وزير خارجية أمريكا الجديد .. "صديق للمغرب" يحمل ملفي الصحراء والأمن

يوجد في فريق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عدد من أصدقاء المغرب، من بينهم أنتوني بلينكن، الذي سيتكلف بحقيبة الخارجية ويكون ممثل الدبلوماسية الأمريكية في العالم، وهو ما سيشكل فرصة للرباط لتحصين كل المكتسبات التاريخية المحققة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أهمها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
ويعتبر بلينكن من السياسيين المخضرمين في فريق الرئيس الأمريكي الجديد وأحد الدبلوماسيين المعروفين بتوجهاتهم المنفتحة والمؤثرة في مسارات السياسة الخارجية لبلاد “العم سام”، بحيث سبق له أن شغل مناصب رفيعة في الجهاز الدبلوماسي الأمريكي.
أنتوني الذي يوصف بأنه أحد المقربين للرئيس المنتخب على مدى سنوات، كان أحد المستشارين الرئيسيين لبايدن عندما كان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ. ولدى تولي باراك أوباما الرئاسة في 2009، شغل بلينكن منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس، ثم نائبا لمستشار الأمن القومي للرئيس، ليصبح في 2014 نائبا لوزير الخارجية (جون كيري).
وخلال اشتغاله نائبا لوزير الخارجية جون كيري، زار أنتوني بلينكن المغرب، وذلك خلال عام 2016، وأكد حينها أن “الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب ضرورية، ليس فقط لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأمن والمناخ، ولكن أيضا للاستفادة من الفرص المتاحة لنا”.
وزاد الدبلوماسي الأمريكي خلال حلوله بالمغرب قائلا: “إننا نقدر تقديرا عاليا قيادة المملكة”. وفيما يتعلق بمكافحة التطرف والإرهاب، أشاد بلينكين بالدور الذي يلعبه المغرب بقيادة الملك محمد السادس في مجموعات العمل الدولية التي تم تشكيلها خلال سنة 2014، معربا عن تقديره للإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات التعليم والنمو الاقتصادي والأمن والمناخ والبيئة.
وقال بلينكين خلال الاجتماع الأمريكي المغربي إن “الشراكة الأمريكية المغربية أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأمن والمناخ”، متوقفا عند التزام الولايات المتحدة بقضية المناخ، بحيث اعتبره “أمرا حاسما لتسريع تنفيذ اتفاق باريس، ومكافحة تغير المناخ، وبناء القدرات، وحشد التمويل ونقل التكنولوجيا”.
وأشاد بلينكين خلال تلك الزيارة بالدور الذي يلعبه المغرب في محاربة التطرف والإرهاب، والذي يشمل المشاركة في التحالف الأمريكي ضد “داعش”، والمشاركة مع هولندا في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية المغربية لتعزيز التسامح الديني والاعتدال في جميع أنحاء المنطقة.
وانتهى السباق الرئاسي في أمريكا بوصول “الديمقراطيين” إلى سدة الحكم بعد جولات “حارقة” أبعدت إدارة ترامب من البيت الأبيض. وبينما يرمم المشهد الأمريكي صفوفه لإعادة ترتيب أوراقه، تنطلق تساؤلات كثيرة حول مستقبل ومعالم السياسة الخارجية الأمريكية في جانبها المتعلق بالمغرب والصحراء.
قال تعالى في كتابه العزيز ( إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ )
توكلنا على الله فهو حسبنا ونعم الوكيل
روحي يا وهران بسلامة بسلامة .كان الله في عون الجزاءر
لا يوجد اصدقاء او أعداء دائمين في السياسة، السياسة تتغير بتغير المصالح
السياسة مجال حصري للمصالح!ليست فضاء حميميا للصداقات!نقوم أحيانا بإسقاط ثقافتنا على ثقافات أخرى عن جهل أو عند قصد تنويمي!السياسة في الثقافة الشرق أوسطية قروسطية وشخصية!السياسة في الغرب مؤسساتية دستورية “ديموقراطية”!الحكم يقتسمه الرئيس،الكونغرس، مجموعات الضغط،المراكز الاقتصادية،المركب الصناعي العسكري!منظومة متعددة الرؤوس!لذلك الصداقة لا تحدث أي اختراق!عائلة كلينتون تقدم أنها صديقة للمغرب!كنا حلفاء ريغن,جورش بوش الثاني!هل حصلنا على شيئ؟ترامب قام بإعلان اعترافه بسيادتنا على أراضينا!هل نحتاج لاعتراف أحد بحقنا الطبيعي؟ماهو الأثر على الأرض؟هل سيتم حل البوليزاريو؟هل الاعتراف حسم القضية أم تركها معلقة ل50سنة أخرى؟إسرائيل وضعت التطبيع في جيبها!أطل نتنياهو بخريطته المبتورة؟هل يريد أن يقول لم أحصل بعد على كل ما أريد؟أم يقول الصحراء هي وطننا البديل؛هي لست لكم سيرا على خطى هيرتزل؟هل الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيتعاملان معنا على أساس صداقة وزير أو حتى رئيس أمريكي تجاهنا؟هل فعلا تفكر الدولة عندنا بمنطق الصداقة؟هل ترامب نسق مع بوتين حفاظا على التوازنات و تجارة السلاح؟ كلمته المفضلة كانت الوظائف
كلهم اصدقاؤنا و المغرب عنده عدو واحد و القنصل لم يكدب
يمكن ان يكون سوء تفاهم مع بعض الدول و لكن المغرب لا يتعايب معها و حتى العدو يهاجمه بالتي هي احسن فحتى المستشار الدي ينعتوننا به بسبب ديانته لم يسبق له ان تكلم عنهم او حرض علهم رغم ان ابنته مديرة لمنظمة معروفة
الفيلم سالا
اغلب من عينهم الرئيس الامريكي بايدن في ادارته يهود من أصل مغربي..
وزيرة المالية- جانيت يلين
نائب مدير المخابرات- ديفيد كوهين
وزير الخارجية – بلينكن
نائب وزير الخارجية- فيكتوريا نولاند
وزير الأمن الداخلي- مايوركاس
رئيس الأركان- كلين
رئيس لجنة المستشارين الاقتصاديين- برنشتاين
مديرة المخابرات الوطنية -أفريل هاينس
فيما يخص الصحراء المغربية
عندي تخوف من الديمقراطيين اصحاب ازدواجية الخطاب والنفاق المعهود و سياسات المستنقع كما سماها دونالد ترامب.
احسن رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية هو دونالد ترامب.
عاشت الصحراء المغربية ابد الآبدين ورغم عن انف الحاقدين.
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
العلاقات الإسرائيلية المغربية هي من تحمي ملف الصحراء المغربية من أعداء وحدة ونمو واستقرار المغرب.