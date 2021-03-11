كوت ديفوار تعلن الحِداد بعد وفاة رئيس الوزراء

كوت ديفوار تعلن الحِداد بعد وفاة رئيس الوزراء
صورة: أ.ف.ب
الخميس 11 مارس 2021 - 13:39

توفى رئيس الوزراء الإيفواري، حامد باكايوكو، في مستشفى بألمانيا بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت الحكومة الإيفوارية، عبر التلفزيون الوطني، أن رئيس الوزراء، البالغ 56 عاما، توفى في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء.

وكان باكايوكو يعتبر خليفة محتملا للرئيس الحسن واتارا؛ الذي غرد عبر تويتر كاتبا: “بلادنا في حداد”.

وأضاف الرئيس: “كان باكايوكو رجل دولة عظيم وقدوة للشباب، ورجلا يتمتع بعطاء كبير وولاء يحتذى به”.

وكان الرئيس واتارا قد عين باتريك أتشي، بالفعل، قائما بأعمال رئيس الوزراء خلال اشتداد أزمته الصحية.

وكان باكايوكو، الذي تلقى العلاج في مستشفى بمدينة فرايبورج بجنوب غرب ألمانيا، عين رئيسا للوزراء في يوليوز 2020؛ ليخلف أمادو كوليبالي الذي بسبب مرض في القلب.

ألمانيا رئيس وزراء كوت ديفوار مرض السرطان وفاة

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‫تعليقات الزوار

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  • arifi Abdo
    الخميس 11 مارس 2021 - 13:49

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته الكوت ديفوار بلد عريق وصديق ممتاز للمغرب تعازينا الحارة إلى الشعب الإيفواري

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  • نورالدين
    الخميس 11 مارس 2021 - 14:35

    انا لله وانا اليه راجعون
    ويبقى السؤال المطروح دائما هو لماذا جل الحكام الأفارقة يحكمون طويلا ولا يبنون حتى مستشفى واحد بمواصفات جيدة ليعالجو فيه ودائما ما يتجهون اما لألمانيا او فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية

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