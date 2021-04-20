وزيرة السياحة: الحالة الوبائية العالمية لا تسمح للمغرب برفع قيود السفر

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن الحالة الوبائية العالمية لا تسمح برفع القيود المفروضة على حركة المسافرين داخل المغرب وخارجه.
وبلغ إجمالي الرحلات المباشرة وغير المباشرة التي شملها قرار الإغلاق الجوي، وفق المعطيات التي يوفرها المكتب الوطني للمطارات، 53 وجهة دولية.
في ظل ترقب العديد من المغاربة إن كانت السلطات المغربية ستمدد قرار الإغلاق الجوي إلى ما بعد 21 ماي، أوضحت وزيرة السياحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوضع الوبائي العالمي لا يسمح للقطاع السياحي باستئناف نشاطه.
وردا على انتقادات المستشارين بخصوص الضرر الذي لحق القطاع السياحي، عبرت الوزيرة عن تفاؤلها بتعافيه، قائلة: “عندما يسمح لنا الوقت باستئناف النشاط، سيكون هناك إقبال من طرف السياح الداخليين والأجانب”.
كما شددت نادية العلوي على أن الحكومة أعطت الأولوية لصحة وسلامة المواطن، وأكدت أن “الحالة الوبائية الحالية لا تسمح بتخفيض قيود السفر”، وزادت أن القطاع السياحي بالمغرب قادر على تجاوز الصعاب التي واجهها بفضل الصورة الإيجابية التي اكتسبها المغرب في تدبير أزمة كورونا.
وأشارت وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إلى دعم الدولة للقطاع السياحي منذ شهر مارس 2020، بالنظر إلى أهمية القطاع والضرر الذي لحق به إثر الأزمة الوبائية.
وأوردت المسؤولة ذاتها أن “قطاع الصناعة التقليدية من بين القطاعات التي تضررت بالنظر إلى طابع الهشاشة وعدم هيكلة القطاع، وهو ما جعل الصناع يواجهون إكراهات كبيرة منذ السنة الماضية”.
وذكرت الوزيرة بعض الإجراءات المواكبة التي قامت بها الوزارة الوصية لإنقاذ الصناعة التقليدية، منها دعم التسويق عبر التفاوض مع مساحات وشبكات التوزيع لعرض منتوجات الصناعة التقليدية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع 7 منصات للتسويق الإلكتروني، وبث وصلات إشهارية لحث المغاربة على استهلاك المنتوجات الصناعية التقليدية، وبحث كيفية ولوج الصناع التقليديين إلى التمويلات البنكية.
وانتقدت تدخلات المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة نفسها، عن مختلف الفرق، قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة خلال شهر رمضان الجاري، معتبرة ذلك بمثابة “اعتقال جماعي للشعب المغربي”.
وأكد المتدخلون خسارة قطاع الصناعة التقليدية أزيد من 46 مليار درهم، وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل، داعين إلى تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على حقيقة الوضع بعد مرور رمضانين وقطاع الصناعة التقليدية يعيش توقفا تاما خلال فترة الليل التي عادة ما ينتعش فيها.
السيدة الوزيرة المحترمة، غير بقاي سادة المجال الجوي والبري والبحري شكون مسول فيكم، الناس لي واكلة العصا راها داخل المغرب مشي خارجه. لي سمع أولوية صحة المواطن يكول هاد لبلاد سبيطارات فيها كثر من لقهاوي. الله يكون فعون الدرويش وصافي. هوا لي نازلة عليه لمطرقة.
هاد الكوفيد عرا لينا بزاف ديال المشاكل..
الحمد لله .. خاص دابا غير الخدمة ديال بصح للي كنظن بدات واخا المشاكل.
بالنسبة للسياحة راه نهار تسالي الازمة كلشي غادي يتكب على المغرب حيت العالم تزلط.. غير وجدو راسكم.
لقد طفح الكيل و بلغ السيل الزبى
سبحان الله العظيم الحكومة تفكر في الحالة الصحية للمواطن و تناست الحالة المادية له… شوفو الناس شحال تتعاني… را المعاناة مع الفقر اكبر من كورونا و بنتها و عمتها…..
