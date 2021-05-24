وزير الخارجية الموريتاني يقوم بزيارة إلى المغرب

يقوم وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية، وذلك بعد تأجيل زيارة سابقة كان سيقوم بها نهاية شهر مارس الماضي.

ويلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ظهر اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية بالرباط، بنظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ.

وكانت مصادر إعلامية ربطت تأجيل زيارة سابقة لوزير الخارجية الموريتاني برفض المغرب أي وساطة موريتانية للجلوس مع الميليشيات الانفصالية لإيجاد حل لملف الصحراء. لكن مصادر هسبريس أكدت، وقتها، أن تأجيل زيارة كان مرتبطا بتطور الوضعية الوبائية وظهور السلالة الهندية من “كورونا”.