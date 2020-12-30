بنعبد القادر يزور الغرفة العبرية بالبيضاء .. وقضاة ينوهون بانفتاح المملكة

قام وزير العدل محمد بنعبد القادر، ظهر اليوم الأربعاء، مرفوقا بعدد من المسؤولين القضائيين، بزيارة إلى المحكمة المدنية بالدار البيضاء، والوقوف على الأشغال التي تتم داخلها، إلى جانب زيارة المكاتب الخاصة بقضاة الغرفة العبرية.

وأقدم بنعبد القادر، الذي كان مرفوقا بالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئيس المحكمة المدنية، على وضع علامة تشويرية أمام المحكمة المذكورة تشير إلى وجود غرفة عبرية تهتم بقضايا المواطنين المغاربة من الديانة اليهودية.

وقال وزير العدل إن هذه الخطوة تبرز الاهتمام الذي توليه وزارته للغرفة العبرية، وذلك بالنظر إلى كونها ترتبط بسياق تاريخي يتمثل في كون الجهاز القضائي العبري شكل منذ عقود جزءا لا يتجزأ من القضاء المغربي.

ولفت الوزير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الانتباه إلى كون القضاء العبري مندمج تمام الاندماج في القضاء المغربي، مشيرا إلى أن هناك “قضاة عبريين يشتغلون في هذه الغرفة، باعتبارهم موظفين تابعين للوزارة، ويشكلون جزءا من بنية هذه المحكمة”.

وكشف المسؤول الحكومي أنه جرى عقب ذلك عقد اجتماع بحضور رئيس محكمة الاستئناف مع القضاة العبريين، وذلك قصد الاستماع إليهم، مشيرا إلى أنهم “عبروا على اعتزازهم بهذا الاهتمام، كما توجهوا بالشكر للملك على عنايته واهتمامه، بما يجعل المغرب بلد انفتاح”.

وأكدت وزارة العدل على لسان بنعبد القادر، خلال هذا الاجتماع، على أنها “ستكون رهن الإشارة لتعزيز هذه الغرفة العبرية، عبر توفير الوسائل التكنولوجية ليشتغل القضاة في ظروف لائقة، وتستقبل المواطنين المغاربة من الديانة اليهودية في ظروف لائقة”، على حد تعبير الوزير.

من جهته، حزوط إسرائيل، القاضي بالغرفة العبرية لدى المحكمة المدنية بالدار البيضاء، عبر عن سعادته بهذه الزيارة التي قام بها وزير العدل، مشيرا إلى أنها مناسبة ليعرف المغاربة أن بلادهم هي الدولة العربية الوحيدة التي تتوفر على غرفة عبرية.

وأوضح القاضي حزوط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب يعد البلد الوحيد الذي يمتاز بهذه الخصوصية، حيث يهتم بالأحوال الشخصية للمواطنين اليهود المغاربة، وهو ما يجسد، بحسبه، كون المملكة هي بلد التسامح والحوار والانفتاح.

وشدد المتحدث على أن القضاة العبريين يعيشون مع المغاربة المسلمين بسلام، معربا عن اعتزازه بكون هذه المناسبة جاءت تزامنا مع اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وهو أمر يدعو إلى الافتخار.

وبمناسبة هذه الزيارة، قام الوفد بقيادة وزير العدل محمد بنعبد القادر بالوقوف على سير الأشغال التي تشهدها المحكمة المدنية بالدار البيضاء، وتقديم ملاحظات حول هذا الورش.