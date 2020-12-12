وضوح "موقف ترامب" ينهي التردد في الصحراء‬

وحْدها الولايات المتّحدة القادرة على تغيير موازين القوى في الصّحراء، ومع اعتراف الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربيّة الصّحراء وعزمهِ فتح قنصلية في مدينة الدّاخلة، تكون قضيّة الوحدة التّرابية قد تجاوزت “المنطقة الرّمادية”، واكتسبت “شرعية” جديدة بنيلها “اعترافاً” دولياً وإقليمياً غير مسبوقاً.
ويضع قرار ترامب بتأييد سيادة المغرب على الصّحراء الولايات المتحدة إلى جانب القوى الدّولية التي تساندُ الرباط في هذا النّزاع الذي دام عقوداً، خاصة بعد العملية العسكرية في منطقة الكركرات وإعادة تشغيل المعبر التجاري الوحيد الفاصل بين المغرب وموريتانيا.
ويحملُ القرار الرّئاسي الأمريكي بين طيّاته دلالات متعدّدة، حيث سيحوّل نزاع الصّحراء من ملفّ يتم تبنّيه بشكلٍ دوري داخل ردهات مجلس الأمن الدّولي إلى قضيّة داخلية تخصّ المغرب فقط؛ وهو المعطى الذي يخدم الوحدة التّرابية، مع استمرار تهميش حضور الانفصاليين في المنتظم الدّولي.
وستكون الدّبلوماسية المغربية أمام امتحان “الحفاظ” على مشروعية القرار الأمريكي، خاصّة في ظلّ ضبابية “المشهد الدّاخلي في الولايات المتحدة، وفي ظلّ تشبّث كلّ طرف بموقفه حيال نتائج الرّئاسة الأمريكية، التي أعطت الفوز للدّيمقراطي جو بايدن”.
وللأمريكيين وزنٌ كبير في رسم معالم الحلّ السّياسي في الصّحراء، وعلى مدى أزيد من 28 سنة، حاولت بعثة المينورسو وعدد من مبعوثي الأمم المتحدة إلى الصحراء التوسط لإيجاد حل لهذا النزاع طويل الأمد، والذي يؤثر على العلاقات المغربية الجزائرية؛ في حين تركت موريتانيا النزاع جانباً، واستمرت جبهة البوليساريو في محاربة المغرب”.
ومع غياب “مبعوث” أممي خاص إلى الصّحراء وراهنية الموقف الأمريكي بخصوص الوحدة التّرابية للمملكة، يدخل مخطّط “الانفصال” إلى النّفق المسدود، بحيث ستبسط المملكة سيادتها القانونية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بإرساء مشاريع تنموية جديدة تؤهّل العنصر البشري وتخلق الثّروة.
ومعروف أن موقف الإدارة الأمريكية من النزاع في الصحراء كان تشبوهُ ضبابية، خاصة في ظلّ وجود مستشارين لهم أفكار معادية للمغرب؛ كالمستشار الأمني السّابق الأمريكي جون بولتون، الذي كان سفيراً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة من 2005 إلى 2006، وهو معروف بحرصهِ على تقليص حجم “بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام”.
وعلى الرّغم من أن موقف الولايات المتحدة من الاستفتاء في الصحراء كان مبهماً، فإنّ الإدارة الأمريكية دعمت مسار الحكم الذاتي المغربي في ظل حكم أوباما؛ بالإشارة إلى أنه “خيار ممكن”، وهو “جدي وواقعي وموثوق به”. لكن الولايات المتحدة لم تستبعد إجراء استفتاء أيضًا.
المطلوب من المغرب الآن هو عدم التسرع في الدخول مع إسرائيل في علاقات مفتوحة و الاكتفاء فقط لحد الآن والايام القادمة بحسن النوايا فيما يخص العلاقات.
يجب اولا ان نرى القنصلية تفتح في الداخلة و يجب أيضا على المغرب ان يستدرج اسراءيل الاعتراف الصريح بمغريية الصحراء و فتح قنصلية في العيون او الداخلة. بعدها نحن جاهزون للقبول بفتح العلاقات. المسألة فيها مصالح المغرب اولا وقبل كل شيء.
ابتداء من هذا القرار يحق للمغرب قصف الانفصليين على طول الجدار الفاصلبدون تردد
اريد شرحا من السادة الاساتدة او دوي الاختصاص ان يؤكدوا او ينفوا لما تدخل امريكا الحرب في هده المرحلة الانتقالية او تعرضت لعدوان هل تلغى نتائج الانتخابات لان البلد في حالة حرب او ان تسليم السلطة يكون في موعده.
