أعلن قصر بكينغهام، اليوم، عن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء في بيان صادر عن القصر: “تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة”.

وأضاف أن الأمير فيليب الذي نُقل إلى المستشفى مؤخرا، توفي بسلام “هذا الصباح في قلعة وندسور”.