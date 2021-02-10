وعود تشغيل تضع شابة في قبضة أمن بني ملال

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، الثلاثاء، على النيابة العامة المختصة، امرأة تبلغ من العمر 25 سنة؛ وذلك بعد الاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وأوضحت مصادر هسبريس أن توقيف المشتبه فيها جاء على خلفية تعريضها للعشرات من الضحايا للنصب والاحتيال في مبالغ مالية متفاوتة القيمة، بعدما وعدتهم بتشغيلهم في شركة متخصصة في أعمال النظافة والحراسة والطبخ بأحد المستشفيات المحلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية المذكورة أسفرت عن العثور بحوزة الموقوفة على مجموعة من الوثائق الإدارية ونسخ من بطائق تعريفية في اسم الغير.

ووضعت المصالح الأمنية المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين معها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.