الصحراء مغربية بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة حولها ومنذ القدم لكن التأكيد الأمريكي يعطينا الحق في طرد المونرسو لأن وجودها كعدمه ولأنها لم تقم بواجبها ابدا. وبناء جدار فاصل بيننا كمثل سور الصين العظيم على طول الحدود المغربية الجزائرية حتى الحدود الموريتانية جنوبا وقضي الأمر.
بصراحة حكام الجزائر ضيعو شعبهم و ضيعونا حتا حنا معاهم ما زادو لقدام ما خلاونا نزيدو هادي ازيد من 46 عام إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء إنتصار للمغرب أحب من احب و كره من كره . أما أشقائنا في الجزائر باركا ما يوهموكم بشي حاجة سميتها مساندة الشعوب في تقرير المصير دبا لا مصير إلا مصيركم
المغاربة بجميع أطيافهم في سبيل قضيتنا الوطنية رقم ١
و اليوم حين قرر المغاربة اليهود الوقوف مع المغاربة المسلمين لأجل هذه القضية التي طالت كثيرا اقتربنا كثيرا من الحل النهائي للقضية
الان الدور على فرنسا وإسبانيا بإغلاق تمثيلية البوليزاريو لديها لانها تفعل ذلك للضغط على المغرب في تحقيق مكاسب اقتصادية يجب ان يسحبا اعترافهما بالكيان الوهمي جملة وتفصيلا وفتح قنصليات بالصحراء وبعده يجب طرد المرتزقة من الاتحاد الأفريقي وبذلك يقبر مشروع الجزائر التوسعي هذا في الصحراء وتقبر معه دميتها البوليزاريو
دونالد ترامب وقف مع الحق وهذا ما يحسب له والحق ينتصر دائما وأبدا وشكرا له على هذا الموقف النبيل.
في اخر المطاف جميع او اغلب الدول عربية ستطبع مع إسرائيل لإن طول أمد القضية الفلسطينية و التطورات الدولية في السياسات الدولية و المصالح لكل دولة . المغرب ملقاش الخير في جرانه (الجزائر و موريتانيا)و البعض الاخر من العرب يدعون الحياد خوفا من الجزائر . الحياد بين دولة قوة إقليمية واقتصادية و عصابات البوليساريو.( تونس مصر….)اي الحياد السلبي.
قرار الرئيس دونالد ترامب بمغربية الصحراء المغربية لم يات من فراغ .. قباءل الصحراء كانت تبايع سلاطين المغرب ..والبيعة هي الولاء وحماية القبائل من طرف المغرب ..احتلت اسبانيا الصحراء . دخلت عدة قبائل صحراوية الى المغرب ، تسكن فيه إلى الأن..ايدت محكمة لاهاي البيعة واسترجع المغرب الصحراء من اسبانيا بداية السبعينات ..آنذاك قام بومدين والقذافي بخلق جمهورية وهمية في تندوف بخليط من الافارقة وبالبترودولار .. بل قامت حرب شاركت فيها حتى الجزاءر ( أمغالا ) .. وتدخلت الامم المتحدة.. وطرح الاستفتاء ..لكن استحال تطبيقه لانتشار عدة قباءل في داخل المغرب وفي الصحراء المغربية وفي تندوف ..وقدم المغرب الحكم الذاتي كمبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء ..ايدته عدة دول ..اذن قرار صاءب ومنصف..وعن علاقة المغرب مع إسرائيل في نزولا عن أزيد من مليون اسراءلي مغربي يعيشون في إسرائيل..مستعدون للإستثمار بشراكة مع رجال أعمال امريكان في الصحراء المغربية..وخلاصة القول على حكام الجزائر العسكر أن يقبلوا وبسرعة الحكم الذاتي، ويتركوا الصحراويين المحتجزين في تندوف لدخول المغرب وينتهي المشكل ..لا غالب ولا مغلوب …
اتساءل احيانا..
هل هذا كان سيقع لو أن هيلاري كلنتون هي من فازت بالانتخابات الامريكية..؟؟؟
انا شخصيا احترم الزعماء الذين لا ينافقون…وإن كنت ضد شخصياتهم.
وهذا حال ترامب.
رجل لا يؤمن إلا بعقلية الاعمال…عقلية الربح و الخسارة.
ترامب ادرك سريعا ان مسألة الصحراء مجرد بالون رديء تم النفخ فيه بشكل مبالغ و اعطي له اكبر من حجمه…فقام بالعمل الصحيح.
الآن على مجلس الأمن ان يقرر هل يريد لهذا النزاع المفتعل ان ينتهي حالاً ام يريد ان يطيله لكي تتغدى منه بعض الاطراف الفاقدة للحس الإنساني..فمنهم من يبيع الاسلحة و منهم من يتلقى الرشاوى و منهم من يعيش في بقاع العالم كالملوك و منهم من يسرق اموال شعبه ليمول كل ذلك.
