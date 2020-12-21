وزير الصناعة يعرض أول شاحن ذكي للسيارات الكهربائية "مغربي الصُّنع"

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، اليوم الاثنين في العاصمة الرباط، النقاب عن أول شاحن ذكيّ خاص بالسيارات الكهربائية مغربي الصُّنع مائة بالمائة يحمل اسم “ISmart”.
وقال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، في ندوة صحافية نُظمت بمقر الوزارة، إن هذا الشاحن الكهربائي هو ثمرة مشروع للبحث مُطوّر من لدن منصة البحث “Green Energy Park” استجابةً للمهنيين في صناعة السيارات.
وشارك في تطوير هذا الشاحن الذكي مُهندسون مغاربة من معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، بدعم من وزارتي الصناعة والطاقة.
وقال العلمي، في تصريح صحافي عقب الكشف عن هذا الشاحن: “أنا سعيد للغاية وفخور بهذا المشروع الإستراتيجي للغاية لبلدنا والذي نفذته كفاءات مغربية، وهو يُمثل أحد مكونات البنية التحتية للنقل المستدام”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قطاع السيارات يشهد، اليوم، تحولاً كبيراً يتمثل في التوجه أكثر فأكثر نحو استعمال السيارات الكهربائية، مورداً أن عدداً من المغاربة اقتنوا سيارات كهربائية وباتوا يحتاجون إلى شواحن كهربائية.
وحسب الإفادات التي قدّمتها الوزارة، فإن “ISmart” هو جيل جديد من الشواحن الذكية للاستخدام المهني والمنزلي، ويضُم نوعيْن من الموصلات وأربعة إصدارات؛ وهو موجه إلى السوق المغربية، ويتميّز بخصائص تقنية ملائمة للاستخدام المرن والفعال.
ومن المرتقب أن يجري إحداث خط إنتاج هذا الجيل الجديد من الشواحن الذكية بمدينة بنجرير سنة 2022 بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومن المقرر أن تَصل الطاقة الإنتاجية للمصنع المرتقب إحداثه إلى خمسة آلاف شاحن سنوياً.
وقال بدر إيكن، المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، إن هذا الشاحن الكهربائي طوّره مُهندسون وباحثون مغاربة، معتبراً أنه “مثال حيّ وجليّ على مسار المرور من البحث في المختبر نحو التصنيع”.
وأوضح إيكن، في تصريح لهسبريس، أن هذا الشاحن الكهربائي يتوفر على قدرات مُتعددة للشحن بدءًا من 7,5 كيلوواط إلى 22 كيلوواط، إضافة إلى 50 كيلوواط وهي القدرة الطاقية التي يُمكن بفضلها شحن سيارة صغيرة في غضون 30 دقيقة. كما يتوفر الشاحن، أيضاً، على إمكانية الحُصول على معلومات حول جودة الهواء.
وكشف المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة أن ثمن الشاحن الكهربائي المغربي سيتراوح ما بين سبعة آلاف وتسعة آلاف درهم؛ وهو ما يجعله أكثر تنافسيةً مُقارنةً بالأسعار المطبقة على المستوى الدولي، ويفتح له المجال لتسويقه بشكل في المغرب وفي الخارج أيضًا.
غيكون بحال دوك اجهزة التنفس الصناعي واسرة الانعاش لي ختارعناهم وغبرو
أقل وزرائنا كلاما أكثرهم فعلا و نفعا!!
السي العلمي و السي بوريطة.
الله يبارك.
كيفما كانت نتائج الانتخبات القادمة هادا الوزير يجب ان يبقى في منصبه مع قلة الكفئات في الاحزاب المغربية ليس لدينا رفاهية تجريب شخص اخر و الرجل يعمل عمل جيد
تا هذا إنجاز الناس يصيبوا الطوموبيل ونتوما صايبوا ليها الشارجور.
الحمد لله بلادنا لا تخلو من الرجال مثل السيد مولاي احفيظ العلمي.
هيا إلى الأمام وفقكم الله بالنهوض بالمغرب الحبيب نحو الرقي والازدهار وكونوا جنب إلى جنب لقائدنا وملكنا الهمام صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وحفظه واطال عمره مع دوام الصحة والعافية.
غير مسألة وقت و غادي تسمعو عصابة تصرق كابلات من هاته المحطات هههه.
عصر البيترول انتها إلى غير رجعة اتبارك الله اعلى النظرة الأستباقية انتاع صاحب الجلالة والايادي المغربية والجدية اديال اسي العالمي والحاقدون الى مزبلة التاريخ .واحد الملاحظة بانلي باللي اغلب المتابعين من الجار الحقود اديوها فاراسكم .
بدينا عاود .. مع ظهور كل سلالة من كورونا سيستعرض علينا السي الوزير اختراعات و انجازات فقاعية وهمية .. تطوير الصناعة لا يأتي من الأعلى الى الاسفل بل ينطلق من القاعدة و الاساس .. تطوير الصناعة يبدا بالمدرسة عبر تطوير المناهج المدرسية و الشعب مرورا بالجامعات و مراكز البحث و التطوير و على ارض الواقع عبر اعطاء تسهيلات للمستثمرين دون الاضرار بالعامل البسيط مع المساواة حتى يتسنى للجميع ابراز افكاره وليس احتكار المجال من طرف اصحاب الشكارة فقط او اصحاب المشاريع المستَهلَكة ..هذه فقط بعض النقط الهامة ..
شكرا لليزمي ،
الوزير يقدمه كانه هو من اخترعه هههههههههههه
يجب بيع براءة الاختراع فتسلا و غيرها من علامات السيارات الكهربائية يسيل لعابهم لمثل هذه الاختراعات
شنو هو مصير جهاز التنفس الاصطناعي و أيضا سرير الإنعاش لي ختارعوه مغاربة خلال الحجر الصحي،و لي الوزير العلمي غضب غضبة كبيرة فالأسبوع لي فات على نواب البرلمان بسبب محاربة الاختراعات المغربية من طرف بعض اللوبيات لي كتستافذ من إستيراد المنتج الأجنبي.خصوصا أن الكل يشتكي من خصاص كبير في تلك الأجهزة خلال هاته الجائحة.
بلا شك سيكون مصير إختراع شاحن السيارات الكهربائية،نفس مصير الاختراعات المذكورة.
ولماذا الإنتظار حتى2022 باش يبدأ الإنتاج؟راه فالدول المتقدمة كيآمنوا بأن الإستفادة القصوى من الإختراع تتحقق كلما تقلص الوقت بين الإختراع و الشروع في تصنيعه. و الله الموفق.
بسم الله الرحمان الرحيم نحن نفتخر بصناعتنا وعلى المسؤولين في هذا المجال أن يحرصوا بأنفسهم على جودة الإنتاج حتى يسترجع المغاربة الثقة في منتوجهم كما يجب جلب مزيدا من الإستثمارات الخارجية ماقمت به سيدي الوزير حفيظ العلمي صادر عنك كمواطن مغربي أصيل من المواطنين المبادرين إلى هذه الخدمة الوطنية التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني بالتوفيق ومزيدا من العطاء و النجاح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا جميعا
أكثر ما أخشاه هو بقاء هذا الشاحن على الرفوف حتى تسمح له دروب الإدارات المعقدة بالظهور.تحياتي
سي العلمي أفضل وزير الصناعة وقليل الكلام وجدي الله يوفق
عباد الله فين وصلات انتما درتو شاحن كهربائي ف 2020 و فضحتونا عطارنا .
اين رشيد اليزمي اليس هو صاحب الاختراع وكان في طالع هسبريس
يجب تعميمها من البداية والقوة كي نختصر الأعوام ونلتحق بالدول الذكية
جوج وزراء في حكومة العتماني لكنعترف بهم سي بوريطة وسي ومولي حفيظ العلمي
ملي هوة مغربي الصنع سميوه اسم مغربي علاش اي حاجة بالفرنسي
ماشاءالله، من فضلكم ساعدوا البشر على الرقي بهذا البلد. أبعدوا القائد والعامل على هذا الميدان. والكل يعرف لماذا يجب إبعادهم ، سبق أن رأيت مستتمرا ألغا كل شيء لأن العامل أسر على مشاركة أخيه في المشروع وإلا الرفض.
هل في اعتقادكم الشاحن بصفة عامة هو إبتكار في حد ذاته. الشواحن جهاز بسيط يمكن لأي تقني أو مهندس كهرباء صناعة الشواحن. وصناعة الشاحن لك تعد انجازا يحسب.
أنا مغربي بأمربكا والله العقول المغربية هي الأذكى أعرف أصدقاء من المغرب يساهمون في تسيير شركات كبرى بألمانيا و فرنسا و كندا … وخصوصا البرمجيات و الإعلاميات عقول بارعة تتخاطف عليها الدول يجب منحهم فقط الدعم اللازم للنهوض و الجري بالبلاد لأنهم العملة الناذرة و القيمة المضافة الكبرى تحية للوزير المخلص السي العلمي
مثل جهاز التنفس الصناعي مغربي الصنع الذي تم تصديره لجميع الدول والذي ادهش العالم و آثار غيرة اعداء الوحدة الوطنية
اللي ما يفيد يسكت احسن لو إخوانا اكثر من واحد ما يفرق ما بين الشاحن والبطارية فالسيد الوزير تكلم على الشاحن الشارجور اما اليزمي فهو طور البطارية التي لها دور كبير ومردود ضخم طفرة كبيرة في هذا المجال خاصة ان الطلب عليه سيكون كبير جدا حاليا ومستقبلا لجميع دول العالم اما الشارجور الطلب قليل وممكن الاكتفاء الذاتي والتصدير بعض الدول الافريقية لأغير والله الموفق انك تصنع مانحتاجه ولو إبرة فهو جيد جدا
لماذا حجبتم المخترع الحقيقي واضهرتم هذا الكركوز؟
اين اليزمي الذي اخترعه؟!!!!!!!!
غبرتوه؟
اليزمي من كان يجب ان يظهر هذا الاختراع، والى المكلخين الذين ينتقصون من هذا الاختراع, هي تكنولوجيا جديدة للشحن و صاحبها من اباء بطارية الليثيوم، الكل يعلم ان الوقت الطويل للشحن كان عقبة في بيع سيارات كهربائية التي ستعمم في اوروبا،السوق مهولة لها ، اتركوا افواهكم للخبز اذا كنتم لا تفقهون شيئا ، وحدها براءة الاختراع تدخل الفلوس الكحلة الكلاخ
نحيي اليزمي المخترع العبقري الوطني، الذي عرض هذا الاختراع على المغرب
تزامن اظهار هذا الاختراع مع الوفد الاسرائيلي فيا خوفي ان يهدى لهم