حاجة وحدة مزال مفهمناها نهار كانت السيدا منتشرة في العالم مسدو لا طيران خارجي ولا داخلي مع العلم ان مرض السيدا فتك ب اكثر بكثير من كورونا وماشي غير السيدا٠ والوزيرة قالت بلي الحكومة بغات مصلحت الشعب اين تتجلی هذه المصلحة واش في الاتهاض حزب اسم علی غير مسمی
هادي مبقاتش وزيرة السياحة رجعات وزيرة الصحة . الوزراء كلهم رجعوا وزراء الصحة .ولالا راكي خاصك اتدافعي اعلى القطاع اللي كتمتليه ماشي اتكوني ضدوا .اوا غير ابقاو سادين دابا اتشوفي اللوبيات انتاع السياحة العالمية اعلاش قاعدين الى ما حليتوش.داكشي اللي ابناه المغرب خلال عقود ريبوه في عام
هادي لهضرة ديال رمضان غير يدوز رمضان غادي تكون هضرة أخرى.
بلغ السيل الزبي صافي باراكا عرفنا حنا عزاز عليكم بزاف
تريدون تسويق صورتكم بالخارج على ان المغرب يتقدم، لكن للاسف بهذه المهزلة التي عالجتم بها قيود السفر، فقد شوهتوا صورة المغرب في حقوق الانسان. لان الدول المتقدمة لا تحرم مواطنيها من دخول البلاد لانهم يعرفون ان هناك ظروف انسانية قاسية لا يمكن الاحاطة بها. اجتماعاتكم و تحليلاتكم لم تستطع بالخروج باجراءات سفر اكتر مرونة و وقائية. او تضعون شروط تعجيزية سيكون دلك مقبولا. لكن المنع الكلي ارجعنا 100 سنة الى الخلف. اعلموا ان الجالية متفقة على رفع شكاية الى المنظمات الحقوقية لما فعلتموه. لانكم قصر نظركم اوهمكم بان هم المغاربة هو الحريرة. للاسف اكبر غلط. الناس توفات. الناس تشردات وزيد و زيد.
عندما تكونين فعلا وزيرة السياحة آنذاك سنعطي أهمية لتصريحاتك! سبحان الله، منذ الثمانينات و حقيبة السياحة تهدى لاشخاص و حزب معين لا علاقة لهم بالقطاع السياحي! لا عجب. بلدي يتخبط في العشوائيات و انعدام المهنية…. رمضان كريم!
الله ياخد فيكم الحق، المغرب هو الدولة الوحيدة في العالم اللي سدات على ولادها. تحتاجونهم فقط في تحويل الأموال! ياك كانديرو test عاد كاندخلو وانخرجو. انتم دائما استثناء في المسائل التي تضيق على مواطنيها
الدول ناويين يخلوكم تاتحلو ويسدو عليكم حيت هما عندهم بزاف الحالات ومعذبوش المواطنين ديالهم وانتونا مكتجاوزوش 200حالة ودرتو ليهم خسائر الما حلتوش دابا بلا متسناو السياحة فالصيف حيت غيرجعو ليكم الضربة
حتى مصر الي هربنا عليها فمجال السياحة بدأت تستعيد عافيتها و لم تغلق مجالها الجوي و الفنادق قدامة و المتاحف و المطاعم، و حتى تركيا و الإمارات لم تغلق مجالها، نهار لي تفيقي السيدة الوزيرة و تقرري تفتحو المجال الجوي ما غايجي حد ، حيتاش الناس لقات وجهات أخرى
في نظري لن ترجع السياحة.الأجنبية إلى المغرب حتى سنة2023
هذا ما قرأت في عدد.من المنابر الاعلامية.العالمية .
أمريكا اليوم نصحت مواطنيها.لعدم السفر إلى الخارج.
سيدة الوزيرة يجب فتح الحدود مع دول كثيرة مثل بريطانيا التي لقحت معضم مواطينها و يجب فتح الحدود مع جبل طارق و تونس وسويسرة براكة من ضحك على الناس هناك مواطنين عالقين في المغرب و يردون دهاب لزيارة عائلتهم حشومة عليكم الا يمكن لدولة مثل المغرب استعمال طائرات خاصة لعودة مواطينيها الى اروبا ، عايقتوا بزاف و كلاخ كتبدعوا فيه اشياء بسيطة لا يمكنكم قيام بيها
أرجوكم أن تفتحو الحدود ونعدكم لن نعود حاملين للفيروس لنؤديكم لأننا لن نعود أبدا، فقط إرفعو القيود لنرحل للعيش بكرامة.
أنشري يا هسبريس.