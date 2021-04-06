وصول أول رحلة تجارية إماراتية إلى تل أبيب

وصول أول رحلة تجارية إماراتية إلى تل أبيب
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:28

وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، أول رحلة تجارية لطيران “الاتحاد”.

وكان على متن الناقلة الجوية السفير الإماراتي محمد آل خاجة؛ وذلك في  إطار اتفاق السلام المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

وكان السفير الإماراتي قد قام، شهر مارس الماضي، بزيارة لإسرائيل قدم خلالها أوراق اعتماده إلى الرئيس رؤبين ريفلين.

وبوصول الدبلوماسي، على متن رحلة اليوم الثلاثاء، فإنه سيبدأ عمله رسميا سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل.

إسرائيل اتفاق السلام الإمارات تل أبيب

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‫تعليقات الزوار

2
  • رشيد
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:44

    فيناهوما دوك لي مصدعين لينا راسنا بالشعارات و ينتاقدو دابا الإمارات أولا حادݣين غي مع المغرب

    8
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  • يزيد
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:53

    اللهم احشرهم مع اليهود يا رب العالمين

    -6
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