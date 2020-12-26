وفاة "الهيش مول التريبورتور" في السجن المحلي بسلا

أعلنت إدارة السجن المحلي سلا 2 وفاة السجين (ع.ع)، المعتقل قيد حياته بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك على الساعة السابعة صباحا من اليوم السبت.
ووفق بلاغ للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فإن السجين المذكور “كان يمتنع عن تناول ما يقدم له من وجبات غذائية بحجة أنها مقدمة ‘من طرف الطاغوت’، وتم إشعار النيابة العامة المختصة بهذا الامتناع في مراسلتين بتاريخ 09 و13 نونبر 2020، كما تم وضع المعني بالأمر تحت المراقبة الطبية بالمؤسسة”.
وأشار البلاغ إلى أنه تم نقل السجين المشار إليه إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بتاريخ 25 دجنبر 2020، “حيث خضع لمجموعة من الفحوصات الطبية قبل أن يتم إرجاعه إلى المؤسسة السجنية، وتوفي صباح يومه السبت، رغم تدخل الفريق الطبي للمؤسسة وتقديم الإسعافات الضرورية له”، مضيفا: “وقد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة، كما تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة”.
وكان السجين المتوفّي، الشهير بـ”مول التريبورتور”، قد أقدم، خلال تواجده بالسجن المحلي تيفلت 2، بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يوجد بها وعرّضه للضرب والجرح بأداة حديدية، وعلى إثر ذلك تدخلت فرقة التدخل السريع لتخليص الموظف المذكور وجرى نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما كان قد أصاب ثلاثة موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص الموظف منه.
مثل هؤلاء الموت أفضل لهم من الحياة
Bon débarras كما يقول الفرنسيون.
إلى جهنم إن شاء الله و بئس المصير
الى الجحيم ان شاء الله مثل هؤلاء الارهابيين يجب اعدامهم
الحمد لله
ناقص واحد
اتمنى نفس المصير لكن من أرعب و أرهب و تجبر على خلق الله.
فليذهب الى الجحيم هو و التكفيريون امثاله، الله يرحم موظف السجن لي مات مقتول و يصبر عائلتو
في سجون الاحتلال الصهيوني. هناك فلسطنيون يضربون عن الطعام لمدة سنين ولا يموتون.. وهذا الذي إسم على مسمى توفي في ظرف وجيز
الاضراب عن الطعام بمثابة انتحار. ومثل هؤلاء الأشخاص الموت لهم احسن.
من هو ذلك الطاغوت الذي يقصد به الهيش مول التريبورتور هل مدير السجن؟ أم من بالضبط؟
إنها العدالة الإلاهية ربي خذاه وريح ناس من شرو
كل من بايع أو تأثر بأفكار الجماعات الإرهابية فهو مزيج بين ضعف الشخصية و الإختلال العقلي. عاد غادي إبدا لحساب دبا …نسأل الله السلامة
الي جهنم هادا يستحق الموت في الاصل
مثل هؤلاء يكون لديهم انفصال الشخصية زائد انهم يفهمون الدين بفهم خاطئ يجعلهم يتخبطون في الهلوسة و وساوس الشيطان . ماذا ستقول لربك و انت قتلت نفسا بريئة . اما علمت ان الامام أحمد بن حنبل كان في السجن و لم يفعل مثل ما فعلت . المهم نسأل الله ان يرحمه فانه لا يعلم .
