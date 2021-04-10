وزير الفلاحة يشرف على اتفاقيات في تافراوت

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم السبت، على مراسيم توقيع خمس اتفاقيات مشاريع بواحة آيت منصور الواقعة بالنفوذ الترابي لدائرة تافراوت بإقليم تزنيت.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتنفيذ البرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، وتجمع بين وزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوية والاقتصاد الاجتماعي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق 1200 تعاونية جديدة وتأهيل ومواكبة 1919 تعاونية قائمة بذاتها؛ وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تشجيع الشباب في المناطق القروية وتتماشى مع رؤية الجيل الأخضر 2020-2030 بغرض تعزيز وتثمين مكتسبات المغرب الأخضر الذي يضع العنصر البشري في صلب الأولويات.
أما الاتفاقية الثانية، فيجمع تمويلها بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وخمس تعاونيات فلاحية خدماتية ممثلة في مضايق آيت منصور وأفراش وواحة تزكراوت وتواضو وإمي وال.
ويهدف التوقيع ذاته إلى توفير الدعم المالي للتعاونيات المذكورة من طرف الوكالة لتمكينهم من القيام بتنقية عشرة آلاف عش ونخلة على مستوى طول الواحة، وكذا جمع مخلفات عملية التنقية وتدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي أو أعلاف الماشية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة بمعية شركائها لحماية واحة إسي آيت منصور والحد من الحرائق المتكررة والأضرار الناجمة عنها وكذا تثمين الأنشطة الواحية.
وبخصوص الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بتدبير وصيانة التجهيزات السياحية المنجزة بواحة آيت منصور بين شركة التنمية الجهوية والمجلس الجماعي أفلا إغير وتعاونية أوكاس. وتروم تحديد شروط تسيير واستغلال التجهيزات السياحية التي تنجزها شركة التنمية السياحية سوس ماسة.
ويضم المشروع إنجاز ست باحات استراحة ومواقف للسيارات ومرافق صحية وفضاءات للألعاب ومجموعة من قنوات السواقي والصهاريج وعلامات التشوير السياحي وعدة منشآت مرتبطة بالماء والري التقليدي، على أن تتكفل الجماعة والتعاونية بخدمات النظافة والحراسة والتسيير.
أما بالنسبة إلى اتفاقية الشراكة الرابعة، فتهم إحداث تجهيز وتسيير مكتب الإعلام والإرشاد السياحي بمركز تفراوت ببن مجلس جهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لتزنيت والمجلس الجماعي لتفراوت وشركة التنمية الجهوية للسياحة والجمعية السياحية لمنطقة تافراوت.
وتتعلق الاتفاقية الخامسة والأخيرة التي تجمع بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرة الجهوية للفلاحة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لتزنيت، بتمكين هذا الأخير من استعمال بقعة أرضية مساحتها الإجمالية 2600 متر كفضاء متعدد الوظائف للأنشطة التي من شأنها توفير مجال عمل للشباب والمرأة القروية لاحتضان مشاريع مقاولاتية وغيرها من أعمال التنشيط الترابي لفائدة شباب المنطقة.
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية القطاع الفلاحي بفضل مجهوداتها السيد الوزير الذي يسهر على تطوير هذا القطاع
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الكثير لي القطاع
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
بفضل الاستراتيجيات التي يتم تتبعها من طرف وزارة الفلاحة القطاع الفلاحي يشهد تطورا ملحوظ
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير
Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur
الفلاحة من القطاعات الناجحة بفضل حنكة رجل ميداني لا يعرف للراحة سبيلا قطع التراب الوطني طولا وغرضا يدشن ويتفقد المشاريع الفلاحية
كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع
التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها في عهد الوزير أخنوش
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
كل الشكر والتقدير لي وزارة الفلاحة… بفضل السيد الوزير الفلاحة المغربية اليوم تحتل مراتب الأولى على المستوى الدولي
القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر.
