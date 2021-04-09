وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية
هسبريس من الرباط
الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:11
أعلن قصر بكينغهام، اليوم، عن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.
وجاء في بيان صادر عن القصر: “تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة”.
وأضاف أن الأمير فيليب الذي نُقل إلى المستشفى مؤخرا، توفي بسلام “هذا الصباح في قلعة وندسور”.
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May your soul rest in peace….
كل شيئ هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون..
لقد أفضى إلى ماقدم
حلمت البارحة بأنني كنت في المملكة المتحدة ووقفت عند جسر البرج في لندن ورأيت الملكة إيليزابيت والأمير فيليب راكبات في قارب ويودعان الشعب البريطاني.
الدوام لله الموت لا يعرف لا امير ولا ملك ولا فقير الموت عبرة لمن يعتبر
إنا لله و إنا إليه راجعون. اللهم ارحمه و اغفر له و أدخله فسيح جناتك.
الله يرحمك يا روح…………………………
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الخساب (قرآن كريم)
كان رجل لا مثيل له، مسيرته حافلة بالإنجازات، رحمه الله تعالى وبركاته
As Moroccan citizen , I share the pain with the family of the kingdom of England and with all the British people. God will be with you all and my condolences to every one. God bless England.
نوعان من البشر سيتنازعان كالعادة بعبارات ؛
الله يرحمه ..
لا تجوز الرحمة على الكفار..
هيا انطلقوا هههههه
never hird of kingdom of england you would have said the united kingdom of great britain and northern irland
الرجل أفضى إلى ربه المهم لا يجوز الترحم على غير المسلم فا الإسلام هو الدين الوحيد الدى فيه التوحيد أم المسيحية فهم يجعلون المسيح ابن الله وهد هو الشرك الدى لا يغفر ه الله