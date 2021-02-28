وفاة الفنان المصري يوسف شعبان عن 90 عاما

وفاة الفنان المصري يوسف شعبان عن 90 عاما
صورة: أرشيف
الأحد 28 فبراير 2021 - 15:31

توفي الفنان المصري يوسف شعبان، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية في مصر.

الراحل من مواليد يوليوز 1931، قدم خلاله عشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية.

بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلم سينمائي.

وقد تناسلت شائعة وفاة الفنان يوسف شعبان منذ يومين، قبل أن تنفي عائلته ومقربون منه الخبر، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة.

كورونا مصر وفاة يوسف شعبان

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‫تعليقات الزوار

13
  • عبد الجليل من الزمامرة
    الأحد 28 فبراير 2021 - 16:03

    انا لله و انا إليه راجعون .تغمد الله الفقيد بواسع رحمته .اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك.
    امييييين

    11
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  • narcissecaty
    الأحد 28 فبراير 2021 - 16:05

    البقاء لله الله يرحمه و يسكنه فسيح جنانه

    15
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  • بشرى
    الأحد 28 فبراير 2021 - 16:05

    رحم الله الفنان المتميز يوسف شعبان واسكنه فسيح جناته،تعددت الاسباب والموت واحد، كورونا حصدت ارواحا عديدة رحمهم الله جميعا، تتساقط أوراق شجرة الفن الراقي الهادف تباعا وتفقد الساحة الفنية هرما ما اهراماتها ، فنان من جيل الرواد من جيل الزمن الجميل ،إنا لله وانا اليه راجعون.

    17
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  • محمد الزموري
    الأحد 28 فبراير 2021 - 16:06

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا وله وتعازينا الحارة إلى كل الأهل والأحباب والأصدقاء الدوام لله الواحد القهار

    10
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