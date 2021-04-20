وفاة الرئيس التشادي بسبب القتال ضد متمردين

توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو، اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها على جبهة القتال ضد متمردين، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندوا أغونا.
وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان نقله التلفزيون التشادي، “ببالغ الأسى نعلن للشعب التشادي وفاة ماريشال تشاد؛ اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة إدريس ديبي إيتنو، لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن الوحدة الترابية للبلاد في ساحة المعركة”.
جدير بالذكر أنه أعيد انتخاب الرئيس ديبي لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، بنسبة 79.32 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وفقا للنتائج المؤقتة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات مساء أمس الاثنين.
وبحسب مسؤولين عسكريين فقد زار الرئيس التشادي، يومي السبت والأحد، خط المواجهة بين الجيش ومتمردين شنوا هجوما انطلاقا من قواعدهم الخلفية في ليبيا يوم الانتخابات الرئاسية.
فكرني هاد الرءبس بالمعارك ديال القدامى فاش كيموت الملك عند مشاركته في المعارك
انقلاب الابن على أبيه.. وهذا ما ستظهره الايام المقبلة…
لقد كنت أقرأ القصص القديمة حيث كان يتضح لي دائما بأن البطل و القائد في المعارك هو الزعيم أو الملك و هو من يتقدم جنوده. و ها هي القصص تعيد نفسها حيث اتضح أن رئيس التشاد هو من يتقدم جنوده في محاربة المتمردين و الأعداء إنه سيف ابن ذو يزن .
لأول مرة اسمع برئيس دولة يقود الحرب بنفسه وفي الخطوط الأمامية .
خبر مفرح إلى جهنم وبئس المصير غير مأسوف عليه.
الرئيس التشادي المقتول هو واحد كلب من كلاب فرنسـا واليهود في إفريقيــا.
هو من سمح لفرنســا لسرقة المناجم التشادية والمعادن الثمينة وشعب التشاد يعيش تحت خط الفقر.
أين يذهب يورانيوم الذي يستخرج من المناجم التشادية لإنتاج الكهرباء في فرنسـا وشعب التشاد ينام عند غروب الشمس.
وهذ هي سنة الله في الأرض لجميع طواغيت العرب والمسلمين أنهم سيموت موتة الكلاب إما بالرصاصة كأنوار السادات والقذافي وعلي صالح أو بحبل المشنقة كصدام حسين ونجيب الله في أفغانستان.
متى كان الرئيس يقف في الخطوط الامامية للقتال. هذه طريقة مبتكرة للانقلابات العسكرية في أفريقيا.طفرة حذيثة في الانقلاب على السلطة يكون فيها الرئيس المطاح به بطلا والانقلابيون يتقمصون دور المنقد للبلاد حتى حين!!!!!!
حتى هو مسكين عاجبو الكرسي مبغاش يتفارق معاه بغا يولي ملك ملوك أفريقيا أودي لا حول ولا قوة إلا بالله
كيبان ان الجزائر تحركات فعمليتين وحدة فمالي و اخرى فتشاد ، الجزائر تريد ارسال جيشها لكن تخاف ردة فعل الجنود و الشعب الجزائري الرافض لارسال الجيش ، و هناك تهديد بتمرد الجيش و الدعوة من معارضيين للتمرد في حال فرض عليهم الخروج للساحل ، و افضل شيء يمكن فعله هو اشعال المنطقة ، و ياتي حادث الاغتيالين ، بمالي و التشاد بعد زيارة قائد جيوش فرنسا و تدهور الاقتصاد الجزائري و تعفن الوضع السياسي ، خروج جيش الجزائر قد يسبب كارثة داخليا و قد نرى تمرد لعناصر رافضة و حتى استفتاء الدستور اظهرت تسريبات ان اغلب الجيش صوت ضد الدستور ، حسب معارضيين مقربيين من دوائر القرار ، الجزائر بعبارة اخرى جهلت و اصبحت ككلب مسعور في المنطقة . اشعلت كل جنوبها . خلي جدها تحرق من التحت
هذا الرئيس صناعة فرنسية و تصرف بناء على أوامر فرنسية لشرعنة تواجدها عسكريا بالمنطقة لحماية مناجم اليورانيوم و المعادن.كل بلد يملك ثروات يصنعون له مشاكل كما حدث للمغرب حين أعلن ترسيم الحدود البحرية هبت فرنسا وإسبانيا لدعم اللقيطة الشرقية لصرفه عن مشروع تروبيك الضخم والذي احبذ ان يكون التعاون فيه مع أمريكا واليابان والصين اما فرنسا وإسبانيا وألمانيا فشرهما أكثر من خيرهما
إنقلاب عسكري برعاية و تخطيط فرنسي