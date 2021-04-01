وزير الصحة: 73 وحدة متحورة لكورونا بالمغرب .. وأخبار الإغلاق غير دقيقة

قدم وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إفادة بخصوص الوضعية الوبائية ببلادنا، مطلعا أعضاء مجلس الحكومة على أهم التطورات التي عرفتها هذه الوضعية في الأسبوعين الأخيرين، والتي تعرف منحى تصاعديا، خاصة بجهة الدار البيضاء سطات التي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50 في المائة من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني.
وقال وزير الصحة خلال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت 12 في المائة، في حين يبلغ المعدل الوطني 4.2 في المائة.
وزاد المسؤول الحكومي بالقو: “إضافة إلى ذلك، عرف عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا، إذ تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية”.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، يقول وزير الصحة، فإن الحكومة ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل؛ وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية لبلادنا.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة ستحرص على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، إذ إن كل ما يتم تداوله حاليا بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، وهو مجرد أخبار زائفة.
وجددت الحكومة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التقيد التام بالتدابير الاحترازية المعمول بها، وذلك لتجنيب بلادنا تفاقم الوضعية الوبائية والآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.
سير على الله راكم توجدو في الطجين غير بالشوية الا يتحرق
راه مكاين لا حوار لا والوا هادشي كلوا مصايب باش يرجعوا الحجر ودوك الخسائر حنا لي انخلصوهم وهادشي مضبر ليه خاصكم تفقروا الشعوب باش يديروا اللقاح و… و. و…
السلام عليكم
مع حكومة الشؤم أتوقع كل شيء سوى الإفراج عن المغاربة.
لقد مررنا من سجن فردي إلى سجن جماعي لكل المغاربة وحجر لما يفوق السنة.
باراكا من السجن الجماعي وطلقو للشعب يعيش، حتى القاضي راه كيحكم بالسورسي.
وغير قولوها بصراحة اذا كنتم تريدون من المواطن المغربي الانبطاح اكثر …..فمزيدا من التهويل من كورونا وغيرها المتحورة منها والمتخورة …..لا مجال للاحتجاج في الشارع ليس هناك اي دعم مالي للمتضررين والموقوفين عن العمل لجنة اليقظة توفيت وليس لكم الا الصبر ….
نتمنى أن تأخذوا بعين الاعتبار أننا كمواطنين نلتمس منكم ألا تشددوا علينا في الإغلاق وأن رمضان شهر الرحمة والمغفرة نريد أن نعيش أجواءه الروحانية في طمأنينة ، على الأقل تحددون وقت الإغلاق وليس الإغلاق بشكل نهائي !
للأسف على الدولة اخد بعين الاعتبار الوضعية الصحية و التدخل بسرعة لكبح جماح تنقل هذه الطفرة، لانه لو أوكلت الامور للشعب فسنهلك جميعا… نعرف الله يحسن العوان ان عناك أسر متضررة جدا و لكن المغاربة لم يستطيعوا التأقلم و اتباع نصائح و اقتراحات وزارة الداخلية و وزارة الصحة… زد على ذلك ٪90 لم يعرف سبب اقفال مع 8 و حضر التجوال في 9 و يقول هل كرونا توجد بالليل و لا توجد بالنهار… ملايين المواطنين تجاهلو ارتداء الكنامة و التباعد الجسدي… و يعيشون و كأن لا خطر عليهم و على صحة الجميع… نكران الذات و حب الاخر صفات للاسف لا توجد إلا عند الاقلية.. و الباقي همهم السعي وراء الغنى و التهافت على جمع المال
اللهم إنا هذا منكر واش حنا لخدمين فالقهواي منين غادي اجينا المصاريف ديال رمضان الى دارو اغلاق
الله يحفظنا ويحفظ الامة جمعاء ويرفع عنا الوباء
وصافي غير سدو بلا متبقاو تستحمرو فينا.
وديرو فينا مابغيتو .
والله مغادي ندويو.
نستاهلو هادشي حيت حنا لقامعين راسنا.
غير زيدونا