وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن 73 سنة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر عن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن سن ناهز 73 سنة، موردة نعيا للراحلة عبر صفحتها على فيسبوك.

وكتبت النقابة في التدوينة “البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.

يذكر أن الفنانة أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وكان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها مسلسل “اللعبة 2 ليفل الوحش”.