وزير التعليم العالي يدعو إلى تعزيز الرصيد اللغوي للمغاربة بالإنجليزية

دعا إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تعزيز الرصيد اللغوي للمغاربة بمستويات مناسبة في اللغة الإنجليزية، نظراً لانتشارها عالمياً وهيمنتها في العلوم والتكنولوجيا والفنون.
وأشار أوعويشة، ضمن لقاء افتراضي نظمه المعهد الثقافي البريطاني لتقديم خلاصات دراسة حول تصور الشباب المغاربة تُجاه الإنجليزية، الجمعة، إلى ضرورة الحفاظ على لغتي الهوية الوطنية، العربية والأمازيغية، والفرنسية باعتبارها لغة الاقتصاد والمقاولة والهندسة والطب.
وأكد أوعويشة أن “هذا التعدد اللغوي يُمكننا من قدرات ثقافية وسلوكية تسمح لنا بفهم الآخر والتعامل معه بسلالة ونجاعة مع تمكينه من فهمنا وتسهيل التعامل معنا، وفتح الباب على مصراعيه على البحث العلمي والابتكار والاطلاع على الجديد فيهما في حينه”.
وأورد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن اللقاء الذي حضره مدير المركز الثقافي البريطاني توني ريلي، أن “ظاهرة التحول نحو اللغة الإنجليزية لاحظها بداية في التسعينات من القرن الماضي، حيث قضى ما يقارب عقدين من الزمن بجامعة الأخوين”.
وزاد أوعويشة قائلاً: “في سنة 1995 عند افتتاح الجامعة، كان ما بين 10 و15 في المائة من الطلبة يلجون الجامعة دون الحاجة إلى تقوية لغوية، بينما 85 إلى 90 في المائة كانوا يقضون فصلاً أو فصلين في مركز اللغات لرفع مستواهم في اللغة الإنجليزية قصد الولوج إلى برامجهم”.
وبعد عشرين سنة من افتتاح الجامعة المتواجدة بمدينة إفران، التي تعتمد نظام الدراسة المطبق في الجامعات والمعاهد العليا الأنجلوساكسونية، قال الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إن “نسبة الطلبة الذين لا يحتاجون إلى تقوية لغوية ارتفعت إلى 50 في المائة من الذين تم قبولهم سنة 2015”.
في المقابل، أكد أوعويشة أن عدداً من خريجي جامعة الأخوية يعتبرون أن التكوينات التي حصلوا عليها كانت ذات فائدة كبيرة في أماكن عملهم، لكنهم أوصوا بتعزيز اللغة الفرنسية لأن عالم المال والأعمال والمقاولة والهندسة يعتمد على الفرنسية في أشغاله في المغرب.
كلام في الصميم لأن اللغة الإنجليزية أصبحت من الضروريات في مجال التواصل على المستوى العالمي متقدمة على اللغة الفرنسية.
الإنجليزية لغة العمل وفرص الشغل لقد تأخر المغرب في هذا الموضوع لابد من استدراك الموقف بسرعة وجعلها لغة أساسية ابتداءا من فصول الابتدائي. فورا دون تعطيل الإنجليزية لغة العالم
هي الا درتي شراكة مع البعثات الاجنبية يقريو المغاربة الانجليزية بثمن رمزي 200 درهم للشهر مثلا اما الشعارات الخاوية طلعت لينا في راسنا من أمثالكم
اه تم اه على العلم وعلى اللغة العربية. التي تناسها العرب لتصبح لغة الغرب ممجدة كي يرضوا عنا ، والى متى سنضل هكدا ونقول اننا مثقفون ونحن لا نمجد لغتنا اه تم اه.
وما الذي يمنع من اعتمادها في التدريس بدل اللغة الفرنسية المحدودة الانتشار. أم أن الأمر سيغضب ماما فرنسا واللوبي الفرنسي المسيطر على دواليب الحكم والقرار؟
حتى هذا وزير عندنا؟ والله ماعمري شفتو وها الولاية الحكومية قربات تسالى….. وزير شبح
تشجيعك لتعليم اللغة الانجليزية هو ضربة موجعة للغة العربية لغة الاجداد، لو كان سيبويه حيا لقضاك ايها الوزير.
