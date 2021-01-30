وزير الصحة يتفقد سير حملة التلقيح بجهة الرباط

قام خالد آيت الطالب وزير الصحة، اليوم السبت، بزيارة إلى عدد من المراكز الصحية بجهة الرباط سلا القنيطرة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها الفعلية الخميس الماضي بالقصر الملكي بفاس.

وشملت الزيارة كلا من المركز الصحي المسيرة 2 بعمالة الصخيرات-تمارة، ومركز التلقيح بالمركز الصحي الحضري حي السلام (عمالة سلا)، والمركز الصحي الحضري مولاي الحسن بالقنيطرة، والمركز الصحي الحضري المعمورة بإقليم الخميسات.

وأبرز آيت الطالب أن المغرب يشهد بعد إعطاء الملك الانطلاقة الفعلية لعملية التلقيح على مستوى التراب الوطني، انخراط العديد من المواطنات والمواطنين الذين كانوا في الصفوف الأمامية، وأيضا الفئات الهشة المستهدفة فوق 75 سنة، مضيفا أن العملية تجري في ظروف جيدة ومرنة، بانتظام ودون آثار جانبية.

وأشار الوزير، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إلى أن الحالة الوبائية بالمغرب تعد جد مطمئنة، مما سيمكن من إنجاح عملية التلقيح، الذي سيكون رهينا بأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، في أفق تحقيق المناعة الجماعية عبر تلقيح 80 بالمائة من الساكنة.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه سيتم الاستمرار في عملية التلقيح بشكل تدريجي، تبعا للبرنامج المحدد، حتى استيفاء تلقيح جميع المواطنين مع توافد الجرعات الأخرى للقاح، مؤكدا ضرورة الانخراط الفعلي والكلي وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية اللقاح، إلى حين عودة الحياة إلى الوضع الطبيعي.

من جانبه، أوضح فؤاد خرماز، مندوب وزارة الصحة بإقليم الخميسات، أنه تم على مستوى الإقليم، تجهيز 48 مركزا صحيا قارا، و112 وحدة متنقلة لتلقيح 383 ألفا من الساكنة بجرعتين من اللقاح، مضيفا أن جميع مدن وعمالات المملكة انخرطت في هذه الحملة الوطنية، وذلك بعد إعطاء الملك محمد السادس انطلاقتها الرسمية.

وفي تصريح مماثل، أفاد منير خيزيوا، الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي المسيرة 2 بعمالة الصخيرات-تمارة، بأن المركز، الذي يعد الأكبر على الصعيد الإقليمي بساكنة تفوق 85 ألف نسمة، يعمل على تلقيح الفئات المستهدفة، وتشمل المسنين ومهنيي قطاع الصحة.

يذكر أن حملة التلقيح ضد “كوفيد-19” ستكون طبقا للتعليمات الملكية السامية، مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (30 مليون، على أن يتم تلقيح حوالي 80 في المائة من السكان)، وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

ويستفيد من هذه الحملة الوطنية التي ستتم بطريقة تدريجية، وعلى أشطر، جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

ووفق وزارة الصحة، يمكن للمواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية “www.liqahcorona.ma” أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 1717.

وتؤكد الوزارة على الاستمرار والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من وضع للكمامات، واحترام للتباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، وذلك طيلة عملية التلقيح الوطنية.