وزير الصحة: 73 وحدة متحورة لكورونا بالمغرب .. وأخبار الإغلاق غير دقيقة

قدم وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إفادة بخصوص الوضعية الوبائية ببلادنا، مطلعا أعضاء مجلس الحكومة على أهم التطورات التي عرفتها هذه الوضعية في الأسبوعين الأخيرين، والتي تعرف منحى تصاعديا، خاصة بجهة الدار البيضاء سطات التي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50 في المائة من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني.

وقال وزير الصحة خلال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت 12 في المائة، في حين يبلغ المعدل الوطني 4.2 في المائة.

وزاد المسؤول الحكومي بالقو: “إضافة إلى ذلك، عرف عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا، إذ تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية”.

وأمام هذه الوضعية المقلقة، يقول وزير الصحة، فإن الحكومة ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل؛ وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية لبلادنا.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة ستحرص على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، إذ إن كل ما يتم تداوله حاليا بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، وهو مجرد أخبار زائفة.

وجددت الحكومة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التقيد التام بالتدابير الاحترازية المعمول بها، وذلك لتجنيب بلادنا تفاقم الوضعية الوبائية والآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.