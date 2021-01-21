وست هام يتقدم بعرض ثان لنيل خدمات النصيري

تقدم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بعرض جديد لإدارة نادي إشبيلية الإسباني، للاستفادة من خدمات المهاجم المغربي يوسف النصيري، الذي يقدم مستوى جيدا بقميص “الفريق الأندلسي”، وذلك لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي سيباستيان هيلر صوب أياكس الهولندي.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن وست هام يكثف جهوده من أجل الظفر بخدمات “الأسد الأطلسي”، إذ رفعت إدارة النادي الإنجليزي من قيمة العرض المقدم.

وكان “النادي الأندلسي” رفض عرض وست هام الأول لضم النصيري، لكن مسؤولي “الهامرز” لم يرفعوا راية الاستسلام حتى الآن، إذ يُعتبر المهاجم المغربي من بين أهداف المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس، قائد سفينة وست هام.

وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية توصل وست هام إلى اتفاق مع إشبيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، حال رفع النادي الإنجليزي عرضه إلى 40 مليون يورو.

ويعتبر النصيري الهداف الأول في صفوف إشبيلية هذا الموسم، كما أنه ثالث هدافي الدوري الإسباني حتى الآن برصيد تسعة أهداف، بفارق هدفين عن المتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

ويمتد العقد الذي يربط ابن العاصمة العلمية فاس بالنادي الأندلسي إلى غاية صيف سنة 2025، بعد أن وقع في كشوفات الفريق بداية السنة الماضية، قادما إليه من نادي ليغانيس الإسباني.

يشار إلى أن النصيري، صاحب الـ23 سنة، سجل منذ بداية الموسم الكروي الحالي 13 هدفا في كافة البطولات، منها أربعة في دوري أبطال أوروبا.