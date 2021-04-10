وزير الفلاحة يشرف على اتفاقيات في تافراوت

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم السبت، على مراسيم توقيع خمس اتفاقيات مشاريع بواحة آيت منصور الواقعة بالنفوذ الترابي لدائرة تافراوت بإقليم تزنيت.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بتنفيذ البرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، وتجمع بين وزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوية والاقتصاد الاجتماعي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق 1200 تعاونية جديدة وتأهيل ومواكبة 1919 تعاونية قائمة بذاتها؛ وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تشجيع الشباب في المناطق القروية وتتماشى مع رؤية الجيل الأخضر 2020-2030 بغرض تعزيز وتثمين مكتسبات المغرب الأخضر الذي يضع العنصر البشري في صلب الأولويات.

أما الاتفاقية الثانية، فيجمع تمويلها بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وخمس تعاونيات فلاحية خدماتية ممثلة في مضايق آيت منصور وأفراش وواحة تزكراوت وتواضو وإمي وال.

ويهدف التوقيع ذاته إلى توفير الدعم المالي للتعاونيات المذكورة من طرف الوكالة لتمكينهم من القيام بتنقية عشرة آلاف عش ونخلة على مستوى طول الواحة، وكذا جمع مخلفات عملية التنقية وتدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي أو أعلاف الماشية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة بمعية شركائها لحماية واحة إسي آيت منصور والحد من الحرائق المتكررة والأضرار الناجمة عنها وكذا تثمين الأنشطة الواحية.

وبخصوص الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بتدبير وصيانة التجهيزات السياحية المنجزة بواحة آيت منصور بين شركة التنمية الجهوية والمجلس الجماعي أفلا إغير وتعاونية أوكاس. وتروم تحديد شروط تسيير واستغلال التجهيزات السياحية التي تنجزها شركة التنمية السياحية سوس ماسة.

ويضم المشروع إنجاز ست باحات استراحة ومواقف للسيارات ومرافق صحية وفضاءات للألعاب ومجموعة من قنوات السواقي والصهاريج وعلامات التشوير السياحي وعدة منشآت مرتبطة بالماء والري التقليدي، على أن تتكفل الجماعة والتعاونية بخدمات النظافة والحراسة والتسيير.

أما بالنسبة إلى اتفاقية الشراكة الرابعة، فتهم إحداث تجهيز وتسيير مكتب الإعلام والإرشاد السياحي بمركز تفراوت ببن مجلس جهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لتزنيت والمجلس الجماعي لتفراوت وشركة التنمية الجهوية للسياحة والجمعية السياحية لمنطقة تافراوت.

وتتعلق الاتفاقية الخامسة والأخيرة التي تجمع بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرة الجهوية للفلاحة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لتزنيت، بتمكين هذا الأخير من استعمال بقعة أرضية مساحتها الإجمالية 2600 متر كفضاء متعدد الوظائف للأنشطة التي من شأنها توفير مجال عمل للشباب والمرأة القروية لاحتضان مشاريع مقاولاتية وغيرها من أعمال التنشيط الترابي لفائدة شباب المنطقة.