وزير الصحة يحذر المغاربة من انتكاسة وبائية في غياب "مناعة جماعية"

قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة، إن الحالة الوبائية بالمغرب رغم أنها “متحكم فيها نسبياً حتى اليوم، إلا أنها تستدعي من المغاربة بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة على غرار ما تشهده العديد من الدول”.
وأوضح وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة البرلمانية الأسبوعية اليوم الاثنين بالرباط، أن “دينامية سير الوباء لا تمكننا من استشراف توقعات الأيام المقبلة، خصوصا بعد ظهور سلالات جديدة متحورة”.
وشدد خالد آيت الطالب في عرض حول الوضع الوبائي بالمغرب، على أن المملكة المغربية لم تصل بعدُ إلى تحقيق “المناعة الجماعية” في هذه الفترة التي ينتظر فيها التوصل بالمزيد من اللقاحات.
ورداً على انتقادات الإغلاق في شهر رمضان، قال الوزير إن “الحكومة لا يمكنها أن تنتظر تدهور الحالة الوبائية لتشديد الإجراءات، وإلا سيكون تحركها متأخرا لتجنيب البلاد موجة ثالثة من الفيروس”.
وأكد أن المغرب من المرتقب أن “ينجح في غضون أشهر في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وذلك من خلال تحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وهي القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات مرورا بالتحكم في الوباء وتحقيق المناعة الجماعية المنشودة”.
وأورد آيت الطالب أنه حتى في حالة نفاد اللقاح أو حصول تأخر في تزود المغرب به، فإن المملكة “ستكون قد نجحت بشكل كبير في تقليص حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصحية، ونكون بذلك في طريق التحكم في الانتشار الوبائي”.
وأشار وزير الصحة إلى تسجيل انخفاض كبير في المنحى الوبائي بالمغرب، خصوصا معدل الوفيات الذي انتقل من 92 حالة وفاة يوميا زمن الذروة إلى 4 وفيات خلال يوم الأحد، وهو ما مكن من استقرار معدل الإماتة في 1.8 وتراجع مؤشر الإصابة إلى 0.9.
خالد آيت الطالب أقر بصعوبة تأمين اللقاحات في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليها، لكنه أكد نجاح المملكة المغربية بفضل تتبع شخصي للملك محمد السادس في تجاوز المرحلة السابقة المرتبطة بتدبير الجائحة.
ولفت الوزير الانتباه إلى تصدر المغرب على المستوى القاري معدل الأفراد المستفيدين من التلقيح، وحلوله في المرتبة العاشرة عالمياً بين الدول التي نجحت في تحدي التطعيم، حسب منظمة الصحة العالمية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية، ابتداء من يوم الثلاثاء، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.
سبحان الله.
عقلتي فاش قلتي لبنا غادي نصوموا رمضان بخير وعلى خير وغادس نكونو اكتسبنا مناعة جماعية.
ههههه
وزراء الصحة قولو لهم حنا لممتناش بكرونا قتلتونا نتوما بالحكرة و الظلم و النفاق و قلت الش حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أجمعين
هاد الإنتكاسة الوبائية غير على طالب معاشو و غير بالليل أما نتوما ما عليكم والو بصح ربي كبير يمهل و لا يهمل و حبل الدنيا قصير.
،قهرتونا بالهضرة زعما بحالا انتوما ما نعرف آش درتو.راه الستار الله في هاد البلاد وصافي،”والله خير حافظا “صدق الله العظيم
اسمع يا مولاي أعطينا الحساب ديال المصاريف لي خسرتي في أيام الحجر بارك ما تدوخ علينا راه الملايير هادي
اهلا سي الوزير افين كنت غابر ؟؟؟
وراه خصنا مناعة جماعية ضد الفقر والقهر والبطالة،بل الأكثر خصنا القانون يطبق على الوزير قبل الغفير ماشي العكس …
لاخوف على الشعب الذي اكتسب المناعة من الأحزاب السياسية والحركات والاتجاهات التي تدبر الشأن العام أما المناعة من الوباء ..لقد تمكن المغاربة من التغلب عليها بتوفيق من الله والسياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.
أكبر خطأ يرتكبه المغاربة قاطبة هو الانتخاب لماذا تنتخبون ما الهدف وما النتيجة ان يحكمكم جهلة وطواغيت ولصوص شبهوهم كما شءتم فانتم من تتحملون عواقب انفسكم لا الحكومة ولا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية نحن من نتحمل مسؤولية ما بنيناه عن غش هنيئا لنا بالجبابرة الذين لا يخافون الله ينهبون البلاد سرا وعلانية ليلا ونهارا
هذا صحيح اللهم احفظنا من كل وباء يارب العالمين
واخا ولكن انا مخدامش او نتوما سديتو لينا معنديش مناكل اقسم بالله شنو غندير
الانتكاسة الكبيرة هي نهب الميزانيات الفقر الجهل الامية البطالة التشرد المجاعة التعليم السيء التغطية الصحية الرديئة خنق المواطن بالزيادات المتتالية الضرائب ارتفاع الاسعار في شتى المجالات سواء المأكل او المسكن انتشار الجريمة ووووووو….
بالله عليكم هل هناك انتكاسة اكبر من هده؟
السلام عليكم
أدعو المغاربة لمقاطعة الانتخابات القادمة.
انا كمواطن وإنسان لا أستفيد من حقوقي ولست سوى رقم عند الدولة.
الحق في الساعة القانونية، في التجول، الصحة..
#خليو الصندوق فارغ#
الم يعد هنالك امراض اخرى من غير كورونا في المغرب.
