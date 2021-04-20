وزيرة السياحة: الحالة الوبائية العالمية لا تسمح للمغرب برفع قيود السفر

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن الحالة الوبائية العالمية لا تسمح برفع القيود المفروضة على حركة المسافرين داخل المغرب وخارجه.

وبلغ إجمالي الرحلات المباشرة وغير المباشرة التي شملها قرار الإغلاق الجوي، وفق المعطيات التي يوفرها المكتب الوطني للمطارات، 53 وجهة دولية.

في ظل ترقب العديد من المغاربة إن كانت السلطات المغربية ستمدد قرار الإغلاق الجوي إلى ما بعد 21 ماي، أوضحت وزيرة السياحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوضع الوبائي العالمي لا يسمح للقطاع السياحي باستئناف نشاطه.

وردا على انتقادات المستشارين بخصوص الضرر الذي لحق القطاع السياحي، عبرت الوزيرة عن تفاؤلها بتعافيه، قائلة: “عندما يسمح لنا الوقت باستئناف النشاط، سيكون هناك إقبال من طرف السياح الداخليين والأجانب”.

كما شددت نادية العلوي على أن الحكومة أعطت الأولوية لصحة وسلامة المواطن، وأكدت أن “الحالة الوبائية الحالية لا تسمح بتخفيض قيود السفر”، وزادت أن القطاع السياحي بالمغرب قادر على تجاوز الصعاب التي واجهها بفضل الصورة الإيجابية التي اكتسبها المغرب في تدبير أزمة كورونا.

وأشارت وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إلى دعم الدولة للقطاع السياحي منذ شهر مارس 2020، بالنظر إلى أهمية القطاع والضرر الذي لحق به إثر الأزمة الوبائية.

وأوردت المسؤولة ذاتها أن “قطاع الصناعة التقليدية من بين القطاعات التي تضررت بالنظر إلى طابع الهشاشة وعدم هيكلة القطاع، وهو ما جعل الصناع يواجهون إكراهات كبيرة منذ السنة الماضية”.

وذكرت الوزيرة بعض الإجراءات المواكبة التي قامت بها الوزارة الوصية لإنقاذ الصناعة التقليدية، منها دعم التسويق عبر التفاوض مع مساحات وشبكات التوزيع لعرض منتوجات الصناعة التقليدية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع 7 منصات للتسويق الإلكتروني، وبث وصلات إشهارية لحث المغاربة على استهلاك المنتوجات الصناعية التقليدية، وبحث كيفية ولوج الصناع التقليديين إلى التمويلات البنكية.

وانتقدت تدخلات المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة نفسها، عن مختلف الفرق، قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة خلال شهر رمضان الجاري، معتبرة ذلك بمثابة “اعتقال جماعي للشعب المغربي”.

وأكد المتدخلون خسارة قطاع الصناعة التقليدية أزيد من 46 مليار درهم، وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل، داعين إلى تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على حقيقة الوضع بعد مرور رمضانين وقطاع الصناعة التقليدية يعيش توقفا تاما خلال فترة الليل التي عادة ما ينتعش فيها.