من المعلوم ان اذناب الاستعمار الفرنسي المتحكمين في البلد يفشلون كل مبادرة لتعميم الانجليزية والتي اصبحت لغة العالم وجميع دول العالم تعمل على تعليم شبابها هذه اللغة الا المسؤولين المغاربة بحيث ربما يخافون من غضب ماما فرنسا التي تحمي مصالحهم وهذا شيء وارد لان تعنت المسؤولين المغاربة برفض تعليم اللغة الانجليزية فاق حدود المعقول !!
عمر الحكومة الافتراضي اقترب من نهايته و اول مرة نشوفو هادا الوزير بغا يحلل فلوسو ولا شنو. و قالك دعا ههه الجمعيات تدعو الطلاب اي واحد ممكن يدعو لهاته الفكرة. الوزير في موقع يجب ان يقرر فيه وليس ان يدعو.
راه أصلا خاص اللغة الانجليزية تكون من الابتدائي وحيدو لينا لغة الاستعمار الفرنسي راه مدايرة والو في العالم ومكهضر بيها حتى واحد بدلوها بالإسبانية على الاقل وخليونا نساو كلمة bonjour وفرانسا وميجي منها
أنت تعرض نفسك يا أستاذ اعويشة لغضب اللوبي الفرنكفوني المتنفذ ونقمته. فهو لا يحب مثل هذا الكلام.
الفرنسية أصبحت ثابتا من ثوابت هذا البلد.
الفرنسية عتبة ضد تحقيق طفرة في الإقلاع العلمي و التقدم. لو كنا نتكلم الإنجليزية بامتياز لغارت منا جل الدول الأوروبية
اش اوا غنديرو بالامازيغية الله اهديكوم اشمن لغة هيا.هيا غير لهجة ليبغا اعلمها اهضر بها فالشارع وصافي .ارو لينا العربية. الفرنسية والانجلزية هما ليخدامين فعالم الشغل مضيعوش لينا ولادتنا بالامازيغية
راه تاخرنا بزاف على اللغة الانجليزية، وهي من اسباب تاخرنا عالميا على مستوى التعليم.
أول مرة انشوف هاد الوزير أو غادي نعرف سميتو على بعد أشهر من الإنتخابات
اللغة الانجليزية لغسة سلسة سهلة التعلم تساعد التلميذ والطالب والباحث في ولوج المدارس في عدة دول عبر العالم خاصة الانجلوفونية وحتى الوظائف لذلك يجب اعطائها الاهمية التي تستحق لانها لغة العلوم الطبية والتكنولوجية ولان اغلب الدول العربية تستعملها كلغة ثانية بعد العربية .
الفرنسية مع انها لغة فاشله إلا وأن كل من يدعي المدنية والحضارة من أبناء الشعوب المستعمرة يتشبت بها
سيأتي يوم ولن يتكلم بها الا الكائنات الفضائية وشمال افريقيا
الوزير لا يدعو بل يضع الاستراتيجيات و الخطط و يوفر الإمكانيات و الموارد و يسهر على الننفيذ. المواطن العادي هو الذي يكتفي بأفعال من قبيل يدعو و يتمنى و يلتمس.
