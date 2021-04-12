وفاة سائق دراجة في حادثة سير وسط مراكش

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، الاثنين، في حادثة سير وقعت بالمجال الترابي لمقاطعة المنارة بمراكش.

وكان الهالك قيد حياته، على متن دراجة نارية، بالطريق التي تربط بين حي المحاميد والمسيرة، حين تعرض لدهس شاحنة، ليلقى مصرعه في الحين.

وأشرفت عناصر الأمن، بتعليمات من النيابة العامة، على فتح البحث في ظروف وملابسات الحادث المميت، ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.