وزير الخارجية الأمريكي "يكذّب" نظيره الجزائري

قام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بطريقة دبلوماسية، بتصحيح ما جاء في “تغريدة” لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري، موضحا أن “الصحراء المغربية” لم تكن في صلب المحادثات من الجانب الأمريكي.
Good to speak with Algerian Foreign Minister Boukadoum and reaffirm the importance of our relationship to help us advance our shared interests. We discussed our desire to see stability and prosperity in Libya and the Sahel, and I was glad to extend wishes for a happy holy month.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2021
وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم وزير الخارجية الأمريكي أن الوزير أنطوني ج. بلينكين ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم “ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على القيم والمصالح المشتركة، كما ناقشا فرص زيادة التعاون في إفريقيا لتعزيز الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي”.
وأضاف البلاغ أن الوزير الأمريكي “أعرب عن تقديره لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا”، مشيدا بجهودها “في تنويع الاقتصاد والطاقة ورغبتها في جذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى البلاد”، دون أن تكون هناك أي إشارة إلى موضوع “الصحراء المغربية”.
في اتصال هاتفي مع كاتب الدولة الأمريكي، توني بلينكن، تم التطرق إلى سبل احياء وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الاميركية في مختلف المجالات وكذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في الصحراء الغربية، ليبيا ومالي. pic.twitter.com/QGJHu69dL5
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) April 29, 2021
وكان الوزير الجزائري قد أقحم موضوع الصحراء في تدوينته التي تناول فيها الخطوط العريضة لما دار بينه وبين نظيره الأمريكي.
عصابة الجزائر معروفة بالنفاق والغدر والنفاق وخيانة العهد والأمانة والكذب بسبب افتقادها لأي مرجعية تاريخية.
ماذا ننتظر من تصريحات وزير خارجية العصابة ، سوى الكذب والبهثان والتزوير والخداع ، كما فعلوه في تزوير هوية زعيم المزتزقة ابن بطوش ، كرر نفس الشيء في تغريدته هذه، اذا لم تستحي فافعل ما شئت
تبهديلة عالمية للدبلوماسية الجزائرية.
السيد ولا يخلط بين الواقع والخيال.
بوريطة كثر عليه التصرفيق هاد العام.
so basically He lied , Which means The Us is dealing with a corrupt politician . Am sure that will be his last time visiting the US .
ما يحشم ما يراعي
غادي غير يسببها في المترجم اللي كان معاهم
كم تطرق بوكادوب الى الاوضاع في فلسطين المحتلة…
Morocco’s challenge concerns development as a strategic choice, however that of our neighbor is the support of the separatists by using black diplomacy which is embodied in falsification, lies and corruption even the price costs a last barrel of oil from their basement
لنفرض تطرقوا لموضوع الصحراء فهي مجرد فايسبوكة
ادا تبعنا العسكر سنرجع خمسين سنة للوراء
يا لطيف ،هاذ المسؤولين في الجزائر عندهم مشكلة كبيرة مع النيف ،شحال طويل الله يجعل السلامة
يجب على وزير خارجية أمريكا متابعة وزير خارجية الجزائر قضائيامن اجل الافتراء والكذب، انه يكذب على شعبه ويستحمرهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
وهل منا من يظن أن الوزير الجزائري في هذا الإتصال، مع الوزير الأمريكي، همه هو تنمية العلاقات الإستراتجية لبلاده مع الولايات المتحدة ، بل ما يهم هؤلاء هو معاكسة المغرب لصحرائه ولو بالتخلي عن كا مل التراب الجزائري في هذا السبيل . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
بعدما وقع في جلسة مجلس الامن.. يريد بوقادوس ان يوهم العالم ان له يد في “تغيير” الموقف الامريكي.. قمة الغباء.. فالموقف الامريكي لم يتغير ولن يتغير والمغرب له رجالاته الذين يشتغلون على هذا الملف.. و سيربحون الرهان كما العادة.. والصدمة ستكون قوية على العصابة ووزير خارجية البوليساريو المدعو بوقادوم.. رغم ان الجنرالات يؤدون راتب وزير خارجية المرتزقة منذ عقود دون اي نتيجة.. وان غدا لناظره.. لقريب..
