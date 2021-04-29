وفاة الأمير محمد بن طلال عم العاهل الأردني

أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، عم عاهل البلاد وممثله الشخصي، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال الديوان الملكي الأردني في تغريدة: “ينعى الديوان الملكي الهاشمي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله في عمان، اليوم الخميس”.

والأمير الراحل من مواليد عام 1940، وهو الابن الثاني للملك طلال، وشقيق الملك الراحل الحسين بن طلال.