وزير الخارجية الأمريكي "يكذّب" نظيره الجزائري

وزير الخارجية الأمريكي "يكذّب" نظيره الجزائري
صورة: أرشيف
الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:22

قام وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بطريقة دبلوماسية، بتصحيح ما جاء في “تغريدة” لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري، موضحا أن “الصحراء المغربية” لم تكن في صلب المحادثات من الجانب الأمريكي.

وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم وزير الخارجية الأمريكي أن الوزير أنطوني ج. بلينكين ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم “ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على القيم والمصالح المشتركة، كما ناقشا فرص زيادة التعاون في إفريقيا لتعزيز الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي”.

وأضاف البلاغ أن الوزير الأمريكي “أعرب عن تقديره لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا”، مشيدا بجهودها “في تنويع الاقتصاد والطاقة ورغبتها في جذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى البلاد”، دون أن تكون هناك أي إشارة إلى موضوع “الصحراء المغربية”.

وكان الوزير الجزائري قد أقحم موضوع الصحراء في تدوينته التي تناول فيها الخطوط العريضة لما دار بينه وبين نظيره الأمريكي.

أنطوني بلينكن الجزائر الصحراء المغربية الولايات المتحدة الأمريكية

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‫تعليقات الزوار

19
  • جمهورية القبائل الحرة
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:30

    عصابة الجزائر معروفة بالنفاق والغدر والنفاق وخيانة العهد والأمانة والكذب بسبب افتقادها لأي مرجعية تاريخية.

    23
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  • ابن الحمراء
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:35

    ماذا ننتظر من تصريحات وزير خارجية العصابة ، سوى الكذب والبهثان والتزوير والخداع ، كما فعلوه في تزوير هوية زعيم المزتزقة ابن بطوش ، كرر نفس الشيء في تغريدته هذه، اذا لم تستحي فافعل ما شئت

    17
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  • مواطن بسيط
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:37

    تبهديلة عالمية للدبلوماسية الجزائرية.
    السيد ولا يخلط بين الواقع والخيال.
    بوريطة كثر عليه التصرفيق هاد العام.

    21
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  • Moroccain Americain Lawyer
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:37

    so basically He lied , Which means The Us is dealing with a corrupt politician . Am sure that will be his last time visiting the US .

    6
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  • صبري بوكادوب
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:38

    ما يحشم ما يراعي
    غادي غير يسببها في المترجم اللي كان معاهم
    كم تطرق بوكادوب الى الاوضاع في فلسطين المحتلة…

    13
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  • ابراهيم السعدي
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:42

    Morocco’s challenge concerns development as a strategic choice, however that of our neighbor is the support of the separatists by using black diplomacy which is embodied in falsification, lies and corruption even the price costs a last barrel of oil from their basement

    2
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  • ولد حميدو
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:45

    لنفرض تطرقوا لموضوع الصحراء فهي مجرد فايسبوكة
    ادا تبعنا العسكر سنرجع خمسين سنة للوراء

    9
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  • الثقة
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:53

    يا لطيف ،هاذ المسؤولين في الجزائر عندهم مشكلة كبيرة مع النيف ،شحال طويل الله يجعل السلامة

    4
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  • عبدالقادر جرسيف
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:56

    يجب على وزير خارجية أمريكا متابعة وزير خارجية الجزائر قضائيامن اجل الافتراء والكذب، انه يكذب على شعبه ويستحمرهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

    8
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  • خدير
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:56

    وهل منا من يظن أن الوزير الجزائري في هذا الإتصال، مع الوزير الأمريكي، همه هو تنمية العلاقات الإستراتجية لبلاده مع الولايات المتحدة ، بل ما يهم ه‍ؤلاء هو معاكسة المغرب لصحرائه ولو بالتخلي عن كا مل التراب الجزائري في هذا السبيل . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

    6
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  • بوقادوم و الصنطيحة
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:01

    بعدما وقع في جلسة مجلس الامن.. يريد بوقادوس ان يوهم العالم ان له يد في “تغيير” الموقف الامريكي.. قمة الغباء.. فالموقف الامريكي لم يتغير ولن يتغير والمغرب له رجالاته الذين يشتغلون على هذا الملف.. و سيربحون الرهان كما العادة.. والصدمة ستكون قوية على العصابة ووزير خارجية البوليساريو المدعو بوقادوم.. رغم ان الجنرالات يؤدون راتب وزير خارجية المرتزقة منذ عقود دون اي نتيجة.. وان غدا لناظره.. لقريب..

    9
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  • moh
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:05

    السياسة فيها اشياء من المراوغات و النفاق ووو ولكن الا الكذب لانه يبعد عنك المصداقية وهاد شيء هو ل باقي مفهموش الاخوان في الجزاير

    3
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  • دولة تعيش على الكذب
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:10

    يا سبحان الله، هذه الدولة الفاشلة تعيش على الكذب تفطر بالكذب، وتغدى بالكذب، وتتعشى بالكذب، وفي رمضان تتسحر بالكذب. الا تستحيو من هذه الديبلوماسية الفاشلة التي جعلت بلادكم أضحوكة عند المجتمع الدولي يا شعب الجزائر.

    3
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  • عبدالسلام،
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:16

    الملاحظ ان نظام كابرانات فرنسا قد جن جنونهم وسيموتون بالغيظ عندما اعترفت امريكا بمغربية الصحراء،،
    رغم ان النظام الجزاءري ومنذ عقود طويلة وهو يكسر رؤوسنا جميعا ” نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة”::لكننا لم نراهم يطلبون من امريكا بالعدول عن اعتراف امريكا بالقدس عاصمة للاسراءيل،، في الوقت الدي يلحون على مغربية الصحراء،،

    2
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  • دبلوماسي
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:16

    لماذا الكذب يا بوقادوم
    والله هزلت فهل الكذب على الجزائريين والمرتزقة حلال أم حرام …إثق الله

    2
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  • ولد حميدو
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:19

    هل البوليزاريو اهم بند في الدستور الجزاءري
    انا من جهتي من الاحسن ان يسكت بايدن حتى يرجع ترامب للادارة الامريكية و حينها سيهرب ما تبقى من الكابرانات
    اظن بان النظام الجزاءري مشكلته عندما لا يجد مشاكل
    دبا غير يقولو لنا شحال بغاو ديال المشاكل 100 او 1000 او حتى مليون غير يكونو رجال نشبعهم بروبليمات

    3
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  • kamal
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:21

    أصبحوا بتوسلون لأمريكا فقط لتذكر الصحراء المغربية. فأمريكا حسمت غي هذا الموضوع وليست من أولويات بايدن لأن في أجنداته مشاكل أخرى تخص المصالح القومية لأمريكا مثل الصين وأوكرانيا وإيران… فبمجرد أن تكلم بوخادم مع المسؤول الأمريكي اعتبره انتصار على المغرب. عجيب أمر هؤلاء الديبلوماسيين الجزائريبن، فعوض التكلم على الشراكة الإقتصادية ومصلحة شعب بلادهم ليس في أجندتهم سوى المغرب. فنحن فعلا كابوس بالنسبة لهم.

    2
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  • أبو أسامة
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:25

    هذه عادة الجنيرالات ، فتزوير الحقائق أصبح بالنسبة إليهم شيء عادي ، فقد زوروا اسم رئيس دولة ( كما يزعمون) ، فما بالكم بكلام وزير خارجية

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  • السوسي
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:26

    غباء المسؤولن الجزائريين ليس له مثيل ولا حُدود.
    إحترفوا الكذب و التدليس و وصلت الأُمور إلى التزوير بطُرق غبية عندما كانت الجزائر رئيسة لمجلس الأمن و السلم الإفريق و حاولت عدة مرات تزوير مقررات و توصيات المجلس بإقحام موضوع الصحراء و تم توبيخ الجزائر مرارا على تصرفاتها الحقيرة و الصبيانية.
    لكن أن تكذب على دولة عُظمى و علانية فهذا يزيد في تقديم الجزائر على أنها مجرد مزرعة يسيرها جُهلاء لا يفقهون لا في السياسة و لا الدبلوماسية ولا الأعراف و لا …
    كابرانات المُرادية أصبحوا مهووسين بالصحراء لحد يفوق الوصف.

    حلم الجزائر بإحتلال جنوب المغرب بِعصابة من المُرتزقة الحُفاة العُراة حلم غبي جدا و يتجاوز حدود الجنون، و مع ذلك لا تزال مزرعة الجزائر تُنفق آخر دولاراتها على هذا السراب.
    الإحتياطي النقذي في البنك المركزي الجزائري لا يكفي حتى لإطعام شعبها لشهرين.
    الجزائر تتجه بسرعة مجنونة نحو الكارثة
    و الأكيد أن الطائرات الخاصة جاهزة في مطار بوفاريك لتهريب عصابات الكابرانات للخارج عندما تصطدم الجزائر بالقاع بعد أسابيع قليلة.

    شبه دولة لم تعد تملك مصروف شهرين و مع ذلك تُصر على الجري خلف السراب.

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