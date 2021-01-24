وصول لقاح أسترازينيكا

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تعليقات الزوار1
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01:19
عمالة بنسليمان تمول اقتناء حافلات لدعم التمدرس
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00:33
اللجنة الوطنية للمعدنيين تطالب الوزارة بفتح الحوار
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23:27
إغلاق "ميشليفن وهبري" يبعد ممارسي التزحلق
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22:14
سقوط من سطح منزل ينهي حياة شاب بوزان
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21:04
مناشدة لوزارة الصحة من أجل إنقاذ حياة محام
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درك قصبة تادلة يحجز مخدرات وسيارة رباعية الدفع
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20:16
وزارة التربية تعلق بث الدروس المتلفزة في العطلة
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دخان "مجمر للتدفئة" يخنق ستينيا حتى الموت
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18:27
حادث يسلب حياة مشتغل بورش بناء في جرسيف
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الشيلي تهزم المغرب في بطولة العالم لكرة اليد
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ألسنة النيران تلتهم حافلة للنقل الحضري بمكناس
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16:07
حمد الله يصل إلى السعودية بعد إتمام رحلة العلاج
المرجو التوضيح
واش الدفعة الثانية هذي ؟؟ ام الدفعة الاولى لي وصلات يوم الجمعة لمطار م5??.واذا كانت الدفعة الاولى فين كانت يومين من الوقت؟