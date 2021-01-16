وزير العدل يدشن مقرات للقضاء بإقليم الرشيدية

وزير العدل يدشن مقرات للقضاء بإقليم الرشيدية
صورة: هسبريس
السبت 16 يناير 2021 - 20:03

أشرف محمد بنعبد القادر وزير العدل، بمدينة الرشيدية، على تدشين توسعة وتهيئة المحكمة الابتدائية والمقر الجديد للمديرية الفرعية لوزارة العدل، وذلك بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية والوكيل العام للملك بها.

وبلغت الميزانية المرصودة لتوسعة وتهيئة المحكمة الابتدائية بالرشيدية وبناء مقر المديرية الفرعية أكثر من 31 مليون درهم، وفق معطيات وفرتها المديرية الفرعية لوزارة العدل بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، لهسبريس.

كما أشرف وزير العدل والوفد المرافق له، بمدينة كلميمة، على تدشين مركز القاضي المقيم، وذلك في إطار البرنامج الهادف إلى تعزيز الهياكل القضائية وتقريبها من المواطنين.

وعلى هامش هذه الزيارة، ترأس وزير العدل بالرشيدية حفل تسليم أوسمة ملكية سامية إلى المنعم عليهم من هيئة كتابة الضبط بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وذلك في التفاتة معبرة عن التقدير لما قدموه من خدمات في المرفق، وكذا تقديم المسؤولين الإداريين الجدد واستقبال العدول بمحكمة الاستئناف.

الرشيدية كلميمة محمد بنعبد القادر وزير العدل

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‫تعليقات الزوار

2
  • غيور على واطنه
    السبت 16 يناير 2021 - 20:22

    نحن في حاجة لبناء المعامل والطرق…. ولسنا في حاجة لبناء المحاكم والسجون……)

    14
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  • خالد
    السبت 16 يناير 2021 - 20:23

    ما نريده في هاته الجهة هو طريق سيار او سريع سكك حديدية مستشفيات مطار دولي …….وليس محاكم او سجون إلى متى يتم تهميش هاته الجهة أي جهة درعة تافلالت وسلام

    9
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