السياسة فيها اشياء من المراوغات و النفاق ووو ولكن الا الكذب لانه يبعد عنك المصداقية وهاد شيء هو ل باقي مفهموش الاخوان في الجزاير
يا سبحان الله، هذه الدولة الفاشلة تعيش على الكذب تفطر بالكذب، وتغدى بالكذب، وتتعشى بالكذب، وفي رمضان تتسحر بالكذب. الا تستحيو من هذه الديبلوماسية الفاشلة التي جعلت بلادكم أضحوكة عند المجتمع الدولي يا شعب الجزائر.
الملاحظ ان نظام كابرانات فرنسا قد جن جنونهم وسيموتون بالغيظ عندما اعترفت امريكا بمغربية الصحراء،،
رغم ان النظام الجزاءري ومنذ عقود طويلة وهو يكسر رؤوسنا جميعا ” نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة”::لكننا لم نراهم يطلبون من امريكا بالعدول عن اعتراف امريكا بالقدس عاصمة للاسراءيل،، في الوقت الدي يلحون على مغربية الصحراء،،
لماذا الكذب يا بوقادوم
والله هزلت فهل الكذب على الجزائريين والمرتزقة حلال أم حرام …إثق الله
هل البوليزاريو اهم بند في الدستور الجزاءري
انا من جهتي من الاحسن ان يسكت بايدن حتى يرجع ترامب للادارة الامريكية و حينها سيهرب ما تبقى من الكابرانات
اظن بان النظام الجزاءري مشكلته عندما لا يجد مشاكل
دبا غير يقولو لنا شحال بغاو ديال المشاكل 100 او 1000 او حتى مليون غير يكونو رجال نشبعهم بروبليمات
أصبحوا بتوسلون لأمريكا فقط لتذكر الصحراء المغربية. فأمريكا حسمت غي هذا الموضوع وليست من أولويات بايدن لأن في أجنداته مشاكل أخرى تخص المصالح القومية لأمريكا مثل الصين وأوكرانيا وإيران… فبمجرد أن تكلم بوخادم مع المسؤول الأمريكي اعتبره انتصار على المغرب. عجيب أمر هؤلاء الديبلوماسيين الجزائريبن، فعوض التكلم على الشراكة الإقتصادية ومصلحة شعب بلادهم ليس في أجندتهم سوى المغرب. فنحن فعلا كابوس بالنسبة لهم.
هذه عادة الجنيرالات ، فتزوير الحقائق أصبح بالنسبة إليهم شيء عادي ، فقد زوروا اسم رئيس دولة ( كما يزعمون) ، فما بالكم بكلام وزير خارجية
غباء المسؤولن الجزائريين ليس له مثيل ولا حُدود.
إحترفوا الكذب و التدليس و وصلت الأُمور إلى التزوير بطُرق غبية عندما كانت الجزائر رئيسة لمجلس الأمن و السلم الإفريق و حاولت عدة مرات تزوير مقررات و توصيات المجلس بإقحام موضوع الصحراء و تم توبيخ الجزائر مرارا على تصرفاتها الحقيرة و الصبيانية.
لكن أن تكذب على دولة عُظمى و علانية فهذا يزيد في تقديم الجزائر على أنها مجرد مزرعة يسيرها جُهلاء لا يفقهون لا في السياسة و لا الدبلوماسية ولا الأعراف و لا …
كابرانات المُرادية أصبحوا مهووسين بالصحراء لحد يفوق الوصف.
حلم الجزائر بإحتلال جنوب المغرب بِعصابة من المُرتزقة الحُفاة العُراة حلم غبي جدا و يتجاوز حدود الجنون، و مع ذلك لا تزال مزرعة الجزائر تُنفق آخر دولاراتها على هذا السراب.
الإحتياطي النقذي في البنك المركزي الجزائري لا يكفي حتى لإطعام شعبها لشهرين.
الجزائر تتجه بسرعة مجنونة نحو الكارثة
و الأكيد أن الطائرات الخاصة جاهزة في مطار بوفاريك لتهريب عصابات الكابرانات للخارج عندما تصطدم الجزائر بالقاع بعد أسابيع قليلة.
شبه دولة لم تعد تملك مصروف شهرين و مع ذلك تُصر على الجري خلف السراب.