وزير التربية يكشف تفاصيل "امتحانات الباك" أمام استمرار "قيود كورونا"

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، معطيات وأرقاما حول الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021، والتي تجرى للموسم الثاني في ظل استمرار قيود فيروس “كورونا”.

وأكد أمزازي، في إفادة بالمجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الوطني المهم سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجيستيكية أو التربوية، خاصة تلك المتعلقة بتحيين الأطر المرجعية المؤطرة لهذه الامتحانات وإصدارها في 4 ماي 2021 وكذا تكثيف حصص الدعم التربوي المؤسساتي الموجه إلى التلاميذ؛ وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

وأشار الوزير إلى أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021 سيجتازها 518 ألفا و430 مترشحة ومترشحا، مقابل 441 ألفا و238 السنة الماضية، بنسبة تطور بلغت 17.5 في المائة، سجل عدد المترشحين الممدرسين منهم 339 ألفا و533 مترشحة ومترشحا؛ في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 178 ألفا و897 مترشحة ومترشحا، 35 في المائة من مجموع المترشحين.

وأبرز أمزازي، في عرض قدمه بالمجلس الحكومي اليوم الخميس، أن نسبة الإناث خلال هذه الدورة تشكل 49 في المائة من مجموع المترشحين (53 في المائة بالنسبة للممدرسين).

وبلغ عدد المترشحين لقطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية 301 ألف و38 مترشحة ومترشحا بنسبة 58 في المائة من مجموع المترشحين، حيث بلغت نسبة المترشحين الممدرسين بهذا القطب 71 في المائة، مقابل 217 ألفا و392 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى ارتفاع عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) الذي بلغ 94 ألفا و950 مترشحة ومترشح، مقابل 43 ألفا و781 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 116.8 في المائة.

وسجل الوزير تراجع عدد المترشحين في البكالوريا المهنية في هذه الدورة بنسبة 26 في المائة من 8770 مترشحة ومترشحا في السنة الماضية إلى 6483 هذه السنة، موزعين بين 3 أقطاب مفرعة إلى 19 مسلكا: القطب المهني الخدماتي الذي بلغ عدد المترشحين به 3915 مقابل 4718 السنة الماضية، والقطب المهني الصناعي 2542 مقابل 4003 السنة الماضية، والقطب المهني الفلاحي الذي بلغ عدد المترشحين به 26 مترشحة ومترشحا مقابل 49 السنة الماضية.

وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، فقد بلغ عددهم برسم هذه الدورة 319 مترشحة ومترشحا.

أما نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة، فسيتم الإعلان عنها يوم 20 يونيو 2021؛ فيما سيعلن عن نتائج الدورة الاستدراكية، التي سيتم إجراء اختباراتها من 5 إلى 8 يوليوز 2021، يوم 11 يوليوز 2021.

وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على أن جميع التدابير الوقائية والاحترازية قد تم اتخاذها في إطار بروتوكول صحي صارم من أجل ضمان صحة وسلامة المترشحين والأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين، مشيرا إلى أنه سيتم استعمال العديد من المنشآت الرياضية والقاعات الكبرى والمدرجات من أجل احترام مسافة التباعد الجسدي بين المترشحات والمترشحين.