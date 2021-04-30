وزير الخارجية الأمريكي "يكذّب" نظيره الجزائري

قام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بطريقة دبلوماسية، بتصحيح ما جاء في “تغريدة” لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري، موضحا أن “الصحراء المغربية” لم تكن في صلب المحادثات من الجانب الأمريكي.

Good to speak with Algerian Foreign Minister Boukadoum and reaffirm the importance of our relationship to help us advance our shared interests. We discussed our desire to see stability and prosperity in Libya and the Sahel, and I was glad to extend wishes for a happy holy month. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2021

وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم وزير الخارجية الأمريكي أن الوزير أنطوني ج. بلينكين ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم “ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على القيم والمصالح المشتركة، كما ناقشا فرص زيادة التعاون في إفريقيا لتعزيز الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي”.

وأضاف البلاغ أن الوزير الأمريكي “أعرب عن تقديره لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا”، مشيدا بجهودها “في تنويع الاقتصاد والطاقة ورغبتها في جذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى البلاد”، دون أن تكون هناك أي إشارة إلى موضوع “الصحراء المغربية”.

في اتصال هاتفي مع كاتب الدولة الأمريكي، توني بلينكن، تم التطرق إلى سبل احياء وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الاميركية في مختلف المجالات وكذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في الصحراء الغربية، ليبيا ومالي. pic.twitter.com/QGJHu69dL5 — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) April 29, 2021

وكان الوزير الجزائري قد أقحم موضوع الصحراء في تدوينته التي تناول فيها الخطوط العريضة لما دار بينه وبين نظيره الأمريكي.