ويبقى بعض الصحراويين المساكين المحتجزين و المدطهضين في مخيمات العار لا حقوق اساسية لهم و لا مستقبل..يتاجر بهم اللصوص و المرتزقة و قطاع الطرق و الدول الاستغلالية.
سنرى الآن كيف سيرغم مجلس الأمن الحزائر على احصاء سكان مخيمات الاحتجاز و كيف سترغم على دخول المنظمات الدولية للقيام بماهمها الانسانية..فالخطوة المقبلة بالتاكيد ستكون المزيد من تعرية عورة النظام الجزائري المجرم امام المنتظم الدولي.
قرار أمريكي وليس ترامبي. ستبقى أمريكا في موقفها إلى أن يرث الله الأرض و من عليها. فقط الجهلاء من لايزالوا في أوهامهم. اللعبة إنتهت و المسمار دك في نعش الأعداء و عملائهم
أنا أحب هذا الرجل… كنت أتمنى لو استمر ترامب رئيسا للولايات المتحدة لحققنا ما لم نحققه على مدى عقود… أتمنى كل الازدهار لهذه الدول التي وقعت هذه الاتفاقات من أجل السلم والسلام والاستقرار… شكرا لملكنا، كنا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر…
كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله اليهود وما أدراك ما اليهود قتلوا الأنبياء وحاربوا محمد صلى الله عليه وسلم لكن ستعلمون نبأه بعد حين إذا استعزت بالبشر فعزته ستموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت هذا الذي تستعز به في الدنيا غدا سيأتي عاريا حافيا إلا الحساب إذا إلى أين تذهبون
شكرا أمريكا، فعلا هي القادرة على تغيير موازين القوى. فعلت أمريكا ما لا يستطع فعله معظم الدول العربية…
صدقوني أن صرحتكم بأني كنت أتساءل لماذا المغرب لم يقبل بهذه المعادلة، التطبيع مع إسرائيل مقابل الاعتراف ولربما تصفية نزاع الصحراء؟ قلت في نفسي أن الدبلوماسية المغربية تحسن التعامل مع العديد من الملفات وكيف إدارتها لصالحنا، وتأكد لي أن المغرب لن يهدر هذه الفرصة وانما يسعى لكسب مزيد من الامتيازات لصالحه، وقد حصل ذلك لأنه إضافة إلى الاعتراف بالصحراء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وليس إسرائيل، استطاع الحصول على صفقة سلاح قوية التي لم تحصل عليها الدول الاخرى السابقة للتطبيع مع إسرائيل، لماذا؟
لأن المغرب درس الملف جيدا ومهد لهذه الخطوة باتفاق التعاون العسكري مع واشنطن، ثم قضية الكركرات،
والحاصل شكرا لجلالة الملك محمد السادس، والدبلوماسية المغربية، ومبروك لنا هذا الانتصار.
ونسأل الله تعالى المزيد من فضله وجوده وكرمه.
Salam . les polisarios sont des terroristes de Tindouf financés par l Algérie donc c est leur fin .
نحن مع القضية الفلسطينية قلب و قالب ، لكن قضية الصحراء المغرببة هي قضيتنا الاولى ، فلسطين كنا ندعمهم سياسيا و ماليا في مقابل الضبابية و الحياد السلبي من جانب السلطات الفلسطينة من قضيتنا الوطنية ، الايام ارتنا انه لا ثقة في العرب من الخليج الى حديقة الحيوانات التي بين تونس و المغرب ، انا كمواطن عادي من دافعي الضرائب اثمن هده الخطوة و اتمنى من وزارة الخارجية تحت قيادة جلالة الملك ان تنزل بثقلها على اللوبي الفرنسي للقيام بخطوة مماثلة كالتي قام بها ترامب لان فرنسا حليف للمغرب و لها مصالح اقتصادية ايظا ، كدالك استعمال الملفات المشتركة للضغط على اسبانيا و ايظا زيارة جلالة الملك لموريطانيا يجب ان تطرح مشاريع استثمارية و اتفاقيات اقتصادية و كدالك عسكرية للدفاع المشترك ، لان الشعب الموريطاني مع مغربية الصحراء ، اما السلطات فهي فقط خائفة من بطش حديقة الحيوانات و مرتزقتهم، هدا سيؤدي الى تختيم زيارة الملك باعتراف هده الاخيرة بمغربية الصحراء … #المغرب_اولا
عاشت المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة الويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته شعارنا الله الوطن الملك ،بمجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله والدبلوماسية النظيفة ،جائت الضربة القاضية ضربة معلم الله على ضربة اسعدت الشعب المغربي من طنجة حتى الكويرة، وتركت الأعداء ينبحون كالكلاب المسعورة انا فرحان الويل للعدو مني ومن الشعب المغربي، ونحن مع جميع الدول الصديقة والشقيقة في السراء والضراء وبالأخص الشعب الفلسطيني إلى أن يتحرر كما قررنا صحرائنا من الإستعمار الإسباني ،والعلاقات العربية مع أسرائيل سوف تسهل الحل لفلسطين وعاصمتها القدس الشريف بدل التعصب من الطرفين والأرواح تزهق وهي غالية ويعيشون في سلام تام وامان،اثنين وسبعون سنة من الحرب ولا حل للمشكلة هذا حرام ،الحمد لله العقلية تغيرت السلام هو الحل
On admet qu'il n'y a pas d'action sans réaction. Ceux qui ont des doutes sur la marocanité du Sahara idem pour Sebta Melilla et une partie de l'ouest du territoire algérien, n'ont qu'à revoir ce qu'a été le territoire de l'Empire marocain au temps des anciennes dynasties idrissides ,almoravides, almohades et saadiens. point final.
