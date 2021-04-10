"وعود" تعلق إضراب معطلين في مدينة فاس

أعلن فرع فاس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عضوان بالجمعية، منذ 27 يوما، بمعتصم الجمعية أمام مقر مقاطعة سيدي إبراهيم بفاس؛ وذلك “بعد تقديم مجموعة من الوعود والإجابات بخصوص مطالب الجمعية”.

ووفقا لما أكده بلاغ صادر، اليوم السبت، عن فرع فاس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، توصلت به هسبريس، فإن الجمعية المعنية، التي يخوض عدد من أعضائها اعتصاما مفتوحا مرفوقا بالمبيت الليلي أمام المقاطعة المذكورة، قررت تعليق إضراب عضويها عن الطعام “بعد سلسلة من الحوارات مع مختلف المسؤولين والمتدخلين المعنيين بملف التشغيل بجهة فاس مكناس، بوساطة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس”.

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم من خلال هذه الحوارات “تقديم مجموعة من الوعود والإجابات بخصوص المطالب المتضمنة بالمذكرة المطلبية”، مبرزا أنه تقرر تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام انطلاقا من الساعة الرابعة من مساء السبت مع استمرار الاعتصام المفتوح المرفوق بالمبيت الليلي أمام مقاطعة سيدي إبراهيم بفاس إلى غاية الأجرأة العملية للوعود”.

وأوضح فرع فاس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أنه “سيتم التفصيل في تطورات ومستجدات المعركة النضالية، بعد اللقاء المزمع عقده يوم الاثنين بمقر ولاية جهة فاس مكناس”.