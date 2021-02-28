وفاة الفنان المصري يوسف شعبان عن 90 عاما

توفي الفنان المصري يوسف شعبان، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية في مصر.

الراحل من مواليد يوليوز 1931، قدم خلاله عشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية.

بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلم سينمائي.

وقد تناسلت شائعة وفاة الفنان يوسف شعبان منذ يومين، قبل أن تنفي عائلته ومقربون منه الخبر، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة.