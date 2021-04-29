وفاة الأمير محمد بن طلال عم العاهل الأردني

وفاة الأمير محمد بن طلال عم العاهل الأردني
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 29 أبريل 2021 - 17:42

أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، عم عاهل البلاد وممثله الشخصي، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال الديوان الملكي الأردني في تغريدة: “ينعى الديوان الملكي الهاشمي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله في عمان، اليوم الخميس”.

والأمير الراحل من مواليد عام 1940، وهو الابن الثاني للملك طلال، وشقيق الملك الراحل الحسين بن طلال.

الأردن محمد بن طلال وفاة

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‫تعليقات الزوار

3
  • عباس
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:07

    رحمه الله ولجميع المسلمين والمسلمات

    18
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  • محمد
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:09

    تغمده الله بواسع رحمته في هذا الشهر المبارك و جعله الله في جنات النعيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.

    16
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  • علال
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:30

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه

    8
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