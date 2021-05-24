وزير الخارجية الموريتاني يقوم بزيارة إلى المغرب

يقوم وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، وذلك بعد تأجيل زيارة سابقة كان سيقوم بها نهاية شهر مارس الماضي.
ويلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ظهر اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية بالرباط، بنظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.
وكانت مصادر إعلامية ربطت تأجيل زيارة سابقة لوزير الخارجية الموريتاني برفض المغرب أي وساطة موريتانية للجلوس مع الميليشيات الانفصالية لإيجاد حل لملف الصحراء. لكن مصادر هسبريس أكدت، وقتها، أن تأجيل زيارة كان مرتبطا بتطور الوضعية الوبائية وظهور السلالة الهندية من “كورونا”.
هل سيتطرق وزيرة خارجية المغرب إلى موضوع إعادة بناء الكويرة المغربية؟ ؟؟
المغرب ✋ ممدودة لجميع الاشقاء بما فيها حكام الجزاءر لاننسى الدين والعروبة
النظام الجزائري هو سرطان إفريقياـ يسيره عجزة مصابون بالخرف و الشيخوخة، يتوجس من أي تقارب و تعاون بين دول الإقليم. فعوض التعاون المجالي مع الدول المجاورة يسعى هذا النظام إلى تقسيمها ظنا منه أن هذا هو السبيل الأجدر للتنمية و البقاء في الصدارة. مالي و النيجر التي تحد الجزائر جنوبا هي أفقر دول العالم على الإطلاق و مرتع للإرهابيين بسبب تهاون الجزائر.
موريتانيا تا تخاف بزاف من حكام الجزائر….
هذا الخبر على ضمانتي موريطانيا ستغير موقفها من الصحراء لصالح المغرب وهذه أول بدور هدا التغيير
البارح بينما أتجول في الويب المغاربي لمحت منتدى سنوي يقام في العاصمة نواكشط إسمه منتدى الأواصر للتحاور أنصحكم بقراءة خلاصة هذا المنتدى والتوصيات التي جاءت به فقد كان أغلب المنتدى يتكلم عن العلاقات المغربية الموريطانية وعن البوليزاريو إبحتو عن المقال ستفهمون أكتر
يا معنا يا ضدنا . سلات الهضرة. اسي الوزير المحترة
توضيح هام*: عنصرية الإسلان وتزعتهم الإستعمارية لاجدال فيها… لكن استعمالهم لكلمة “المورو” واستعمال الإخوة في المفرنسين لكلمة “المروك” لا أجد فيها شخصيا أي حرج لأنها تعني شعب “المورو” لأصحاب البشرة الداكنة “les Maures” “el Moros وهو الشعب المغربي_الموريتاني الذي ارعب الإسبان في فتح الأندلس وقهر الأتراك على الحدود الشرفية…
على المغرب و الأشقاء الموريتانيين التعاون بما فيه مصلحة الشعبيين الشقيقين
إن كان يحمل معه جديدا حول موقف بلاده من قضيتنا فمرحبا به وإن كان العكس فهو غير مرغوب به.
ينبغي أن تكون المحادثات صريحة وبناءة، وسحب الاعتراف بالمرتزقة،واعمار مدينةلجزيرة.
علاقات تبقى غامضة ما دامت موريتانيا لم تصرح بموقفها من مغربية الصحراء ومدى خلق تعاون جاد بين جيشها وبين الجيش المغربي لحراسة الحدود ولكبح جماح انفصاليي البوليزاريو
هذه الدويلة فرنسية الصنع التي أنشأها الإستعمار الفرنسي البغيض على حساب أرضنا ، أحتقرها وأكرهها أكثر من الجزائر، لأن العدو الجزائري صريح في عدائه للمغرب، لكن هذه الدويلة الموريتانية مثلها مثل الحرباية تأخذ لون المكان الذي تقف عليه، هذه الدويلة دائما تلعب على الحبلين، ومنافقة جداً ،وليس فيها خير أبداً،
الاشقاء الموريتانيين مرحب بهم دائما في بلدهم المملكه المغربيه.المرجو تبليغ الرئيس ولد الغزواني والشعب الموريتاني تحياتنا الأخوية الصادقة نحبكم في الله .لا داع أن نذكر ان النضام الدكتاتوري المنهار يحاول بكل ما اوتي من خبث ومكر أن يقطع ما أمر الله به أن يوصل بين الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني.فاحذروه.قاتله الله.
موريتانيا تلعب على الحبلين المغرب والجزائر وأخاف أن تسقط بينهم وتصبح ضحية للعبها كما وقع على اسبانيا أصبحت متورطة مع المغرب والجزائر
تصحيح*: كلمة “المورو” التي يستعملها الإسبان و ‘”المروك” التي يستعملها الإخوة الجزائريين المفرنسين تعني الشعب المغربي الموريتاني من أصحاب البشرة الداكنة “El Moros” “Les Maures” الشعب الذي ارعب الإسبان في فتح الأندلس وقهر الأتراك على الحدود الشرفية….
تحية للاشقاء في موريتانيا وندعوهم إلى إصلاح الخطأ التاريخي الذي ارتكبه حكامها في الماضي ضد المغرب بسبب اعترافهم بكيان وهمي إرهابي هدفه تقسيم المغرب وزرع الفتنة في المنطقة المغاربية. مصلحة موريتانيا والمغرب معا في إقامة علاقات متينة مبنية على التعاون في جميع المجالات. أما هدف العصابة الحاكمة في الجزائر فهو تقسيم المغرب وزرع البلبلة وخلق المشاكل بين المغرب ودول أخرى، بدل الاهتمام بالتنمية والتعاون من اجل تقدم ورفاهية شعوب المنطقة المغاربية .