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير
نحن فخورين بوزارة الفلاحة دائما متألقة وتعرف تطور ملحوظ و فعلا دايرين كثر من جهدهم باش القطاع الفلاحي يتطور
الفلاحة من القطاعات الحساسة في البلاد وذلك كله بفضل رجل يسير هذا القطاع تسيير مزدهر الا وهو السيد عزيز أخنوش
لا شك ان القطاع الفلاحي عرف طفرة نوعية منذ مجيء السيد الوزير على رأس الوزارة بالنظر للنتائج الايجابية المحققة
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
انا تايبان ليا بعدا غير هاد الوزير للي خدام فين ما حليت شي موقع تانلقاهوم تايهضرو عليه فين هما الوزراء الاخرين
رغم الضروف التي يجتازها المغرب اليوم وزارة الفلاحة قايمة بالواجب شكرا على حسن تدبيرك سيد الرئيس
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
أخنوش رجل كفئ وعملي بين عن كفاءته في مجال الفلاحة حيث أصبح إشعاعها يمتد إلى دول العالم والمواطن العادي يمكنه أن يحس بذلك ومن الواجب أن نعترف له بذلك
استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها
المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع
من حقنا كأمازيغ ان نفتخر بوزير كأخنوش فهو شرف المغاربة في اكثر من مناسبة
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع
شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي بفظل مجموعة من المجهودات
n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
لو كانوا الوزراء المغاربة مثل السيد وزير الفلاحة من حيث الصدق والمعقول والعمل لاصبح المغرب القوة الاولى في جميع المجالات
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش، رجل عملي بامتياز
وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
لو كانوا الوزراء المغاربة مثل السيد وزير الفلاحة من حيث الصدق والمعقول والعمل لاصبح المغرب القوة الاولى اقتصاديا في افريقيا والعالم العربي.
اخنوش يواصل مسار الاصلاح في القطاع الفلاحي و الشعب المغربي واثق من قدراته
وزارة الفلاحة كالعادة تقوم بواجبها ديالها تحياتي لك سيد الوزير دمت متألق
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
وزارة الفلاحة كالعادة تقوم بواجبها ديالها تحياتي لك سيد الوزير دمت متألق
لو كانوا جميع الوزراء الحكومة المغربية مثل عزيز اخنوش فان المغرب لم تصله الازمة كما يقولون بعض الوزراء الحكومةلكي يبرؤون انفسهم اي وزارة تكلمت عنها لوجدوا لك مبرر لهذا يقول الثل المغربي (الله يكثرمن امثال عزيز )
علاش لا تكون الحكومة كاملة مثل سي عزيز. “شكرا السيد الوزير عزيز اخنوش
المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض
أخنوش له تجربة في تتبع المشاريع ومراقبتها، وهذا المشروع سيلقى النجاح لا محالة
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
كل التوفيق والنجاح و السداد لسيد الوزير عزيز أخنوش على مجهودااته الجباارة
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات وزارة الفلاحة
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
تحية عاالية لسيد الوزير عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهدا القطاع
صرااحة السيد الوزير عزيز أخنوش يقوم بواجبه على أكمل وجه، دام لك التألق و النجااح على الدوام
قطاع الفلاحة فالمغرب من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع
عرف قطاع الفلاحة تطورا ملحوظا لكون الوزارة الوصية على هذا القطاع تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة
مشكورة وزارة الفلاحة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين
وزارة الفلاحة من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع
و لا تبخسوا الناس أشيائهم
كونوا موضوعين و لا يحسرن بصركم زوايا خارج الموضوع سواء كان في التعليق او التصويت عليه
نحن جد فخورين بالمستوى الذي وصلت له وزارة الفلاحة عندنا فالمغرب فرغم هاد الأزمة المواطن المغربي ما خاصو حتا خير و لله الحمد
Nous sommes très fiers de cette ministère qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens
Nous sommes très fiers de cette ministère qui a tant donné d initiative et de nombreux succès
Nous vous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort et soutiens Mr Aziz Akhannouch bon courage pour la suite
كلكم أمل و عمل سيدي الوزير دمتم متألقين برافو.نحن جد فخورين بالمستوى الذي وصلت له وزارتكم
نتمنى كل التوفيق لهذه الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر الذي أعطى ثماره و اوصل صيتنا لدول كبرى
نهنأ فريق المولودية الوجدية على فوزه في مباراته علىةضيفه المغرب الرياضي الفاسي وبالتالي كسب 3نقاط مهمة قربته كن المقدمة.منذ مجيئ المدرب الفرنسي كازوني تأملوا معي الحصيلة :خمسة انتصارات وهزيمة وحيدة أي 15 من 18 نقطة ممكنة.برافو.ولأصحاب التطبيل أقول.منيش معاكوم.
باسم الله الرحمان الرحيم ، تحية طيبة للسيد الوزير :عزيز اخنوش ،حقيقة هذا الرجل لا يعرف الا الجدية في العمل والدليل على ذلك المستوى الجيد الذي وصله الطاع الفلاحي على مستوى التدبير والمردودية ، ففي عهده والحمد لله اسواق المغرب تزخر بالمنتوجات الفلاحية بكل اشكالها، اضافة الى صادرات فلاحية مهمة ،. مزيدا من العطاء وبالتوفليق ان شاء الله.