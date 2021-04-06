وصول أول رحلة تجارية إماراتية إلى تل أبيب

وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، أول رحلة تجارية لطيران “الاتحاد”.

وكان على متن الناقلة الجوية السفير الإماراتي محمد آل خاجة؛ وذلك في إطار اتفاق السلام المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

وكان السفير الإماراتي قد قام، شهر مارس الماضي، بزيارة لإسرائيل قدم خلالها أوراق اعتماده إلى الرئيس رؤبين ريفلين.

وبوصول الدبلوماسي، على متن رحلة اليوم الثلاثاء، فإنه سيبدأ عمله رسميا سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل.