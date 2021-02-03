وفاة أربعة عسكريين جراء انفجار غرب تونس

وفاة أربعة عسكريين جراء انفجار غرب تونس
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 14:50

قال مصدر بوزارة الدفاع التونسية إن أربعة عسكريين توفوا، اليوم الأربعاء، جراء انفجار هز جبل المغيلة غرب البلاد.

وأوضح محمد زكري، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الانفجار وقع بعبوة ناسفة تقليدية الصنع أثناء مرور عربة عسكرية، خلال عملية تعقب عناصر إرهابية في المنطقة الواقعة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.

وأوضح زكري: “استشهد العسكريون، حيث كانت إصاباتهم بليغة جراء الانفجار”.

يذكر أن الجبل منطقة عسكرية مغلقة.

ويفرض الجيش مناطق عسكرية مغلقة في الجبل، وفي مناطق أخرى غرب البلاد وفي الجنوب.

وتسبب مسلحون يتحصنون في جبل المغيلة في مقتل وجرح العشرات من العسكريين في كمائن وتفجيرات لعبوات، منذ تصاعد العمليات الإرهابية بعد 2011. كما نفذوا عمليات سطو على منازل واختطاف وذبح لمواطنين، لاتهامهم بالتخابر مع الجيش.

انفجار تونس عملية إرهابية وفاة أربعة عسكريين

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‫تعليقات الزوار

7
  • Mohamed
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 15:08

    عجيب وغريب،داءما المشاكل تقع مع الحدود الجزاءرية،سواء تونس،مالي،ليبيا،نيجر ،موريتانيا،او المغرب،في الجنوب بطبيعة الحال،على الحدود مع الصحراء المغربية.

    19
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  • بوعزة
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 15:14

    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته والهم دويهم الصبر والسلوان

    9
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  • marwa
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 15:35

    لا بد انها عسكر الجزائر التي تريد إثارة الفتنة في المنطقة تشبه شيطان إيران

    15
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  • amedsaid1
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 15:42

    عندما ترى ان طرطاق ونزار وغيرهم اطلق سراحهم وهم من صنع الارهاب وتونس ترتمي في احضان جارتها فمادا تنتضر اللهم احفض تونس بلد لايستحق ان يصيبه مطروخ

    13
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  • ça sent les caporaux
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 15:51

    الرئس التونسي السابق اتهم بشكل مباشر النظام الجزائري بالسعي لوأد الثورة التونسية خشية انتقالها الى الجزائر. و اضطرت الخارجية التونسية للتعليق على يصريح المرزوقي.
    النظام الجزائري يقتات من التوتر و يريد اقناع الشعب الجزائري بان الثورة لا تاتي الا بالمصائب
    هل من الصدفة ان يلاحق الامن التونسي “الارهابيين” الى غاية الحدود حيث يلجأ هؤلاء الى الجزائر مطمئنين؟
    ماذا يفعل رجال المخابرات الجزائريون في تونس؟
    هل من المعقول ان نصدق ان المخابرات الجزائرية التي تعلم بطيران ناموسة لا تعرف تحركات الارهابيين؟
    لماذا رفضت الجزائر مساعدة دول في مسرحية تكنتورين؟
    لماذا حرصت على موت الاجانب الذين لاحظوا اشياء مشبوهة؟

    8
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  • المصطفى
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 15:52

    إنا لله وإنا إليه راجعون.رحم الله شهداء الوطن التونسي وحفظ الله بلادنا الشريفة من شر الخلق

    7
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  • تونس بين المطرقة والسندان
    الأربعاء 3 فبراير 2021 - 15:54

    عسكر الجزائر يهدد امن واستقرار تونس بصفة خاصة وامن واستقرار شمال افريقيا برمتها…

    7
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