وفاة أربعة عسكريين جراء انفجار غرب تونس

قال مصدر بوزارة الدفاع التونسية إن أربعة عسكريين توفوا، اليوم الأربعاء، جراء انفجار هز جبل المغيلة غرب البلاد.

وأوضح محمد زكري، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الانفجار وقع بعبوة ناسفة تقليدية الصنع أثناء مرور عربة عسكرية، خلال عملية تعقب عناصر إرهابية في المنطقة الواقعة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.

وأوضح زكري: “استشهد العسكريون، حيث كانت إصاباتهم بليغة جراء الانفجار”.

يذكر أن الجبل منطقة عسكرية مغلقة.

ويفرض الجيش مناطق عسكرية مغلقة في الجبل، وفي مناطق أخرى غرب البلاد وفي الجنوب.

وتسبب مسلحون يتحصنون في جبل المغيلة في مقتل وجرح العشرات من العسكريين في كمائن وتفجيرات لعبوات، منذ تصاعد العمليات الإرهابية بعد 2011. كما نفذوا عمليات سطو على منازل واختطاف وذبح لمواطنين، لاتهامهم بالتخابر مع الجيش.