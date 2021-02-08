وصول الأبطال المحليين

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‫تعليقات الزوار

8
  • dahaoui
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 15:37

    نتمنا من الفريق الوطني(الحرايفية) ياخد درس من هاد الفريق المحلي البطل و يرفع راسنا حتى هو في مباريات دولية أو عالمية . هادو ماكايرحوش الملاير و لعبو بالقلب و النخوة و روح وقتالية و رفعو العلم المغربي

    26
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  • marjane
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 15:40

    هنيءا هنيءا البريمات الابرع لمجبهاش القلم اجبها القدم ، كين لي شبع قرايا او مصور غي الزلاط حدا البرلمان

    13
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  • مقبول
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 15:47

    بطولة لاقيمة لها في ظل غياب كبار القارة..مصر ..نيجريا ..كوت ديفوار..غانا ..السنيغال..تونس..

    -34
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  • Nacer
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 15:49

    هنيئا للمنتخب المغربي الذي إستحق هذا التتويج عن جدارة في هذه الكأس التي تعتبر نوعا ما ضعيفة من حيث جودة المنتخبات المشاركة فيها وذلك ما يُخلف نقص نوعي في المنافسة على الظفر باللقب ؛ أتمنى الإستمرارية في نصقٍ متصاعد بالنسبة للاعبين المحليين من أجل تطعيم المنتخب الوطني للكبار في قادم المنافسات الرياضية

    9
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  • Mohamed fr
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 15:50

    بغض النظر عن الفوز بالكأس الإفريقية الشان، لاحضت نوع من الميزة في الأخلاق والادب والاحترام والأسلوب الجميل الدي يتكلمون به لا من الرئيس المحترم واحييه فوزي لقجع، والإمام حسين عموتة قمة الأخلاق، واللاعبين لم أرى ولو عيب بسيط أو إشارة واضحة على أخلاقهم، وهده ميزة حميدة يتحلون بهدا المغاربة ،شكرا للمنتخب الوطني بهدا الفوز الكبير، وحظ موفق للمنتخب الكبار في منافسات كأس الأمم العربية والإفريقية وإقصائيات كأس العالم قطر 22,ربما الأجندة للمنتخب المغربي مملوءة عن آخرها،

    8
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  • Hassan NY
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 15:53

    اوجه تهاني الحار الى الطاقم التقني والى اعضاء الفريق واللاعبين كما اقدم جزيل الشكر واطيب المتمنيات الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم المعنوي اتجاه النخبة الوطنية تم اشكر السيد فوزي لقجع الذي ساهم في هذا الانجاز القاري تحياتي من اورلاندو فلوريدا

    7
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  • zemmour
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 15:57

    إلى مقبول: ما عليك إلا أن تستدعي الكبار،ونحن مستعدون لمواجهتهم كرويا متى وأين تشاء،صحيح منتخبات الأشقاء،مصر تونس السنغال نيجريا كوت ديفوار،لها وزنها على الصعيد الإفريقي،والمغرب كذلك له نفس الوزن.الدورة المقبلة في الجزائر،وسنحضر هناك من أجل لقب ثالث،يا مقبول المرفوض

    5
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  • وجدي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 16:10

    بطولة لا تعترف بها الفيفا وليس لها أي وزن ولا يشارك فيها المنتخب المصري منذ بدايتها.كم صرف على هذا الفريق من المال العام مقابل الفوز ببطولة تافهة يفوز بها المنتخب الليبي والكونغو.نحن نتابع الكرة الأفريقية والعالمية منذ الثمانينات ولن نسلم بفكرة أننا أبطال أفريقيا.لدينا كأس أفريقيا وحيدة منذ العصور الغابرة .نريد الفوز بالكان الحقيقي وبخاصة الكأس التي فاز بها المنتخب الجزائري الشقيق وهي التي ضمت 24منتخبا أفريقيا وضمت أكبر الأسماء المتألقة أوربيا كصلاح ومحرز وماني ووهبي الخزري وغيرهم .الجزائر أذاقت المر جل المنتخبات القوية حينها كالسنغال ونيجريا ولو لعبت مع المنتخبات العربية الأخرى كمصر وتونس والمغرب لسحقتهم سحقا.نريد منتخبا مغربيا قويا وليس منتخب محلي .

    1
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