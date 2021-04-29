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تعليقات الزوار5
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وسوف وسوف وسوف ننجح وننساكم كما نسيناكم خلال الخمس سنوات الماضية
الشعب المغربي لن يشارك في الانتخابات هذه السنة، سيفرض على نفسه حجرا صحيا يوم الاقتراع من الساعة السابعة صباحا الى السابعة ليلا ان كان حقا شعبا حرا
الصورة احسن من اي تعليق. وفقك الله. ما أكثر السوفيات بدون …..
بالله عليكم كيف نصدق الاحزاب و السياسيين و نحن نعرف انهم لم و لن يحكمون !! يلعبون مسرحية و عندما نصوت في الانتخابات نشاركهم اللعب في المسرحية و عندما الاعلام يتهمهم بالفساد وووووو نسخط على الاحزاب و السياسيين وكل ما يأتي منهم نعلم انهم لا يحكمون و غير مسؤولين عن فقرنا و مشاكلنا الاقتصادية و الاخلاقية والامنية ووووو مع ذالك نتهمهم و نشتمهم و نكرههم وووو نحن شعب مريض مرض انفصام الشخصية schizophrène
في هذا البلد ليس هناك عملية انتخابية حسب المعايير المعمول بها في الديمقراطيات والقانون الدولي فهناك مسرحيات ينظمها المخزن لتعيين من يرافقه حسب الظروف الاقليمية والدولية بحيث تبقى المخزن كل السلط في اطار منظومة شمولية على الصعيد المحلي والوطني وذلك مقابل الريع واللامسائلة وهذه العملية تعتبر من اكبر الاهانات الكثيرة والمختلفة التي تعرض لها هذا الشعب عبر تاريخيه الحديث !! مما خلق موسسات ضعيفة تفشت معها الفوضى والتسيب واللاعقاب !!!