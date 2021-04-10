وزير الفلاحة يشرف على اتفاقيات في تافراوت

وزير الفلاحة يشرف على اتفاقيات في تافراوت
صور: هسبريس
السبت 10 أبريل 2021 - 18:26

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم السبت، على مراسيم توقيع خمس اتفاقيات مشاريع بواحة آيت منصور الواقعة بالنفوذ الترابي لدائرة تافراوت بإقليم تزنيت.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بتنفيذ البرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، وتجمع بين وزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوية والاقتصاد الاجتماعي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق 1200 تعاونية جديدة وتأهيل ومواكبة 1919 تعاونية قائمة بذاتها؛ وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تشجيع الشباب في المناطق القروية وتتماشى مع رؤية الجيل الأخضر 2020-2030 بغرض تعزيز وتثمين مكتسبات المغرب الأخضر الذي يضع العنصر البشري في صلب الأولويات.

أما الاتفاقية الثانية، فيجمع تمويلها بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وخمس تعاونيات فلاحية خدماتية ممثلة في مضايق آيت منصور وأفراش وواحة تزكراوت وتواضو وإمي وال.

ويهدف التوقيع ذاته إلى توفير الدعم المالي للتعاونيات المذكورة من طرف الوكالة لتمكينهم من القيام بتنقية عشرة آلاف عش ونخلة على مستوى طول الواحة، وكذا جمع مخلفات عملية التنقية وتدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي أو أعلاف الماشية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة بمعية شركائها لحماية واحة إسي آيت منصور والحد من الحرائق المتكررة والأضرار الناجمة عنها وكذا تثمين الأنشطة الواحية.

وبخصوص الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بتدبير وصيانة التجهيزات السياحية المنجزة بواحة آيت منصور بين شركة التنمية الجهوية والمجلس الجماعي أفلا إغير وتعاونية أوكاس. وتروم تحديد شروط تسيير واستغلال التجهيزات السياحية التي تنجزها شركة التنمية السياحية سوس ماسة.

ويضم المشروع إنجاز ست باحات استراحة ومواقف للسيارات ومرافق صحية وفضاءات للألعاب ومجموعة من قنوات السواقي والصهاريج وعلامات التشوير السياحي وعدة منشآت مرتبطة بالماء والري التقليدي، على أن تتكفل الجماعة والتعاونية بخدمات النظافة والحراسة والتسيير.

أما بالنسبة إلى اتفاقية الشراكة الرابعة، فتهم إحداث تجهيز وتسيير مكتب الإعلام والإرشاد السياحي بمركز تفراوت ببن مجلس جهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لتزنيت والمجلس الجماعي لتفراوت وشركة التنمية الجهوية للسياحة والجمعية السياحية لمنطقة تافراوت.

وتتعلق الاتفاقية الخامسة والأخيرة التي تجمع بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرة الجهوية للفلاحة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لتزنيت، بتمكين هذا الأخير من استعمال بقعة أرضية مساحتها الإجمالية 2600 متر كفضاء متعدد الوظائف للأنشطة التي من شأنها توفير مجال عمل للشباب والمرأة القروية لاحتضان مشاريع مقاولاتية وغيرها من أعمال التنشيط الترابي لفائدة شباب المنطقة.

تشجيع الاستثمار توقيع اتفاقيات عزيز أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

75
  • نجوى
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:44

    مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته

    -10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جمال
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:44

    بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية

    -9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاك
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:45

    السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب

    -7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مريم
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:45

    تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي

    -10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Med
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:45

    المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية القطاع الفلاحي بفضل مجهوداتها السيد الوزير الذي يسهر على تطوير هذا القطاع

    -10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:46

    الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي

    -11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amal
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:46

    السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الكثير لي القطاع

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Medo
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:46

    يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احمد
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:46

    وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Karim
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    بفضل الاستراتيجيات التي يتم تتبعها من طرف وزارة الفلاحة القطاع الفلاحي يشهد تطورا ملحوظ

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ليلى
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي

