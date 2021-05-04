وزير الصحة يؤكد استمرار التزود باللقاحات ويحذر من انتكاسة فيروسية

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا تتواصل في المغرب بشكل سلسل وتدبير نوه به العالم، معتبرا أن “ذلك جاء نتيجة الاستباقية التي اعتمدتها المملكة بتوجيهات من الملك محمد السادس”.
وضمن جوابه عن سؤال حول تدبير الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، للمستشارين المنتمين إلى الفريق الحركي، سجل أيت الطالب أنه رغم التحكم في الحالة الوبائية فإن القلق بخصوص وجود طفرة فيروسية يتطلب الحيطة والحذر لتجنب انتكاسة فيروسية يمكن أن تعصف بجهود المملكة.
وقال أيت الطالب بخصوص السلالة الهندية إن الوزارة تواصلت مع الرأي العام ببلاغ واضح، معلنا أن المغرب يتوصل بإمدادات التلقيح، وكاشفا أن شهر ماي الجاري سيعرف ارتفاعا ملحوظا في حجم تزويد المملكة باللقاحات الضرورية.
وأكد المسؤول الحكومي المغربي أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة، وضمنها حظر التنقل الليلي الرمضاني، أسهمت في إنجاح الحملة الوطنية، خاصة مع تسجيل المنحى الوبائي انخفاضا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.
وفي هذا الصدد أكد أيت الطالب أن المغرب يسعى إلى ضمان الحماية للفئات الهشة، والتحكم في انتشار العدوى الوبائية، مبرزا أنه بعد استهداف الفئات الموجودة في الصفوف الأمامية والفئات بين 55 و60 سنة يرتقب أن يتم تطعيم ما دون ذلك في السن في الأسابيع القريبة.
وزير الصحة يرى أنه من المرتقب أن تنجح المملكة في الأشهر المقبلة في تطعيم الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 50 سنة، وتحقيق أهم الأهداف التي راهنت عليها في إطار الحملة الوطنية، وهو القضاء على الحالات الخطيرة وتحقيق المناعة المنشودة.
تحية لوزير الانتكاسة و مرحبا بالمتحور الهندي البوليودي الشاروخاني اللي غاذي نكملو معاه الفيلم المشوق …
والله حتى نسبة كبيرة أصابهم الفيروس،،،بدون تحليلة،،،،المغرب نجح بفضل مناعة القطيع،،،،اما اللقاح غير هدرة خاوية والدليل الدول المنتجة فيها حالات كثيرة،،،،
كلام لا يصدقه العقل لان الاغلاق الليدي حد من انتكاسة ؟؟؟
قال الوزير بأن التلقيح في المغرب نوه به العالم ولا يعرف بأن العالم يعتبر التلقيح الصيني غير فعال . لذالك هنا في اوروبا و امريكا ودول العالم المتقدم لم يعترف بالتلقيح الصيني وغير مستعمل حسب الوكالة الاروبية للأدوية وغير مرخص له في اوروبا مثلا. ايها الوزييير
الله الله اسي ايت طالب هههه خرج كيهضر ممممم ايوى راه الفكرة ديال التلقيح جات من عند سيدنا الله انصرو ويحفظو ولهذا راكم معذبين ههه بتنفيذ المهمة على احسن وجه وكون جات على بحالكم وكون تقادا اجلنا شحال هادي حيث الاهمال هدفكم فجميع الميادين ولكن الحمدلله ملي الامر من فوق وغير نتابهو انثم بالتحاليل ومحاصرة المخالطين لي لقيثو فكازا باش ماطيحونا فشي كارثة لاسامح الله مع العيد الكبير ولى عندنا فوبيا من هذ الامر
سياسةًحكيمة ومستقبل جهنمي واسع لكل من غلق بيوت الله لاداء صلاة التراويح وهذا ما نوه به العالم
اما التلقيح فلا تستعجل فبعد سنة سترى حصيلة اللقاح آن ذاك ستسمع اصوات العالم اتجاه سياسة متدهورة
الاعتماد على الدول الكبرى خطأ فادح يجب علينا صناعات اللقاحات مهما كلفنا دلك مثلا في حالة تطور الفيروس بشكل خطير او ظهور وباء اخطر لمواجهته يجب ان تكون عندنا بنية تحتية متطورة في البحث العلمي ومواكبة تطور الفيروسات
نتمنئ ان تتواصل عملية التلقيح والتطعيم بصورة سلسة ومنتضمة وجريءة مع وصول الا مدادات اللازمة والكافية لتلقيح وتطعيم اكبر قدر ممكن من المواطنين وفي وقت قصير لانه الشيء الضامن الوحيد من اجل التحكم في الوباء ومحاولة دحره وقطعه من جدوره بكل المثابرة واليقين والله ولي التوفيق والنجاح .
السي الوزير راه الفيروس لقا المغاربة شبعانين مشاكيل مدا منهم والو أصلا راهم معايشينش الله يرحمهم
اللهم ارفع عنا الوباء
يجب تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع صلاة العيد بالدار البيضاء ومنع الخروج منها حتى لا تتكرر ماسات السنة الماضية وخصوصا عند ضهور المتحور الهندي
بها
ما لم يتمتع ملقحوا الجرعتين من رفع حالة الطوارئ عنهم يعني التنقل بدون رخصة وباستعمال الكمامة او بدونها .فالكل شيشكك في مدى مصداقيته.
واياه راحنا عارفين بلي كورونا من البداية فيلم هندي، ولكن للأسف كاينين بزاف المكلخين لكيعجبوهم الهنود وعزيز عليهم يعيشوا في الكذوب! إمتا غاتسليو هذا الفيلم الحامض؟؟