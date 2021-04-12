وفاة سائق دراجة في حادثة سير وسط مراكش

وفاة سائق دراجة في حادثة سير وسط مراكش
صورة: أرشيف
الإثنين 12 أبريل 2021 - 17:37

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، الاثنين، في حادثة سير وقعت بالمجال الترابي لمقاطعة المنارة بمراكش.

وكان الهالك قيد حياته، على متن دراجة نارية، بالطريق التي تربط بين حي المحاميد والمسيرة، حين تعرض لدهس شاحنة، ليلقى مصرعه في الحين.

وأشرفت عناصر الأمن، بتعليمات من النيابة العامة، على فتح البحث في ظروف وملابسات الحادث المميت، ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

حادثة سير دراجة نارية مراكش وفاة

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‫تعليقات الزوار

1
  • عزيز
    الإثنين 12 أبريل 2021 - 20:02

    كنت في مراكش في مهمة لمدة سنتين قاسيت فيه المرارة مع اصحاب الدراجات النارية… وكأن الطريق في ملكهم زيادة عن الكره اتجاه اصحاب السيارات… يسقط امامك ،ليبتزك مع ان القانون اذا صدمت صاحب الدراجة فصاحب السيارة هو المخطئ

    3
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