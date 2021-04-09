وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:11

أعلن قصر بكينغهام، اليوم، عن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء في بيان صادر عن القصر: “تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة”.

وأضاف أن الأمير فيليب الذي نُقل إلى المستشفى مؤخرا، توفي بسلام “هذا الصباح في قلعة وندسور”.

إليزابيث الثانية الأمير فيليب الملكة وفاة

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‫تعليقات الزوار

12
  • Midnight Raven
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:16

    May your soul rest in peace….

    1
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  • القاسمي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:22

    كل شيئ هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون..
    لقد أفضى إلى ماقدم

    47
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  • شريف
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:25

    حلمت البارحة بأنني كنت في المملكة المتحدة ووقفت عند جسر البرج في لندن ورأيت الملكة إيليزابيت والأمير فيليب راكبات في قارب ويودعان الشعب البريطاني.

    3
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  • متابع
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:25

    الدوام لله الموت لا يعرف لا امير ولا ملك ولا فقير الموت عبرة لمن يعتبر

    32
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  • خالد الداخلة
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:40

    إنا لله و إنا إليه راجعون. اللهم ارحمه و اغفر له و أدخله فسيح جناتك.

    -15
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  • aminé
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:43

    الله يرحمك يا روح…………………………

    -14
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  • لا محالة
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:45

    لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الخساب (قرآن كريم)

    12
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  • مانشستر سيتي
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:48

    كان رجل لا مثيل له، مسيرته حافلة بالإنجازات، رحمه الله تعالى وبركاته

    -9
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  • عبدالله
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:50

    As Moroccan citizen , I share the pain with the family of the kingdom of England and with all the British people. God will be with you all and my condolences to every one. God bless England.

    -1
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  • Démocrate
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 13:04

    نوعان من البشر سيتنازعان كالعادة بعبارات ؛
    الله يرحمه ..
    لا تجوز الرحمة على الكفار..
    هيا انطلقوا هههههه

    0
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  • تيمحضيت
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 13:04

    never hird of kingdom of england you would have said the united kingdom of great britain and northern irland

    0
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  • حكيم
    الجمعة 9 أبريل 2021 - 13:06

    الرجل أفضى إلى ربه المهم لا يجوز الترحم على غير المسلم فا الإسلام هو الدين الوحيد الدى فيه التوحيد أم المسيحية فهم يجعلون المسيح ابن الله وهد هو الشرك الدى لا يغفر ه الله

    0
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