أيعقل أنه مات إضرابا عن الطعام ؟؟ ههه هيهااااات
كل من يعرقل تقدم واستقرار بلادنا و امن اخواننا المغاربة نريده ان يسجن باي طريقة و بعدها نسمع عنه انه مرض ومات في السجن براكا علينا غير نتكافاو مع اعداء الخارج
إلى جهنم و بئس المصير يجب أن يدفن في مكان سري بعيدا عن مقابر المسلمين
لا يستحق حتى نشر خبر موته
الجحيم ينتضرك عند رب مؤمنين الصالحين إسمك وأوصافك وأفعالك مثلك لا ينظر الله لهم وتنعلهم الملاءك ليلا ونهار
الى الجحيم
مذا ننتظر من ارهابي متطرف
وقاتل موظف بريئ
سوى القتل
السلام عليكم.ما كان عليكم أن تأخدوه إلى المستشفى أو حتى إجراء فحوصات له.كان عليكم تركه هكذا حتى يموت ببطء كي يتخلص العالم من شره.ماذا كان سيستفيد منه السجن لو بقي حيا سوى الاكل والشرب بالمجان على ضهر ضرائب الشعب وربما سيقتل المزيد من الضحايا في السجن مثلما قتل الموظف السابق ولولا ألطاف الله كان سيقتل حتى الاخرين بالمتفجرات التي ضبطت معه لو لم يلقى عليه القبض.لقد استراحت منه البشرية الان وهو الان عند ربه لي يحاسب على ما فعله في دنيته وفي دينه وفي ناس ابرياء لا حولة ولا قوة لهم.لا خير في مثل هذه النماديج التي كانت ستزرع الفتنة بين الناس بسبب أفكارها المتخلفة والمتشددة التي كانت ستأتي على الأخضر واليابس ولكن الحمدلله البشرية استراحت منه ومن شره اللذي كان سيدمر كلما هو جميل في نفوس الناس والدين بريء من مثل هذه الاشكال.الدين يسر وليس عشر ولكن بعض الهمج ارجعوه عسر بدل يسر.ربنا لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا وقينا من الفتن أبعد عنا وساويس الشيطان وتبتنا على دينك الحق يأرحم الراحمين
لا رحمه الله ولا غفر له وجعل السعير داره خالدا فيها
انتهت مهمته لانه بطل هذه القصة الوهمية
الجهل وما يفعله بالانسان . تشبع بافكار سلبية وقتل موظف في السجن رحمه الله ورفض الطعام ووصفهم بالطاغوت.لاحول ولا قوة الا بالله وباءس المصير
عندما يلتقي حارس السجن عند الرفيق الأعلى ماذا يقول له عندما يطرح عليه السؤال لماذا قتلتني؟ بماذا سيجيب ،حينها فليستنجد بداعش لتنصب له محام يدافع عنه ،اذهب لتكون حطبا من حطب جهنم خالدين فيها
كان عليهم اعدموه نتيجة قتله لموظف السجن . وليس الموت عن طريق اضراب الطعام . حتى انه لايجوز الرحمة عليه ولاحتا نشر موته. الى جهنم وبئس المصير.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام
الى جهنم وبئس المصير وكذالك كل من يتعدى على الابرياء
كان يجب اعدامه. ليكون عبرة لكل مجرم او لكل ارهابي . يجب ضرب بيد من حديد على الارهابيين المجرمين القتلة وتطبيق حكم الاعدام عليهم
موظف السجن مات شهيدا والسجين مات منتحرا ومدينا لنفس قتلها بغير حق والله أعلى وأعلم
لا تشمتوا و تسبوا إخواني. لقد فارق الحياة وانتهى. انتهينا من شره ولكن شر من جنده باق.
حسابه الآن بين يدي خالقه. كل من ألحق بهم الذى فهم خصومه عند الله لا محال. نسال الله الهداية للجميع
إرهابي او مجرم او قاتل المصير ديالو محتوم الحمد للاه ان الضحايا ديالو بفضل الله مكانتش كارتية بفضل يقضة الأجهزة الأمنية حفض الله المغرب وحفض اهله
اضن ان متل هده الحالة وجب التعامل معها بالحقنة المسبب لنحافت الجسم وبدلك تضعف قواهم ولا يستطيعون التعدي عل الناس
الحقد والكراهية مرض قاتل والجهل أكثر فتكا ، لقد توفي وارتاح ، وأراح البلاد والعباد.
يقول المثل العامي ” لي مات من الشياطين خفف على الملائكة” تهنات الناس من مجرم ومشاكله.
فإلى جهنم وبئس المصير. استراحت منه إدارة السجون واستراح منه المواطن.
مجرم ناقص ربي ياخذ فيه حق الحارس الذي قتله ظلما ها هما تلاقو عند الحق لي ما بعدو حق
الى جهنم وبءس المصير هو وامتاله