    -4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كمال
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالصمد
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    الفلاحة من القطاعات الناجحة بفضل حنكة رجل ميداني لا يعرف للراحة سبيلا قطع التراب الوطني طولا وغرضا يدشن ويتفقد المشاريع الفلاحية

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سميرة
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samia
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها في عهد الوزير أخنوش

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Khalid
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Karim
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    كل الشكر والتقدير لي وزارة الفلاحة… بفضل السيد الوزير الفلاحة المغربية اليوم تحتل مراتب الأولى على المستوى الدولي

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حمزة
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:48

    القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mouna
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:48

    مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ahlam
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:48

    Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samir
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:48

    الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Sara
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:48

    الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Walud
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:48

    كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amin
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:48

    نحن فخورين بوزارة الفلاحة دائما متألقة وتعرف تطور ملحوظ و فعلا دايرين كثر من جهدهم باش القطاع الفلاحي يتطور

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وائل
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:48

    الفلاحة من القطاعات الحساسة في البلاد وذلك كله بفضل رجل يسير هذا القطاع تسيير مزدهر الا وهو السيد عزيز أخنوش

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samia
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:49

    لا شك ان القطاع الفلاحي عرف طفرة نوعية منذ مجيء السيد الوزير على رأس الوزارة بالنظر للنتائج الايجابية المحققة 

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غزلان
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:49

    السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ايت القاضي
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:49

    انا تايبان ليا بعدا غير هاد الوزير للي خدام فين ما حليت شي موقع تانلقاهوم تايهضرو عليه فين هما الوزراء الاخرين

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Aicha
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:49

    رغم الضروف التي يجتازها المغرب اليوم وزارة الفلاحة قايمة بالواجب شكرا على حسن تدبيرك سيد الرئيس

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ahmed
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:49

    كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Faty
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:49

    أخنوش رجل كفئ وعملي بين عن كفاءته في مجال الفلاحة حيث أصبح إشعاعها يمتد إلى دول العالم والمواطن العادي يمكنه أن يحس بذلك ومن الواجب أن نعترف له بذلك

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منال سوسي
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:50

    استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hanan
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:50

    المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Warda
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:50

    من حقنا كأمازيغ ان نفتخر بوزير كأخنوش فهو شرف المغاربة في اكثر من مناسبة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Salwa
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:50

    الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Saoufi
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:50

    شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي بفظل مجموعة من المجهودات

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Kltouma
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:50

    n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من تافراوت
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:51

    وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samira
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:51

    لو كانوا الوزراء المغاربة مثل السيد وزير الفلاحة من حيث الصدق والمعقول والعمل لاصبح المغرب القوة الاولى في جميع المجالات

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خالد
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:51

    De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Asma
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:51

    الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش، رجل عملي بامتياز

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Fati
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:51

    وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Siham.
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:51

    لو كانوا الوزراء المغاربة مثل السيد وزير الفلاحة من حيث الصدق والمعقول والعمل لاصبح المغرب القوة الاولى اقتصاديا في افريقيا والعالم العربي.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Lamia
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:52

    اخنوش يواصل مسار الاصلاح في القطاع الفلاحي و الشعب المغربي واثق من قدراته

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hamid
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:52

    وزارة الفلاحة كالعادة تقوم بواجبها ديالها تحياتي لك سيد الوزير دمت متألق

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Wafa
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:52

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hind
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:52

    القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Karim
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:52

    وزارة الفلاحة كالعادة تقوم بواجبها ديالها تحياتي لك سيد الوزير دمت متألق

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hamid
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:52

    لو كانوا جميع الوزراء الحكومة المغربية مثل عزيز اخنوش فان المغرب لم تصله الازمة كما يقولون بعض الوزراء الحكومةلكي يبرؤون انفسهم اي وزارة تكلمت عنها لوجدوا لك مبرر لهذا يقول الثل المغربي (الله يكثرمن امثال عزيز )
    علاش لا تكون الحكومة كاملة مثل سي عزيز. “شكرا السيد الوزير عزيز اخنوش

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mouna
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:53

    المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Dalila
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:53

    أخنوش له تجربة في تتبع المشاريع ومراقبتها، وهذا المشروع سيلقى النجاح لا محالة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Karima
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:53

    الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Sara
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:53

    رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Souad
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:54

    كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samary
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:54

    السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Salma
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:54

    الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Khaoula
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:54

    كل التوفيق والنجاح و السداد لسيد الوزير عزيز أخنوش على مجهودااته الجباارة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Zayna
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:55

    الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات وزارة الفلاحة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ليلى
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:55

    السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:56

    تحية عاالية لسيد الوزير عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهدا القطاع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خالد
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:58

    صرااحة السيد الوزير عزيز أخنوش يقوم بواجبه على أكمل وجه، دام لك التألق و النجااح على الدوام

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mariam
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:05

    قطاع الفلاحة فالمغرب من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Halima
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:06

    عرف قطاع الفلاحة تطورا ملحوظا لكون الوزارة الوصية على هذا القطاع تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Salma
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:06

    مشكورة وزارة الفلاحة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Najla
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:08

    وزارة الفلاحة من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • و لا تبخسوا الناس أشيائهم
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:08

    و لا تبخسوا الناس أشيائهم
    كونوا موضوعين و لا يحسرن بصركم زوايا خارج الموضوع سواء كان في التعليق او التصويت عليه

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Laila
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:08

    نحن جد فخورين بالمستوى الذي وصلت له وزارة الفلاحة عندنا فالمغرب فرغم هاد الأزمة المواطن المغربي ما خاصو حتا خير و لله الحمد

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amine
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:09

    Nous sommes très fiers de cette ministère qui a toujours soutenu et valorisé les citoyens

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Nassim
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:09

    Nous sommes très fiers de cette ministère qui a tant donné d initiative et de nombreux succès

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hamza
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:10

    Nous vous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort et soutiens Mr Aziz Akhannouch bon courage pour la suite

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Youssef
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:10

    كلكم أمل و عمل سيدي الوزير دمتم متألقين برافو.نحن جد فخورين بالمستوى الذي وصلت له وزارتكم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Chouaib
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:11

    نتمنى كل التوفيق لهذه الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر الذي أعطى ثماره و اوصل صيتنا لدول كبرى

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدي
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:21

    نهنأ فريق المولودية الوجدية على فوزه في مباراته علىةضيفه المغرب الرياضي الفاسي وبالتالي كسب 3نقاط مهمة قربته كن المقدمة.منذ مجيئ المدرب الفرنسي كازوني تأملوا معي الحصيلة :خمسة انتصارات وهزيمة وحيدة أي 15 من 18 نقطة ممكنة.برافو.ولأصحاب التطبيل أقول.منيش معاكوم.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحوز
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:21

    باسم الله الرحمان الرحيم ، تحية طيبة للسيد الوزير :عزيز اخنوش ،حقيقة هذا الرجل لا يعرف الا الجدية في العمل والدليل على ذلك المستوى الجيد الذي وصله الطاع الفلاحي على مستوى التدبير والمردودية ، ففي عهده والحمد لله اسواق المغرب تزخر بالمنتوجات الفلاحية بكل اشكالها، اضافة الى صادرات فلاحية مهمة ،. مزيدا من العطاء وبالتوفليق ان شاء الله.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
غرق في شاطئ الجديدة
السبت 10 أبريل 2021 - 19:16

غرق في شاطئ الجديدة

صوت وصورة
جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية
السبت 10 أبريل 2021 - 17:41 3

جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية

صوت وصورة
إقامات مارينا أبي رقراق
الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:13 8

إقامات مارينا أبي رقراق

صوت وصورة
تعزيز البنيات السياحية بتغازوت
الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:09 4

تعزيز البنيات السياحية بتغازوت

صوت وصورة
بوابة إلكترونية للتغطية الصحية
الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:57 2

بوابة إلكترونية للتغطية الصحية

صوت وصورة
مشروع "اسمع صوتي"
الجمعة 9 أبريل 2021 - 18:36 1

مشروع "اسمع صوتي"