وفاة الكابتن مور

بعدما أصبح بطلاً لدى البريطانيين إثر جمعه لمبلغ قياسي لأفراد الطواقم الطبية خلال فترة الإغلاق العام الأولى، توفي توم مور الثلاثاء عن مئة عام؛ إثر إصابته بكوفيد-19، حسبما أعلنت عائلته.

وقالت ابنتاه هانا ولوسي في بيان: ببالغ الأسى نعلن وفاة والدنا العزيز الكابتن توني مور. معربتين عن: الامتنان للتمكن من مواكبته في ساعاته الأخيرة. بعد إدخاله المستشفى الأحد جرّاء مضاعفات كوفيد-19.

وكان المقاتل السابق في الحرب العالمية الثانية قد حدد هدفاً متواضعاً خلال فترة الإغلاق الأولى في الربيع الفائت، يقضي بجمع ألف جنيه استرليني (نحو 1400 دولار)؛ لمساعدة هيئة الصحة العامة البريطانية؛ إثر تدفق مرضى كوفيد-19.

لكن مور الذي خدم في صفوف الجيش البريطاني في الهند، نجح في جمع نحو 33 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار) لمصلحة موظفي الخدمة الصحية الوطنية «ان اتش اس» الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا. وكان هذا أكبر مبلغ يجمعه شخص واحد في حملة خيرية.

وجاء جزء من التبرعات بعد إعلانه أنه سيلف حديقته سيراً بمساعدة عكاز مئة مرة قبل عيد ميلاده المئة في 30 إبريل 2020، وحينها تم منحه رتبة كولونيل فخرية.