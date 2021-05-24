"وست هام" الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النصيري

جدد نادي “وست هام” الإنجليزي لكرة القدم رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت بقميص “الأندلسي” خلال الموسم الكروي الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية، خلال الساعات القليلة الماضية، أن إدارة “وست هام” تضع النصيري على رأس قائمة اللاعبين الذين تسعى للظفر بخدماتهم بداية من “المركاتو” القادم، عقب الفشل في التعاقد معه قبل أشهر بعد أن أعرب “الأسد الأطلسي” عن رغبته بمواصلة المغامرة داخل قلعة الأندلس.

ووفق المصادر نفسها، فإن ديفيد مويس، مدرب “وست هام”، يرغب بالتعاقد مع كل من النصيري، وتامي أبراهام، وإيفان توني، وأودسون إدوارد، بالإضافة إلى آدم أرمسترونغ، وعبد الله سيما، وماركو أرناوتوفيتش.

وتألق النصيري بشكل كبير خلال الموسم الحالي، حيث ضمن لنفسه مكانا بين أبرز هدافي الدوري الإسباني بمجموع 18 هدفا من أصل 38 مباراة لعبها، مساهما بشكل كبير في منافسة فريقه على لقب الدوري إلى غاية الجولات الأخيرة.

من جهته، يبحث إشبيلية عن البديل المناسب للاعب يوسف النصيري بعد أن بات رحيله عن “القلعة الأندلسية” في “المركاتو” المقبل واردا جداً، بالنظر إلى رغبة العديد من الأندية في الاستفادة من خدماته.

وتحرك مونشي، المدير الرياضي لإشبيلية، للبحث عن بديل للدولي المغربي؛ إذ أشارت مصادر إعلامية إسبانية إلى أن الفريق “الأندلسي” يتابع عدة مهاجمين في الدوري الإسباني وخارجه، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل ليوسف النصيري.

وأضافت التقارير نفسها أن إدارة إشبيلية لا تمانع في رحيل النصيري إذا ما توصل النادي بعرض يلبي طموحاته، خاصة وأن المهاجم المغربي بات مطلوبا بقوة في “المركاتو” المقبل.

يشار إلى أن نادي “وست هام” كان قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مهاجم “أسود الأطلس” في الميركاتو الشتوي الماضي بقيمة 40 مليون يورو، غير أن اللاعب فضل تأجيل خروجه من إشبيلية.