المٱت ان لم نقل الٱلاف يموتون يوميا بامراض أخرى بسبب قلة المستشفيات او ردائتها وقلة التجهيزات او الفقر بسبب الاغللق و حظر التنقل.
لو صرفتم الاموال التي خسرها المغرب بسبب الاغلاق على المستشفيات و الصحة لانقذنا اضعاف اضعاف اضعاف ارواح الامراض الاخرى التي خسرناها في كورونا.
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم احفظ الشعب المغربي من كل شر ومكروه
باراكا قالب كورونا عايقين به الناس واخا تيلبسو الماسك! راهم غير دايرين ديك القضية ديال تبع الكذاب تالباب الدار!
وزير الصحة يخاف فقط ان تصيبه كورونا اما الباقي من الشعب لا يهمه تماما الا يوم الانتخابات وذلك باقي افراد الحكومة همهم سوى الكرسي والخوف عليه من إصابته حتى لا يبتعد ولو مليمترا عنه
حكومة فاشلة لم تفلح في اي شيء سوى اخذ ماهية من الدولة مقابل النفاق
الوباء الفتاك هو الفقر و عدم فرص الشغل
متخافش ا السي الوزير جوامع سادين فالعشا و الفجر كورونا معندها منين تجينا هههه الحمد لله مكيناش حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
Monsieur le Ministre
لا تقل الحالة متحكم فيها لان الدول العظمى لم تستطيع التحكم في هذا الوباء إذا قمت بزيارة للأسواق أو ركبت الحافلة سترى كيف تحترم مسافة الأمان وكم هي نسبة من لا يستعملون الكمامة، في نظري أن سبب عدد الإصابات حاليا والوفيات أ ن أكثر من 40% من الساكنة أصيبوا بهذا الوباء و 10% لقحوا، وإنه وباء سبحانه وتعالى هو القادر على رفعه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون .
الطوبيسات مدبوزين ، الكيران عامرين ،الاسواق ،الماتشات د الكورة ، وحتى المدارس عامرين ، والاغلببة بدون كمامة. هادشي ماخاصوش يكون ، ولكن الملاحظ ان الحالة الوبائية تتدهور بسب الحالات التي تأتي من خارج البلاد . فلا تساهل عند الحدود ،والله يحفظ البشرية جمعاء .
مشاء الله على الحكومة كتخاف على المغاربة من كورونا يموتو و مكتخافش عليهم ينتاحرو يموتو فالبحار هربا من سياسة التجويع و مكتخافش على ولاد المغاربة ينظرون نظرة حزينة الآباءهم و الأب يحترق من داخل كورونا أداة حادة في يدكم لضرب الفقراء و أنتم على الغنى تتربعون حسبنا الله ونعم الوكيل أنتم عايشين الرفاهية و الشعب يعيش القهر و لا اذن صاغية
ماذا يقع في المصانع و الضيعات الفلاحية؟ ماذا يقع في الترام، القطارات و الحافلات؟ماذا يقع في الأسواق الممتازة و السويقات الشعبية؟ رأينا الشرطة كشنق على مواطنة أستاذة و الدورية محاطة بأشخاص آخرين لا يرتدون الكمامة!هل تطبيق الطوارئ الصحية مرتبط بالطوارئ التحرشية؟ أتحرش ؛ إلا ما شدات السنارة التحرشية، نقلبها سنارة كورونية مع الضرب والوعيد!وصلتنا المتحورات البريطانية والبرازيلية!الحدود مازالت مفتوحة!لماذا لن تصلنا المتحورات الهندية و الكاليفورنية؟ العيد على الأبواب!واش غادي يكون السفر بين المدن أم لا؟ إلا غادي يكون السفر، علاش منع التراويح و السماح بالصلوت النهارية و صلاة الجمعة؟ واش كاين شي تناغم أ شي انسجام ف هذ السياسة؟ شنو هو المنطق الي غاديين بيه؟ واش المنطق هو اللا منطق؟ المتحورات التي نخشاها حقا هي هذه المتحورات و المتحولات السياسية الكارثية المرئية و الغير المرئية، الواجهاتية اللي ماعندها و جه و الظلية اللي ما بقى عندها علاش تحشم !
أنتكاسة التي يعيشها المغرب الفساد المالي وأخلاقي وسرقة متتالية بدون أي رقيب للمال العام ومستشفيات مهجورة من تجهيزات غير هذا فهو تطبيل لدولة العميقة أحترموا عقولنا أنثم معشر الوزراء حكومة محكومة تعيشون في فيلاث وشاليهات مجهزة وملايين شهريا من طرف جيوبنا نحن دافعي الضرائب أما نحن لنا الله ونعمة الوكيل فيكم يامن أهلكت الحرث والنسل
آودي طلقوا الناس إيمشيو إخدمو شغلاتهوم، لمغاربة ماشي هوما سبنيول ولا لفراسيس لي قتلوا المناعة ديالهوم بالخمور و الأدوية و الأكل المسرطن، خليوا الناس إرجعوا لخدايمهوم داخليا وخارجيا، فتحوا الحدود لمغاربة مناعتهم قوية وبالإحتكاك مع المرض ستتقوى المناعات أكثر فالخوف والهروب والحماية هي التي تجعل الأجساد ضعيفة وتنكسر بسهولة …
والله ما بغات تفهم ليا هاد المناعة الجماعية!!!!!!؟ربما هاد الناس لي كينطقو بها ما عارفينش المعنى ديالها!!!!!!!!!!!!!!!!!