ما معنى خربشات فوق الدبلومات و واجهة الإدارات و في أعلى مطبوعات الدولة المفرنسة…..إعلان واضح اننا دخلنا زمن الضياع و الضباع….حقد أحمق مجنون على عربيتنا.و ما زال مشروع فرنسا الكبير مستمرا بالمغرب العربي بطرق اكثر خبثا و دهاء…. نعم حققوا اختراقات.. و ان لم تكن لنا جماعة تصرانية بوجود اجتماعي قوي….لنا شبيه ذلك…تعلق قوي بالتمزيغ..قناع النصرانية …و حصان طروادة لتحطيم اسلامنا و عربيتنا العائق دون نصرهم الكبير….ها هم يهدمون الحصن…ببطء.. لكن بفعالية…..ارى الناس عندنا في المغرب أصيبوا بالبكم….و لا تعي مدى جريمة التمزيغ الذي يبرمجونه لنا..يظنون التمزيغ طريق غنيمة و رفاه و كرامة….و لا عزاء للقطيع
أول مرة نعرف عندنا وزير التعليم العالي…هل هلالك نكون غ بقيتي مخبي
الا نجليزي لغة العلم والفرنسية لغة الاستعمار والامزيغية لغة routard
أقول للوزير المحترم أنا إبن الشعب لم تسعفني الظروف في إيجاد عمل في المغرب لا باللغة الفرنسية و لا حتى العربية. و قد من الله عليا بالهجرة إلى كندا. وأكبر شمتة تشمتها في حياتي و أنا نادم عليها هي أني لم أتعلم الإنجليزية. أما الفرنسية فهي تحد و بشكل كبير من طموحاتي في هذا البلد. أي بإختصار الفرنسية ماوكلاش. إلى بغيتي تمشي بعيد. فالفرنسيون الذين أعرفهم هنا هم بأنفسهم يرون لغتهم الأم تكبح طموحهم
اقتراح جاء متأخرا بعدما تم الإجهاز على التعليم وتهميشه منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى لا يتعلم ابناء الفقراء ويتم احتكار التعليم الجيد من طرف ابناء الطبقة المرفحة.
حسنا اتمنى أيضا ان نعطي للغة العربية حقها و أيضا المواد الإسلامية التي تتقلص كثيرا في ظل العولمة و الاقتصاد الذي أصبح كل هم من يتولى امور الأمة الإسلامية و الدليل ان الحجر أُعتمد فقط في الليل عكس النهار الذي هو بالأحرى يخدم أصحاب رؤوس الأموال الكبرى و الشركات و الفاهم يفهم….
هاد السيد يقول كلام معقول ومنطقي لاكن هل عصابة مامي فرنسا ستسمح بدلك لا والف لا انهم يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة ويعبدون امهم فرنسا بدل من خالقهم الكرة الآن بيد الآباء لتوجيه أبناءهم لتعلم هده اللغة من خلال الانترنت لماسيكون في دلك من مستقبل مشرق للأبناء هم في الانجليزية
مع الاسف بدل أن يتم اعتماد هذه اللغة لغة الكوكب والعلوم والمعرفة لتأسيس نهضة حقيقية كما فعلت عدة بلدان مثل اليابان وغيرها ، تفرض الدولة لغة المستعمر الفرنسية التي لم يعد لها أي تأثير يذكر حتى في مجال الأدب وتتراجع حتى في معاقلها سواء في فرنسا أو كندا ، لكن هذا الانبطاح لفرنسا سندفع ثمنه لسنوات طويلة مقبلة ، كون التعليم في المغرب في مستواه الأول يتم عبر المدارس الفرنسية والبعثات الفرنسية فهذه مصيبة حقيقية على البلاد ، والهدف وراءها واضح وهو خلق أجيال مفرنسة تستكمل دراستها بفرنسا لتعود للمغرب وتشكل النخبة الحاكمة والمدبرة للشؤون العامة في مستواها الأعلى وبذلك تضمن فرنسا مزيدا من التبعية وهي نفس النخبة التي تلعب دور اللوبي الساهر على مصالح فرنسا في هذا البلد ، هذا الكلام ليس من عندي ولمن عاد لخطاب ساركوزي إبان ترشحه لرئاسة فرنسا وما وعد به تتضح له الخطوط العريضة للشكل الاستعماري الجديد لفرنسا ، ويؤسفنا أن يكون المغرب مستعمرة منبطحة تعشق جلادها، بل ذهب السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر للقول أن “المغرب عشيقة لفرنسا التي نضاجعها كل ليلة” وتصريح كهذا أقل رد عليه هو قطع العلاقات وطرد الفرنسية