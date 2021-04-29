وفاة الأمير محمد بن طلال عم العاهل الأردني
هسبريس من الرباطالخميس 29 أبريل 2021 - 17:42
أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، عم عاهل البلاد وممثله الشخصي، عن عمر ناهز 81 عاما.
وقال الديوان الملكي الأردني في تغريدة: “ينعى الديوان الملكي الهاشمي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله في عمان، اليوم الخميس”.
والأمير الراحل من مواليد عام 1940، وهو الابن الثاني للملك طلال، وشقيق الملك الراحل الحسين بن طلال.
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رحمه الله ولجميع المسلمين والمسلمات
تغمده الله بواسع رحمته في هذا الشهر المبارك و جعله الله في جنات النعيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه