميك )
تاريخ الإمبراطورية المغربية الضاربة في التاريخ يعرفها بورقعة جيدا وكما يقول المثل الأسد يمرض ولا يموت فمغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم والايام بيننا لن ننسى مشكل جزيرة ليلى والطغيان الإسباني لم يحترم حينها فرح المغاربة بزفاف ملك البلاد .
المغرب لن يسمح في أرض الأجداد مهما كانت الظروف .
ومن قال لك لا تراقبي الحدود فهدا هو واجبك كوزيرة للدفاع ،انت بالعكس تطلبي من الآخر يراقب لك الحدود مع العلم ان الحدود التي تتكلمين عليها ليست حدودك الطببعية لان حدودك توجد على الضفة الاخرى .
الاعراف التي تتكلمي عليها ايتها الوزيرة لا تسمح لدولة استعمار دولة واستغلال اراضيها الاعراف لا تخول لكم اللعب علي سيادة دولة وما تقولينه هو الاستعمار الذي مارستموها عليالمغرب ودول افريقيا وامريكا اسمحي ان اقول لك لازلت تمارسين سياسة الظلم والطغيان علي البلدان الافريقية وتحشرون انفسكم فيها كانكم انتم الوصيين علي امورهم راجعي افكارك الاستعمارية
السبب الرئيسي للتصعيد هو أن إسبانيا خاءفة من طلب المغرب لاسترجاع سبتة و مليلية .كما يقول المثل ” مصائب قوم عند قوم فوائد. “
بعد هذه الخرجة الإعلامية لهذه الشمطاء، وجب تجميد كل الإتفاقيات الأمنية مع إسبانيا، وعدم التساهل مع خرجاتهم الإعلامية…. صحيح نحن لسنا ندا لهم َلكن على الأقل قد نكون شوكة في حلقهم.
المثل يقول:صديق عدوي عدوي.إسبانيا أخلت بٱلتزاماتها إزاء المغرب،وذلك راجع لتأخرها في ٱتخاد موقف صريح من قضيتنا الوطنية،لقد وجدت نفسها خارج ٱهتمامات المغرب،مما أدى بها إلى التخبط في قراراتها.
من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف حجم معاناته من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة به غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه
فينو الوزير ناصر برويطة؟شعل العافية وتخبع،خلانا مشوهين في العالم وكأن بلادنا في حرب ،الفلسطينيين عمرهوم خرجو من غزة وحنا فضيحة
البادئ أظلم وأنتم من بدأتم الابتزاز وخرقتم قواعد حسن الجوار وإني وقسما برب الارض والسماء ما نسيت ما فعلتموه بأجدادي الأنجريين ولو أتيحت لي الفرصة لرد الدين تحت قيادة ملكنا لما ترددت ولأذقتكم سوء العذاب وإن مت فألقن لأبنائي ما فعلتموه بأرضهم وأجدادهم ولن ننسى تاريخنا يابورقعة
ما كان على المغرب أن يسمح بمرور المغاربة الى سبتة المحتلة لأنهم ليسو لاجئين. يجب فقط أن يترك مرور الإخوان الأفارقة الذين لا يريدون البقاء في المغرب.
هذا التصعيد من أجل الاستهلاك الداخلي وتجنب استقالة الحكومة. إسبانيا تستنجد بالاتحاد الاوربي كالأطفال الصغار ليحميها من المغرب وهذا واضح في الرسائل الإعلامية لكل متحدث. إلى الأمام دبلوماسية المغرب ولا تلتفتوا إلى التصريحات الفارغة. الكلام رخيص والأفعال هي الأغلى والأهم
نحن المعاربة للاسف ندفع ثمن موقعنا الجغرافي المهم و الإستراتيجي و عدم ت فرنا على تكتل جهوي أو إقليمي أو قطبي يدافع عن مصالحنا و يقف معنا في كل المواقف. إتحاد إفريقي منهك و مشتت، جامعة للدول العربية تجتمع للنوم، إتحاد مغرب عربي ولد ميتا و أُنشئ فقط لإرضاء خواطر القذافي و الحسن الثاني رحمها الله.
إسبانيا تعتمد على سند قوي و هو الإتحاد الاوروبي و حلف الناتو لهذا كانشوفهم كايتبوردو علينا بتصريحاتهم و محاولتهم فرض الأمر الواقع علينا. على أصحاب الحل و العقد عندنا ( ..) أن يعلموا ان الهرم لا يستمد بوةت يالمقلوب بل بالقاعدة القوية و هي الشعب و فرض كلمته و إرادته
على المغرب ان لا يتنازل عن موقفه او يخاف او يتلعثم.عليه ان يبقى قويا .لي لها لها
على المغرب ان يرد التحية بأحسن منها … بلاغ يعلن فيه المراجعة الشاملة للعلاقات مع هذا الجار القشتالي في اقرب وقت ممكن. لما لا تجميد العلاقات و الدفع الى خلق شركات أخرى تأخد بعين الاعتبار مصالج المملكة
La loi du silence et se concentrer à renforcer nos force d’abord socialement et économiquement afin de se libérer des dettes et d’arrêter la libre d’échange avec l’’UE.
