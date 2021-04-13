وضعية الوباء تشدد المراقبة عند مداخل إنزكان

بمناسبة شهر رمضان، وبناء على المعطيات الوبائية الجديدة المتسمة بتسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، إضافة إلى ظهور ثلاث حالات من حاملي الفيروس المتحور في إنزكان، قررت اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بعمالة إنزكان آيت ملول إغلاق جميع الأسواق والمحلات التجارية، باستثناء أسواق الجملة الخاصة ببيع الخضر والفواكه والأسماك، وجميع المساجد عند صلاة المغرب، ومنع فتح أي مكان أو قاعة لإقامة الصلاة أو صلاة التراويح.

وفي إطار تفعيل التدابير الاحترازية الخاصة التي تم تحديدها من طرف اللجنة الوطنية لليقظة الصحية بمناسبة حلول شهر رمضان وتوجيهات وزير الداخلية، يجري بإنزكان منع التنقل ليلا طيلة شهر رمضان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، مع الزامية التوفر على رخص التنقل الاستثنائية من طرف المسافرين قبل الولوج إلى المحطة الطرقية لإنزكان.

ومن الإجراءات الأخرى التي قررتها السلطات في إنزكان، تشديد المراقبة الأمنية على مستوى النقاط التي تحددها السلطة المحلية بتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح الجماعية لضمان حركة السير والجولان، ومراقبة مدى احترام المواطنين للإجراءات الاحترازية والتوفر على الرخص المطلوبة، مع المنع الكلي للتجمعات العمومية والزيارات العائلية من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان.

وفي سياق آخر، يستمر منع ولوج الجمهور إلى الملاعب الرياضية، بما في ذلك ملاعب القرب، واحترام التوقيت المحدد لها، مع اعتماد الحجر الصحي التام للأشخاص المصابين بمرض كورونا المتحور وتحديد الأشخاص المخالطين لهم بالسرعة اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية من طرف المصالح الطبية بتنسيق مع السلطة المحلية.

وتدعو اللجنة الإقليمية لليقظة جميع المواطنات والمواطنين إلى الانضباط والاحترام التام لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد تراب العمالة، من قبيل ارتداء الكمامات واستعمال وسائل الوقاية واحترام مسافة التباعد وتفادي التجمعات والالتزام بكل التدابير التي تتخذها السلطات العمومية، من إدارة ترابية ومصالح أمنية وخارجية، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، والاستمرار في الالتزام بها في كل الأماكن بروح وطنية عالية لمواجهة المخاطر المتجددة لوباء كورونا.