الى الذين يتسائلون هل سيستمر بايدن في دعم هذا الموقف القوي من ترامب؟السياسة الخارجية الامريكية المهمة المشمولة بقرار رئاسي رسمي و خاصة اسرائيل و إيران لا تتغير بتغير الرؤساء و ملف الصحراء المغربية لن يخرج عن هذه القاعدة خصوصا و ان المغرب اعاد العلاقات مع اسرائيل و الوزن الثقيل للاسرائيليين و اليهود المغاربة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية.بايد إن شاء الله سيعلن البوزبال جماعة ارهابية و تذكروا كلامي مستقبلا.
الذي يخشاه ذوي العقول هي أن يكون هذا الاعتراف بالصحراء المغربية مجرد وهم من رئيس راحل بعد شهر.. لكي ينهي حكمه بهدية لم تكن تحلم بها إسرائيل تطبيع كامل من النظام المغربي معها.. ثم يأتي بايدن وحزبه يعيد وضع الصحراء كما كان
هنيئا للمغرب صحرائه وهنيئا للجزائر مخيمات تندوف ونقول لاخواننا الجزائريين البوليزاريو امانة في اعناقكم تهلاو فيهم مزيان وعلفوهم مزيان وبما انكم دولة بدون رئيس قضيو الغرض بغالي فهو رئيس بدون دولة راه غادي يبقا فيه الحال مسكين.
حقيقة أن MINURSO منذ 1991 لحد الآن لم تحل مشكل الصحراء المنوط بها ، والذي وضعت من أجله في المنطقة، ألا و هو تنظيم إستفتاء بالمنطقة. فهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة لم تنجح في مهمتها ، زيادة على ذلك، ترصد لها أموال بملايين الدولارات ( 700 453 60 $ هذه السنة).
اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء شيء مرغوب فيه و له ثقله السياسي و الدبلوماسي الدوليين، لكن لا بد من تفعيل ميثاق الأمم المتحدة و إعطاء ملف الصحراء مسار آخر يتماشى و المعطيات الدولية الجديدة.
تحريك الديبلوماسية المغربية على الصعيد القاري أولا و بعدها الدولي للدفع بهذا الملف لصالحنا من الأولويات الحالية.
وفينكم أصحاب الصناديل وفين جارة السوء ، لم نرى أي تنديد من الجهات الرسمية ولا إستدعاء للسفير أمريكي
،القضية حماضت عندكم من هنا تعرفوا مكانتكم في المجتمع الدولي أنتم عبارة عن محلبة، لم تنفعكم لا رشوة ولا هم يحزنون ،الحق حق بقى ليكم القضية الفلسطينية باش ديرو السكاتة للشعب المحتاج وشكرا ترامب
معاكسة الجزائر لوحدة المغرب الترابية لم تكن بوما شانا يهم شعب الجزائر البسيط. عاشرت اعدادا من الناس و لم المس منهم الا ودا لبلدنا. اسفا على متاهة تبناها عسكرهم لتغطية فساد و استغلال لثروات البلد.
علينا في تعاليقنا ان نظهر كل الود للشعب الجزائري و نفرق بينه و بين طغاة يحكمونه
أظن انك جزائري مهما استنكرت.ولا توهموا أنفسكم. الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي جنوب افريقيا وليست هي الجزائر . إنما دولة لا يستطيع الرءيس أن يتخذ أي قرار إلا بمباركة ألاغلبية من الكونكريس. ثقفوا أنفسكم شوي.