وفاة "الهيش مول التريبورتور" في السجن المحلي بسلا

أعلنت إدارة السجن المحلي سلا 2 وفاة السجين (ع.ع)، المعتقل قيد حياته بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك على الساعة السابعة صباحا من اليوم السبت.

ووفق بلاغ للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فإن السجين المذكور “كان يمتنع عن تناول ما يقدم له من وجبات غذائية بحجة أنها مقدمة ‘من طرف الطاغوت’، وتم إشعار النيابة العامة المختصة بهذا الامتناع في مراسلتين بتاريخ 09 و13 نونبر 2020، كما تم وضع المعني بالأمر تحت المراقبة الطبية بالمؤسسة”.

وأشار البلاغ إلى أنه تم نقل السجين المشار إليه إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بتاريخ 25 دجنبر 2020، “حيث خضع لمجموعة من الفحوصات الطبية قبل أن يتم إرجاعه إلى المؤسسة السجنية، وتوفي صباح يومه السبت، رغم تدخل الفريق الطبي للمؤسسة وتقديم الإسعافات الضرورية له”، مضيفا: “وقد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة، كما تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة”.

وكان السجين المتوفّي، الشهير بـ”مول التريبورتور”، قد أقدم، خلال تواجده بالسجن المحلي تيفلت 2، بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يوجد بها وعرّضه للضرب والجرح بأداة حديدية، وعلى إثر ذلك تدخلت فرقة التدخل السريع لتخليص الموظف المذكور وجرى نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما كان قد أصاب ثلاثة موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص الموظف منه.