رأيي كمغربي حر هو أن تطلب المغرب رسميا من حكومة أسبانيا لجنة مشتركة تعمل فك الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إلى أجل مسمى، مع دعوة الدول التي ترغب في الإستثمار لخلافة هذه الدولة المارقة، المحتلة، إسبانيا مع تشديد الحصار على الثغرين المحتلين، وتقديم طلب رسمي للأمم المتحدة بالمطالبة بانهاء الإستعمار الإسباني، مع دعوة الكطلانيين للمغرب لممارسة أنشطتهم السياسية من داخل المغرب.
هذه البداية وبعد ذلك نتحدث عن الخطوات القادمة …إنتهى رأيي الحر
(اوا فكها يا من وحلها) عاش من عرف قدره. ان اطلاق الكلام على عواهنه لا يجدي نفعا مع من هو اقوى في كل شيء. لقد قلناها مرارا وتكرارا ان استعمال العقل احسن شيء من العاطفة الهدامة التي ستؤدي الى نتائج كارثية. وضعية المغرب ضعيفة جدا مع اسبانيا والاتحاد الاوروبي . لهذا يجب التأني والتحليل الصائب والخطوات المضبوطة. هذه ليست سياسة. ردود افعال عاطفية ستؤدي الى تقزيم المغرب وهذا ماكانت تبحث عنه الجزائر والان تتفرج عن ما يقع حولها.
هم يريدون فقط تركيع المغرب. لا يجب علينا الرجوع إلى الوراء. علينا التمسك بموقفنا و الا سنبقى دايما عبيد لهذه الدول المتعجرفة و التي تعيش فقط على ثروات مستعمراتها السابقة ، فجايحة كورونا عرت واقع الدول الاوربية.
وانتهاك أعراف القانون الدولي هو استعمار اسبانيا للمدينتين
ويبقى المطلب الأول والوحيد لإسبانيا ؛ألمانيا وأروبا هو إلغاء قرارات مؤتمر برلين 1884 الاستعمارية تجاه المغرب والأراضي المغربي معرفة كما كانت قبل مؤتمرهم المشؤوم الاستعماري ذاك
اوا راقبي الحدود مع راسك انوشفو فين اتوصلي
وزيرة الدفاع ما هي إلا دجاجة و كون كنا تنخافوا من الدجاج قاع ما نكلوه هاد الوزيرة نسيت بأن المغرب عنده أساتدة مبرزين في القانون الدولى و لسنا محتاجين لدروس كما أنها لا تعلم بأن جيل مغاربة اليوم ليس هو جيل البارحة
المرابطون الجدد يتحركون لاعادة التاريخ ليعرفه هؤلاء الجهلة الذين يستخفون من الدولة المغربية اقدم امبراطورية في التاريخ بعد انجلترا و يبدو ان اعادة التاريخ ستجمع هذه الممالك من جديد فهناك سبتة و مليلية و الجزر من جهة و جبل طارق من جهة اخرى .فاعتبرو يا اولي الالباب
مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم مغرب اليوم لم يعد يقبل بازدواجية المواقف إما أن نكون اصدقاء او نكون أعداء ولا وجود لصفة بينهما إسبانيا أرادت ان تكون صديقة للمغرب فيما أحبت ونفس الوقت عدوة له باستقبالها لاكبر عدو للمغرب أقول للمسؤولين الإسبان ماذا سيقع لو اخبرتم المغرب بطريقة دبلوماسية وسرية طلب الجزائر بولوج الرخيص الى بلادكم للتطبيب. اقول لكم أيها الساسة الإسبان لقد فظلتم علاقة ضيقة المصالح على حساب أربعين مليون مغربي وتعلمون قيمة الصحراء عنذ كل مغربي ولهذا أقول لكم الآتي اقصى عليكم من الحالي ان لم تقدموا اعتذارا لكل المغاربة لأن الصحراء ليست قضية ملك او حكومة بل انها قضية شعب.
لماذا كل هذه الاتهامات من اسبانيا وحلفاءها الافرنجة انا اعتبرها حربا صليبية من نوع آخر اين هو تضامن الدول العربية أم التباكي عل شعب فلسطين فقط الشعب المغربي يعاني هو ايضا من دول استعمارية لا رحمة فيها بل حتى من دول عربية.
مع العلم ان الذين ذهبوا إلى سبتة هم فقط في وطنهم اي بلد المغرب لم يذهبوا إلى اسبانيا
نعاج مع الانجليز في جبل طارق و فهايمية مع المغرب و لكن دول اوربا تساندها و حتى الكابرانات و لكن هاهي جاية المريكان و اولاد عمامها