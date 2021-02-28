وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن 73 سنة

وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن 73 سنة
صورة: أرشيف
الأحد 28 فبراير 2021 - 22:55

أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر عن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن سن ناهز 73 سنة، موردة نعيا للراحلة عبر صفحتها على فيسبوك.

وكتبت النقابة في التدوينة “البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.

يذكر أن الفنانة أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وكان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها مسلسل “اللعبة 2 ليفل الوحش”.

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‫تعليقات الزوار

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  • هورنهوب
    الأحد 28 فبراير 2021 - 23:46

    رحمها الله تعالى، نصيحتي لكل مغني او ممثل ان يعتزل الغناء والتمثيل بعد دخوله في الخمسين وان يكتفي بالمتعة والشهرة في شبابه فقط ويعمل فيما تبقى من عمره لطاعة الله عز وجل بجد واخلاص لكي تكون خاتمته حسنة وان يوصي قبل وفاته بعدم تكريمه فان تكريمه مثل البكاء عليه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، طبعا ليس عذابا جسديا فالله لا يعذبه لان اهله بكوا عليه بل المقصود هو المعاناة النفسية للميت عندما يسمع ذالك البكاء.

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