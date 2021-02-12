وزير الصحة في بني ملال

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تعليقات الزوار1
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"وزارة النقل" تنفي تغيير قانون "مدونة السير"
اودي اشمن صحة اللي بقات مع كورونا، قولوا وزير الاجسام المنهكة فحسب.